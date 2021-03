Na de eerste schrik kwam toch vaak het dividend

Het kan niet op. Sommige grote ondernemingen trakteren hun beleggers de komende weken op dubbel dividend, alsof coronajaar 2020 niet een crisis met recordkrimp is geweest. Lampenproducent Signify, uitzendgigant Randstad en IT-bedrijf Ordina keren elk, naast hun reguliere beloning voor beleggers, een extra betaling uit. Ordina keert zelfs zijn hele winst aan beleggers uit.

Waarom een dubbel dividend? Toen de pandemie half maart 2020 in Nederland uitbrak en de economie door de ‘intelligente lockdown’ stilviel, troffen veel bedrijven noodmaatregelen. Een daarvan was schrappen van het dividend dat ze al in het vooruitzicht hadden gesteld, maar nog niet hadden uitgekeerd. Ze hamsterden geld om in de plotseling opgekomen ‘coronamist’ op alles voorbereid te zijn.

Lees ook: Het bedrijfsleven na 100 dagen pandemie: groeien, snoeien of ploeteren

Die mist is nog niet helemaal opgetrokken, maar grote bedrijven lijken er inmiddels voldoende van overtuigd dat ze de crisis hebben doorstaan. Neem Signify, de verzelfstandigde lampendivisie van Philips. Vorig jaar vroeg het concern zijn personeel in allerijl om een loonoffer om de kosten te verlagen. Het dividend werd ingeslikt om „de financiële positie gedurende de Covid-19-crisis te versterken”.

Maar eind vorig jaar werd het al duidelijk: we hebben het gered. De verkopen trokken weer aan. Er was een eenmalige meevaller. Het loonoffer werd gecompenseerd. En nu krijgen de beleggers naast dividend over 2020 ook een nabetaling over 2019.

Een dubbel dividend à la Signify is uitzondering, maar dividend is bijna weer gemeengoed. Meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven die de afgelopen weken hun resultaten hebben gepubliceerd, verhoogt het dividend. Nog eens een derde houdt het bedrag gelijk. Minder dan een derde verlaagt het, soms tot nul.

Thuiswinkelen, thuiswerken

Wie betalen die hogere dividenden? Om te beginnen zijn het de supermarkten en technologiebedrijven die profiteerden van de honger naar (thuis)winkelen en logistieke oplossingen voor thuiswerken. Ahold Delhaize, chipmachinefabrikant ASML en leveranciers aan de chipindustrie, zoals Besi en ASMI.

In andere sectoren compliceerden pandemie en veiligheidsmaatregelen het werk wel, maar de winsten waren zo goed als normaal, of zelfs boven verwachting. Dat geldt voor PostNL (28 eurocent dividend per aandeel), maar bijvoorbeeld ook voor Heijmans (geen dividend in 2019, 74 eurocent in 2020). Dit bouwbedrijf profiteerde van de voortgaande prijsstijgingen van koophuizen.

Lees ook: Kloof tussen winnaars en verliezers coronacrisis wordt groter

Boskalis (baggeren, berging, offshore) schrapte vorig jaar het aangekondigde dividend om geld te besparen, maar keert nu 50 cent per aandeel uit. Bestuursvoorzitter Peter Berdowski: „Het was een annus horribilis met vier weken waarin het leek alsof de bodem onder je vandaan viel, maar dat toch eindigde met een goed gevoel.” Het orderboek is dikker dan ooit.

Zo goed als de meeste grote ondernemingen zich door de crisis hebben geslagen, zo weinig ervan hebben gebruik gemaakt van de loonsubsidies (NOW) en andere steunmaatregelen van de overheid. Onder de ruim veertig beursgenoteerde Nederlandse bedrijven die in deze inventarisatie zijn meegenomen, behoren voedingsgroothandel Sligro, staalbedrijf ArcelorMittal, optiekketen GrandVision, winkelvastgoedbeheerder Unibail, sportschoolketen Basic-Fit en luchtvaartmaatschappij KLM tot de ‘gebruikers’.

De dubbele en hogere dividenden illustreren ook hoe atypisch deze crisis verloopt – tot nu toe zigzaggend tussen tegenslagen en herstelperiodes. Beleggers deelden in de crisis doordat bedrijven vorig jaar geen dividend uitkeerden, en delen nu in het herstel. Bedrijven willen geen geruzie met beleggers die zien dat het beter gaat, en daar zelf niet van profiteren. Ook dat is weer business as usual.

In de misère

Maar groot of beursgenoteerd betekent niet: immuun voor de crisis. KLM, Schiphol en de ov-bedrijven leden verlies. De grote aantallen die in misère zitten, zijn gewone ondernemers, met een kledingwinkel, een restaurant of een café, en zelfstandigen die onder de lockdown lijden. Hun nood zie je maar in beperkte mate terug in het beursgenoteerde grootbedrijf. Wel, natuurlijk, bij hun leveranciers, zoals Heineken en Sligro.

Heineken-topman: ‘Veel horecazaken gaan het niet redden’

Toch is het leed van het ‘kleinbedrijf’ en het zelfverzekerd optimisme van de grote ondernemingen niet het hele verhaal van coronajaar 2020. De coronamist is nog niet weg. Wat was de grootste angst onder veel ondernemers aan het begin van de coronacrisis? Een gebrek aan contanten. Wie geen geld heeft om rekeningen te betalen, kan al snel in de problemen komen.

De grootste angst onder veel ondernemers aan het begin van de coronacrisis: gebrek aan contanten. Wie geen geld heeft om rekeningen te betalen, kan al snel in de problemen komen

Heineken is een goed voorbeeld. Het concern, dat in meer dan 170 landen bier en andere drank(jes) verkoopt, zag de cafés sluiten en afzetmogelijkheden wegvallen. Zou de lockdownburger ook een thuisdrinker blijken? Daarom is er door de brouwer preventief cash gehamsterd. Eind 2020 had Heineken 4 miljard euro aan contanten in kas, tegenover 1,8 miljard euro een jaar eerder. „Geld en andere kasmiddelen zijn toegenomen om liquiditeitsbuffers op te bouwen vanwege de Covid-19-pandemie”, schrijft het concern in zijn jaarverslag.

Goede kaspositie

Wat Heineken deed, deden er meer. Voor bouwbedrijf Heijmans dreigde zich een rampscenario te voltrekken als ook in Nederland de bouwplaatsen hadden moeten sluiten. Financieel directeur Hans Janssen: „Dat betekent simpelweg dat een belangrijk deel van Heijmans geen omzet meer zou draaien. Terwijl er wel nog tal van rekeningen lagen die moesten worden voldaan. In de bouw worden aannemers voor een deel vooraf betaald. Er zou een cashprobleem ontstaan.”

Het heeft bij Heijmans de waarde van een goede kaspositie nogmaals benadrukt. Had het bedrijf in 2019 nog 109 miljoen euro in kas, met 175 miljoen euro aan het eind van vorig jaar was er ruim de helft meer aan contanten in huis. Een deel daarvan wordt binnenkort als dividend uitgekeerd.

Janssen: „Dankzij de coronacrisis lag er weer een sterke focus op cash. Het maakt dat je voorzichtiger bent. Steeds was de vraag: waar gaan we in dat noodscenario de rekeningen van betalen?”

Berdowski van Boskalis: „Vanaf dag 1 ging het erom: hoeveel cash krijgen we binnen door onze projecten uit te blijven voeren en hoeveel zijn we kwijt aan vaste kosten?” Boskalis had eind vorig jaar 800 miljoen euro in kas. „Heerlijk”, zegt Berdowski. „Kasgeld op de balans blijft belangrijk als er bedrijven in nood komen waarvan je schepen of ander bezit kunt kopen.”

Bij PostNL was het een van de eerste stappen die financieel directeur Peter Berendsen ondernam nadat de pandemie was uitgebroken. „Het is onduidelijk hoe zo’n crisis voor je bedrijf gaat uitpakken, dus je kijkt naar: waar staan we? Hoeveel geld heb je in kas? Heb ik extra liquiditeit nodig?” Uiteindelijk draaide PostNL een topjaar door de toegenomen vraag naar bezorging van online bestellingen.

Heijmans, Boskalis en PostNL laten hun beleggers ook profiteren van een jaar dat goed afliep. Maar het kan ook anders lopen. In het voorjaar kampte Accell (bekend van de fietsmerken Batavus en Sparta) met gesloten winkels en kinken in de aanvoer van onderdelen. De fietsenfabrikant zette alles op cash en overleven, mede dankzij een royaal krediet met staatsgarantie. Wat gebeurde? Het was een topzomer én een topjaar. Maar toch: geen dividend. De voorwaarden van het krediet met staatsgarantie verbieden dat.

Hans Janssen financieel topman Heijmans ‘We moesten heel snel handelen’ Kort nadat bouwer Heijmans vorig jaar bekendmaakte voor het eerst in jaren weer dividend uit te keren, barstte de coronacrisis los, vertelt financieel topman Hans Janssen. „Het zag er heel heftig uit. Onduidelijk was of de bouw helemaal stil zou komen te liggen, zoals in België. Dat zou snel enorme gevolgen hebben. Niet meer buiten mogen bouwen betekent gewoon: geen omzet. Maar ook: wat zou de markt doen? Misschien wilden mensen wel helemaal geen huizen meer kopen. „Dan ga je scenario’s uitdenken. Wat kun je nog opnemen aan krediet? Wat kunnen we verder nog doen als je straks zonder omzet zit? Extra geld in kas houden door geen dividend uit te keren, bijvoorbeeld. De aandeelhoudersvergadering kwam eraan, waarin de uitkering definitief zou worden. We moesten onder enorme tijdsdruk besluiten. „Vervolgens bleek dat de bouwplaatsen openbleven en draaiden we een beter jaar dan in 2019. Als je dat vorig jaar al van plan was, is het heel logisch over 2020 weer dividend uit te keren. De belegger krijgt nu bovendien meer: 40 procent van de winst, waar dat vorig jaar 20 procent was geweest. Intrekken van het dividendvoorstel is misschien overbodig gebleken, maar was onder die omstandigheden het beste besluit.”

Pim Berendsen financieel topman PostNL ‘Overname Sandd maakte dividenduitkering onmogelijk’ Toen de coronapandemie vorig jaar losbarstte, deed financieel topman Pim Berendsen van PostNL hetzelfde als zijn collega’s bij andere grote bedrijven. „Checken hoe het stond met de liquiditeit. En onszelf afvragen: kunnen we een storm doorstaan of moet er iets extra’s gebeuren? Al snel stelden we vast dat we ons geen zorgen hoefden te maken over onze continuïteit en cashflow.” Sterker: PostNL draaide mede door de coronacrisis een bijzonder goed jaar. Dat de post- en pakkettenbezorger nu, anders dan vorig jaar, dividend betaalt (28 cent per aandeel), ligt niet aan het feit dat Nederlanders meer pakketjes zijn gaan verzenden. Door de overname van concurrent Sandd was het met de voorwaarden die PostNL aan zijn eigen dividendbeleid stelt, niet mogelijk over 2019 dividend uit te keren. „We zoeken daarbij wel de onderkant op van wat je kunt uitbetalen. Het is het eerste jaar weer dat we dividend uitkeren, we kunnen altijd nog groeien.” Dat de kas eind vorig jaar 651 miljoen euro bevatte, tegenover 480 miljoen euro eind 2019, lag niet alleen aan de coronapandemie. Berendsen: „Afgelopen jaren hebben we onderdelen verkocht. Door een sale and lease back-transactie zijn we flexibeler qua kosten voor huishouding. En ook door het betere resultaat hebben we de cashflow kunnen verbeteren. Dat geld gaan we komende tijd vooral gebruiken om te investeren, onder meer in verduurzaming van gebouwen en voertuigen, en in onze digitale strategie. Ook komen er drie nieuwe postsorteercentra bij.”