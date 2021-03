Nieuwe verkenners moeten vooral vredestichters zijn

Wouter Koolmees

Den Haag heeft een vredestichter nodig nu de formatie onder hoogspanning staat. De keus voor Wouter Koolmees als nieuwe verkenner ligt daarom voor de hand. Bij de vorige formatie in 2017 was hij namens D66 een van de onderhandelaars. Daar verwierf hij de bijnaam ‘Boutros Boutros Koolmees’, een knipoog naar voormalig VN-baas Boutros Boutros-Ghali. Als het vastzat, kwam Koolmees met oplossingen, volgens andere onderhandelaars.

Dat deed hij de afgelopen jaren als minister van Sociale Zaken ook. Hij wist een pensioenakkoord te sluiten, onderhandelde met alle partijen in de ‘polder’ (vakbonden en werkgevers) én met partijen in de Tweede Kamer die hij nodig had voor een meerderheid: GroenLinks, PvdA en SGP. Koolmees heeft toen eens gezegd: al moet ik in een tutu op het Plein dansen, ik doe het als het nodig is. „Zo’n gebrek aan ego is in politiek Den Haag erg bijzonder”, aldus Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) in september.

Samen met de inmiddels opgestapte VVD-minister Eric Wiebes was Koolmees ook de architect van de steunpakketten in de coronacrisis. Over het tweede steunpakket had Koolmees een grote aanvaring met vakbonden, toen hij de zogenoemde ‘ontslagboete’ voor bedrijven wilde schrappen, maar uiteindelijk kwam er ook toen een compromis.

In november zei Koolmees tegen NRC dat het crisisjaar hem zwaar viel: naast het optuigen van de noodsteun, onderhandelde hij verder over de uitwerking van het pensioenakkoord. Hij had vlekken in zijn gezicht van de stress. Of hij verder wil als minister laat hij in het midden: hij heeft een druk jaar gehad en twee jonge kinderen, zegt hij als ernaar wordt gevraagd. Hij stond met de verkiezingen niet op de lijst van D66. De komende tijd neemt Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) zijn taken op zijn ministerie over.

Marike Stellinga

Tamara van Ark

Heeft Tamara van Ark als demissionair minister voor Medische Zorg middenin de coronacrisis wel tijd voor een verkenning? Dat ze toch door haar partij gevraagd werd, zegt genoeg. Van Ark (46) is al haar hele carrière in de VVD actief en geldt als een van de belangrijkste vertrouwelingen van VVD-leider Mark Rutte – op de kieslijst stond ze op de tweede plek. Dat Van Ark na ruim tien jaar zo’n beetje iedereen op het Binnenhof kent, kan helpen om de verstoorde verhoudingen tussen de partijen weer vlot te trekken.

Van Ark was in een ver verleden ‘teamchef’ bij de sociale dienst in Rotterdam-Feijenoord – met mede-verkenner Koolmees deelt ze een passie voor voetbalclub Feyenoord. Van Ark werd daarna wethouder, Kamerlid en in het huidige kabinet staatssecretaris van Sociale Zaken, waar ze met Koolmees samenwerkte. Ze staat bekend als betrokken, loyaal en een stille kracht achter de schermen. Ze was jarenlang vice-fractievoorzitter onder Halbe Zijlstra in Rutte II. Afgelopen zomer stond ze klaar om ‘tussenpaus’ en PvdA’er Martin van Rijn op te volgen als minister voor Medische Zorg. Sindsdien opereert ze in de schaduw van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA).

Haar interesse voor de VVD werd gewekt toen ze voor het eerst mocht stemmen, vertelde ze deze maand aan BN DeStem. Ze las alle verkiezingsprogramma’s en de VVD sprak haar meteen aan. „Elkaar helpen als dat nodig is, zonder iemand in een hokje of bakje te stoppen.” Tegen het regionale nieuwsmedium zei ze ook dat ze haar West-Brabantse wortels koestert. „Als ik de Moerdijkbrug over ben, zeg ik automatisch weer houdoe.”

Vrijdag werd bekend dat Van Ark „urgente zaken” zal blijven afhandelen als demissionair minister. Duidelijk is dat twee zaken van nationaal belang, corona en de formatie, bij haar de komende weken om voorrang zullen strijden.

Pim van den Dool

