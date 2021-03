Onuitgesproken vooroordelen

Het viel op bij de afgelopen verkiezingen; er was een groter aandeel vrouwelijke lijsttrekkers dan voorgaande jaren (27 procent). Zeven van de 17 uiteindelijk gekozen partijen heeft een vrouw als lijsttrekker (41 procent); ongeveer evenredig aan het percentage vrouwen in de Kamer (39 procent). Dit duidt op meer kansen voor talent. Goed nieuws dus.

Maar deze opkomst gaat niet zonder slag of stoot. Journalisten van De Groene Amsterdammer beschreven samen met Utrechtse onderzoekers dat vrouwelijke politici vaker haatdragende, seksistische of bedreigende socialemediaberichten ontvangen dan mannen. Wellicht niet toevallig, de vrouw die het beste resultaat haalde in de verkiezingen, ontving de meeste haatdragende berichten (22 procent van de door haar ontvangen berichten). Personen die haatdragende tweets versturen tonen vaker huiselijk geweld richting vrouwen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het gaat dus niet zomaar over digitaal kattenkwaad. Hoe hoog is de prijs die je als vrouw moet betalen om je talenten te benutten?

In Nederland is expliciete discriminatie verboden. Maar dat betekent niet dat discriminatie niet meer voorkomt. Alom aanwezig maar moeilijker te bestrijden is discriminatie die voortkomt uit vooroordelen. Bijna iedereen heeft zulke impliciete vooroordelen, het komt voort uit onze natuurlijke neiging te denken in stereotypen. Maar omdat ze onbewust zijn, is het moeilijker om deze gedachtes te corrigeren. Zo blijkt uit psychologisch onderzoek keer op keer dat leidinggevenden hetzelfde cv waar de naam John boven staat beter beoordelen dan wanneer de afzender Jennifer heet. Ook wordt Mustafa met hetzelfde cv minder vaak uitgenodigd op een sollicitatiegesprek dan Michiel. Op deze wijze was Mark Rutte zich er niet van bewust dat hij vrouwen bij kabinetsoverleg minder spreektijd gaf dan mannen, mogelijk omdat hij onbewust het idee heeft dat de mannen betere ideeën hebben.

Impliciete vooroordelen

Het probleem met een stapeling van impliciete vooroordelen is dat steeds personen met dezelfde kenmerken op invloedrijke posities terechtkomen. Dat heeft invloed op het draagvlak: hoe sterk is de ‘iedereen doet mee’-boodschap als je je op geen enkele manier herkent in de boodschapper?

De opmars van vrouwen in de politiek staat niet op zichzelf. Ook groeide het percentage vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse universiteiten in de afgelopen 20 jaar van 8 procent naar 24 procent. Maar ook vrouwelijke wetenschappers ontvangen na een media-optreden vaker haatdragende, obscene en seksistische berichten op sociale media dan hun mannelijke collega’s, zo zei KNAW-president Ineke Sluiter in haar recente Dies-lezing.

Veel van ons gedrag komt voort uit de diepgewortelde emotionele behoefte om bij een sociale groep te horen. Een paar jaar geleden organiseerden wetenschappers en bestuurders van de Universiteit Leiden een ludieke actie door alle portretten van (overleden) mannen in de Senaatzaal van de universiteit te vervangen door portretten van vrouwelijke hoogleraren. De reacties van de vrouwelijke wetenschappers raakten een gevoelige snaar. „Nu voel ik me pas voor het eerst echt thuis op de universiteit.”

Nu de helft van de afgestudeerden vrouw is, is het tijd om opnieuw na te denken over mentorschap en rolmodellen. Een onderzoek in 2017 liet zien dat vrouwelijke studenten in de bètawetenschappen die begeleid worden door een vrouwelijke mentor zich meer betrokken voelen en vaker in de wetenschap blijven werken. Deze patronen zijn het sterkst als de vrouwelijke mentor net een paar stappen verder is op de academische ladder, mogelijk omdat hun succes als haalbaarder wordt ervaren. Dit onderstreept het belang van zelfherkenning in een mentor.

Pijnlijke confrontatie

We hebben echt wat te verliezen als we vrouwen op hoge posities wegjagen. Bij mij kwam het besef dat het anders moet in de afgelopen verkiezingsperiode toen de vrouwelijke lijsttrekkers gezamenlijk openlijk bespraken hoe pijnlijk het is om dagelijks met haat, seksisme en ondermijning te worden geconfronteerd. Door deze kwetsbaarheid te tonen, lieten zij de gedachte los om perfect te moeten zijn; een kenmerk van authentiek leiderschap. Leiders die authentiek zijn, kunnen beter verbinding maken met anderen. Deze leiders hebben vaker de moed om iets nieuws te proberen, omdat zij van tevoren accepteren dat je fouten mag maken.

Deze eigenschappen worden weliswaar vaker aan vrouwen dan aan mannen toegeschreven, maar veel van mijn mannelijke collega’s vertrouwden mij de afgelopen jaren toe dat zij zelf ook liever werken op een plek waar ruimte is voor twijfel om te kunnen zeggen wat je niet weet en voor vriendelijkheid.

We lossen deze problemen niet op met uitspraken als: wij kijken alleen naar kwaliteit. Want waar wij naar kijken, wordt beperkt door onbewuste vooroordelen en een voorkeur voor mensen die op ons lijken.

Hoe lang gaan we het ongemakkelijke gesprek over onuitgesproken vooroordelen nog uit de weg? Als we willen dat ook onze dochters en kleindochters hun talenten najagen, zullen we ze een breder palet aan rolmodellen moeten bieden.

Eveline Crone is hoogleraar ‘Developmental Neuroscience in Society’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.