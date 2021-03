Ramazan II

De belangrijkste Turk in mijn leven is met afstand postbode Ramazan. Ik leerde hem kennen toen ik vijf jaar geleden in deze wijk kwam wonen. Net verhuisd had ik nog niet voor elk raam gordijnen en omdat ik nog niet zo ingeburgerd ben dat ik, zoals veel Nederlanders, op mijn gemak ben als iedereen de hele dag naar binnen kan koekeloeren, hing ik een willekeurig doek voor het raampje in de voordeur. Het werd de vlag van mijn land van herkomst: Uruguay. Van buitenaf waren twee strepen en de zon zichtbaar dus viel de vlag te verwarren met die van Argentinië, maar niet door postbode Ramazan. Als toegewijd supporter van Galatasaray wist hij zelfs hoe de vlag van het land van zijn clubs keeper eruitzag. Fernando Muslera, de Uruguayaan, was hun poortwachter.

„Onze keeper!”, riep Ramazan.

„Onze keeper!”, riep ik.

Over dat treffen schreef ik een stukje dat in Hard gras werd geplaatst bij een grote foto van Muslera. Ik wachtte tot het busje van Ramazan eindelijk weer in de straat stond en rende naar buiten met de publicatie. Het onderwerp van de tekst liet ik lezend in zijn cabine achter.

„Dit ben ik!”, riep hij nog. „Wie heeft dit geschreven?”

Een tijd later beging Muslera een vreselijke blunder bij Galatasaray. Ik bestelde iets wat niet door de brievenbus paste, zodat Ramazan zou moeten aanbellen en ik het er met hem over kon hebben. Dat werkte. Het babbeltje kon de blunder niet ongedaan maken, maar het hielp wel bij de verwerking. Weer een tijd later hadden de hond en ik een lekke voetbal gevonden waar we zoveel plezier aan beleefden dat we hem mee naar huis namen. Het ingedeukte ding lag nog in de gang toen Ramazan met een pakje aanbelde. Ik trapte de bal naar buiten. Ramazan nam hem aan en bleef hooghouden als een baas. „Altijd al van voetballen gehouden”, verklaarde hij. Met vrienden speelde hij nog steeds zaalvoetbal. „Ik kom een keer kijken, schrijf ik er een stukje over”, zei ik.

Daarna bezorgde Corona haar pakje en kon zoiets niet doorgaan.

Toen woensdag Turkije Nederland afdroogde, dacht ik steeds aan Ramazan. Helemaal toen het spookdoelpunt van Matthijs de Ligt afgekeurd werd en hij dat meters lang niet doorhad en als enige met hooggeheven armen de 2-1 vierde terwijl de rest van het veld nog op 2-0 doorspeelde. Pijnlijk was dat. Met Ramazan had ik een hartig woordje te spreken, dus moest ik iets bestellen wat niet door de brievenbus kon. Een zak hondenvoer van vijftien kilo bijvoorbeeld, ook al hadden we nog genoeg voor een maand staan.

Wat op voetbalvelden gebeurt, dreunt door in de hele samenleving. Een 4-2 kan resulteren in te veel hondenbrokken in een schuur, waar als de muizen er lucht van krijgen het epicentrum van een plaag ligt. Het tillen van een te zwaar postpakket drukt de kern van een tussenwervel ineen en luidt het ontstaan in van een hernia. Nederlagen op het veld zijn slechts puntjes van ijsbergen. Het is te hopen dat die van zaterdag naar Letland afdrijft.

Carolina Trujillo is schrijfster.