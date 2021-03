Pas op hert, voor de hond

Vossen schuilen angstig in hun holen, herten proberen hun geweien te camoufleren in het struikgewas en heidevogels zoeken een plek waar ze kunnen broeden zonder een stressstoornis te ontwikkelen. De dierenwereld zit óók in lockdown. Oorzaak: de vele wandelaars die coronavermaak zoeken in de Nederlandse natuurgebieden.

Al in september vorig jaar meldde 98 procent van de 158 ondervraagde boswachters aan het tv-programma De Monitor dat de drukte in Nederlandse natuurgebieden sinds de coronacrisis was toegenomen. Ruim driekwart dacht ook dat dat negatieve effecten heeft op de natuur. Tijdens de winter luwde de drukte, maar nu het weer wat warmer wordt, keren de mensen terug – als je goed luistert kun je heel wandelgraag Nederland de bergschoenen horen veteren.

Fotograaf Eric Brinkhorst liep een dag mee met boswachter en ‘groene boa’ Theo Mourus, die toezicht houdt op de Loonse en Drunense Duinen. De drukte is volgens Mourus niet het enige probleem. „Mensen gaan ook dieper het gebied in, naar de rustplekken van de reeën en broedvogels”, vertelt hij. Dat is extra schadelijk nu het broedseizoen van grondbroeders als de nachtzwaluw en de veldleeuwerik is aangebroken. „En het wordt helemaal een probleem als wandelaars loslopende honden meenemen buiten de uitlaatgebieden”.

Honden zijn roofdieren. Ze jagen de reeën op, verjagen broedvogels van hun eieren en laten een geur achter die de bosbeesten afschrikt. Mourus: „Als reeën meermaals worden verstoord tijdens het herkauwen, krijgen ze maagproblemen. Daar kunnen ze zelfs aan doodgaan.” Wandelaars die hun hond los laten lopen krijgen een boete. Overtreding milieuzone - 100 euro.

Tijdens de rondleiding wordt boswachter Theo gebeld. Er is een doodgereden vos gevonden naast de weg. Zeker weten doen ze het niet, maar ze vermoeden dat de vos te dicht bij de weg kwam doordat zijn leefgebied te druk werd.

Mourus: „Het is prima als je komt, maar blijf op de paden en lijn die hond aan! De regels staan aangegeven op borden. Houd je er alsjeblieft aan, want we hebben al niet zoveel natuur in Nederland.”