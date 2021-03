Radiozenders boycotten muziek van Bilal Wahib om zedenzaak

De muziek van acteur en zanger Bilal Wahib wordt door een flink aantal Nederlandse radiozenders voorlopig niet meer gedraaid. Qmusic, SLAM! en de NPO-zenders FunX en 3FM hebben dat vrijdag aan persbureau ANP laten weten. Hiertoe hebben de zenders besloten vanwege de arrestatie van Wahib, die dinsdagavond op een Instagram-livestream een minderjarige jongen had gevraagd tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. In die livestream was ook acteur Oussama Ahammoud te zien.

Inmiddels is Wahib weer vrijgelaten. Hij wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno. Ahammoud wordt in de zaak beschouwd als getuige. De radiozenders van de NPO zullen de „muziek van Oussama en Bilal niet meer draaien totdat er meer duidelijkheid is” over de zaak, aldus een woordvoerder. Volgens de publieke omroep is het belangrijk in gesprek te blijven met „luisteraars, dj’s, muzieksamenstellers en omroepen over seksueel grensoverschrijdend gedrag online”. Ahammoud speelt samen met Wahib in de televisieserie Mocro Maffia en heeft ook enkele liedjes uitgebracht.

Boycots en afzeggingen

SLAM! en Qmusic hebben ook besloten tot een boycot. Ook het nummer ’501’ dat Wahib met Ronnie Flex maakte, wordt voorlopig niet meer gedraaid. Dat liedje staat hoog genoteerd in de Top 40, de liedjesranglijst die op vrijdag wordt uitgezonden op de radiozender Qmusic.

Naar aanleiding van de livestream annuleerden afgelopen dagen verscheidene mediabedrijven hun projecten met Wahib: het programma Teenage Boss van NPO Zapp mag hij niet meer presenteren, platenlabel Top Notch zette direct de samenwerking stop en een aflevering van Rooijakkers over de vloer waarin de acteur te zien zou zijn, werd geschrapt. Donderdag werd bovendien bekend dat de Edison Popprijs die Wahib als ‘nieuwkomer’ zou krijgen voor de hit ‘Tigers’, wordt ingetrokken. De 22-jarige betuigde via zijn advocaat spijt en zegde donderdagavond een optreden in de talkshow Beau af, omdat het minderjarige slachtoffer en diens familie dat hadden verzocht.