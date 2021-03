OM: vervolging NAM om gevaar door aardbevingen moet gestaakt worden

Het Openbaar Ministerie vindt dat de strafrechtelijke vervolging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet worden gestaakt. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de gaswinning in Groningen geen concreet levensgevaar heeft opgeleverd voor inwoners van het gebied, aldus justitie, en dat de NAM niet opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel onbegrijpelijk.

Gebleken is dat de „aanzienlijke schade aan woningen” is veroorzaakt door de „door gaswinning veroorzaakte aardbevingen”, aldus het onderzoek dat in opdracht van het OM is uitgevoerd. In geen enkel geval heeft deze schade concreet gevaar voor het leven van de bewoners van die huizen veroorzaakt, stellen de onderzokers. Het OM vindt daarom dat de vervolging van de NAM definitief moet worden stopgezet. Het is nu aan het gerechtshof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet.

De zaak begon in 2017 met een aangifte van de Groninger Bodem Beweging en enkele gedupeerden tegen de NAM. Het OM besloot daarop aanvankelijk geen onderzoek in te stellen. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waren er echter wel degelijk aanwijzingen dat woningen door de gaswinning dusdanig waren beschadigd dat er mogelijk levensgevaarlijke situaties waren ontstaan. Het hof gebood justitie alsnog een onderzoek in te stellen. Meestal bepaalt het OM zelf of het tot vervolging overgaat, maar een rechter kan het OM daar via een zogeheten artikel-12-procedure ook toe dwingen.

Lees ook Ook voor ambtenaren is het aardbevingsdossier ‘gekmakend’

‘Gevoelens van onveiligheid’

Het onderzoek besloeg de periode tussen 1993 en 2018. Daarin zijn betrokkenen gehoord en zijn beschadigde huizen geïnspecteerd. Hoewel de constructie van de woningen bleek aangetast, is hierdoor geen concreet gevaar ontstaan voor de bewoners, zo oordeelt het OM nu. Die conclusie doet volgens justitie niets af aan „het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En van de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid.” Het leed zal via „andere wegen” dan het strafrecht moeten worden gecompenseerd, aldus het OM.

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van justitie vrijdag „onbegrijpelijk”. Tegen persbureau ANP zegt voorzitter Jelle van der Knoop: „Ongeveer 15.000 huizen worden versterkt, omdat de kans te groot is dat bij een zware aardbeving huizen instorten. Als dat geen levensgevaar is, begrijp ik het niet meer.”