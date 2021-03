Oude Egyptenaren streden met Afrikaanse olifanten

De krijgsolifanten in de Egyptische legers van de derde en tweede eeuw v.Chr. waren Afrikaanse olifanten en geen Indische. Dat is de conclusie van onderzoek dat oudheidkundige Michael B. Charles onlangs publiceerde in het tijdschrift Historia.

De krijgsolifant werd rond 300 v.Chr. in het Middellandse Zeegebied geïntroduceerd door de opvolgers van Alexander de Grote en vormde sindsdien een geducht wapen. Een van de toenmalige koninkrijken, dat van de Seleukidische dynastie in Voor-Azië, importeerde olifanten uit Indië. De herkomst van de krijgsolifanten in de legers van de Ptolemaïsche koningen van Egypte is echter altijd wat mysterieus geweest. Dit geldt ook voor hun westerburen, de Karthagers.

Kleinere krijgsolifanten

Antiek skeletmateriaal is nauwelijks bekend. Als voornaamste aanwijzing hadden historici daardoor alleen de beschrijving die de Griekse auteur Polybios (203-120 v.Chr.) heeft gegeven van een veldslag tussen de Seleukidische en Ptolemaïsche legers. Daarin staat dat de Ptolemaïsche krijgsolifanten kleiner waren, wat zou betekenen dat het niet ging om olifanten van de Afrikaanse savanne (Loxodonta africana), die een meter hoger zijn dan hun Indische dubbelgangers (Loxodonta africana).

Sinds de jaren veertig meenden historici daarom dat de Ptolemaiën de kleinere Afrikaanse bosolifant (Loxodonta cyclotis) inzetten. Deze leeft tegenwoordig in het tropisch regenwoud van Kameroen, maar zou, zo was de aanname, in de Oudheid ook hebben geleefd in Eritrea, waarvandaan de Ptolemaiën ze konden hebben geïmporteerd.

Maar al in 2013 heeft bioloog Adam Brandt deze laatste aanname weerlegd. Als er in oostelijk Afrika ooit zowel bos- als savanneolifanten woonden, zullen die hebben gepaard en valt te verwachten dat in het erfelijk materiaal van de huidige savanneolifanten sporen van bosolifanten-dna is te vinden. Dit bleek niet het geval en daarmee was de puzzel weer open. Oudheidkundige Charles concludeert nu daarom dat de Ptolemaïsche legers wel degelijk Afrikaanse savanneolifanten inzetten tegen de Seleukidische Indische olifanten. Daarvoor onderzocht hij antieke sculptuur, munten, mozaïeken en andere afbeeldingen.

Op het verkeerde been

Volgens Charles moet Polybios zich dus hebben vergist. Net als andere Grieken meende Polybios dat in India alle levende wezens groter waren dan elders. Dit literaire motief zette de Griekse auteur – én in zijn navolging moderne historici – op het verkeerde been, totdat nu de bioarcheologie de informatie leverde die helpt herkennen hoezeer de klassieke schrijver is beïnvloed door de toenmalige literaire sjablonen. Als alternatieve verklaring oppert Charles dat de Ptolemaïsche legers beschikten over nog jonge olifanten.

Charles attendeert er ook op dat de vegetatie in Noord-Afrika, waar de Karthagers hun krijgsolifanten vonden, meer lijkt op savanne dan op tropisch regenwoud. Dit zou betekenen dat de Karthaagse veldheer Hannibal de Alpen overstak met Afrikaanse savanneolifanten.

Anders dan de kleine bosolifanten konden savanneolifanten houten torens dragen, bemand door krijgers met speren. Charles’ conclusies betekenen dat krijgshistorici anders moeten kijken naar de antieke tactieken.