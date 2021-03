Met verstoorde verhoudingen is het lastig formeren

Op het geslaagde ‘feest van de democratie’ van vorige week, met de relatief vlot verlopen Tweede Kamerverkiezingen-in-coronatijd, volgde deze week de domper: een flop in de formatie. De vorming van een nieuw kabinet, die in de huidige pandemie juist met enige voortvarendheid zou moeten verlopen, is terug bij af. Zo gingen zeker negen dagen van aftastende gesprekken verloren.

Demissionair vicepremier Kajsa Ollongren is niet de eerste politicus in de parlementaire geschiedenis die zich onbewust heeft laten fotograferen met leesbare vertrouwelijke notities onder haar arm. LPF’er Mat Herben overkwam hetzelfde tijdens de formatie in 2002. Alleen heeft de onoplettendheid van de D66-verkenner nu beduidend grotere gevolgen.

Door de vervanging van de verkenners voor een nieuw kabinet gingen negen dagen van aftastende gesprekken verloren. VVD en D66 probeerden de schade te beperken door donderdagmiddag direct twee opvolgers aan te stellen. Het onderlinge vertrouwen tussen mogelijke onderhandelingspartners is nu al verstoord.

Het formatieproces is allereerst vertraagd – al probeerden VVD en D66 de schade te beperken door donderdagmiddag al twee opvolgers voor de opgestapte verkenners aan te stellen. Erger is dat het onderlinge vertrouwen tussen mogelijke onderhandelingspartners hevig is verstoord. En bij één potentiële regeringspartij, het CDA, zijn de getroebleerde interne verhoudingen opnieuw aan de oppervlakte gekomen.

In de nieuwe Tweede Kamer, die komende woensdag wordt geïnstalleerd, heerst nu al grote frustratie over de twee grootste partijen, VVD en D66. Hoewel VVD-leider Mark Rutte donderdagavond in Nieuwsuur ook namens Sigrid Kaag (D66) ontkende met de verkenners te hebben gesproken over de bestuurlijke toekomst van de CDA’ers Wopke Hoekstra (volgens de notitie „in kabinet”) en Pieter Omtzigt („functie elders”), richtten de eerste verdenkingen zich op hem. Daar kwam bij dat de VVD-leider met grote stelligheid de boot afhield toen andere partijen de toedracht van de notities boven tafel wilden krijgen: „Niemand gaat hier uitleg over geven.” Redenering: Ollongren en Jorritsma zijn niet meer in functie als verkenner, dus hoeven ze zich ook niet te verantwoorden voor de Tweede Kamer. Maar na druk van veel partijen en van Kamervoorzitter Khadija Arib gingen VVD en D66 door de bocht.

Formeel hebben verkenners geen positie in het formatieproces. Alleen informateur(s) en formateur(s) zijn wettelijk verplicht verslag te doen aan de opdrachtgever, een rol die sinds de hervorming van de formatie in 2010 niet langer is toebedeeld aan de koning, maar aan de Tweede Kamer. De vertrokken verkenners begrijpen niettemin goed dat ook zij niet om parlementaire verantwoording van hun mislukte missie heen kunnen. Ze maakten vrijdag bekend naar de Kamer te zullen komen – Ollongren, besmet met het Covid19-virus, hoopt woensdag weer uit quarantaine te kunnen.

Ze gaven via hun opvolgers vrijdagmiddag al enige tekst en uitleg: de gewraakte passage was geen vertrouwelijk gespreksverslag maar „een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media”. De nieuwe Kamer zal daar niet zonder meer genoegen mee nemen. Op wélke berichten zijn die berichten precies gebaseerd, wie heeft ze gemaakt, en met welke lijsttrekker zijn ze besproken?

Het is denkbaar dat de aantekeningen zijn gemaakt door de twee ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken die gedurende het formatieproces als secretaris zijn gedetacheerd:raadadviseur Irene Jansen en plaatsvervangend secretaris-generaal Bart van Poelgeest. Hoewel zij tot de naaste staf van de premier behoren, is Rutte niet verantwoordelijk voor hun werkzaamheden bij de formatie. Dat zijn de verkenners wel.

De poppetjes

De Kamer zal ook willen weten waarom de naam van Omtzigt überhaupt besproken is in deze prille fase. Tijdens de verkenning over ‘de poppetjes’ spreken is „volstrekt ongebruikelijk”, zegt Henk Kamp, de VVD-veteraan die in 2012 verkenner was. „Daar is de verkenning helemaal niet voor bedoeld.” Het gaat daarin volgens hem alleen om het maken een inventarisatie, „langs inhoud en zeteltal”, van mogelijke gesprekpartners aan de onderhandelingstafel in de volgende fase.

En wat als er zorgen zijn over mogelijke interne instabiliteit bij een potentiële coalitiepartner, in dit geval het CDA? Zou dat tijdens de verkenningsgesprekken een vraag over het leiderschap in die partij legitimeren? „Nee, ook niet”, zegt Kamp. „Zo praat je met verkenners niet over andere partijen. Je kijkt naar programma’s en de verkiezingsuitslag. Dat geeft de basis voor ieders positie.”

Volgens Gert-Jan Segers, die in 2017 als leider van de ChristenUnie deelnam aan de formatiegesprekken van het kabinet Rutte III, wordt pas in de laatste fase over namen en functies gesproken. Ook zijn partij had destijds een potentiële dwarsligger in de fractie: Joël Voordewind. Segers ontkent dat ooit over hem werd gesproken tijdens de formatie, zoals de Volkskrant vrijdag schreef. „We hebben wel over en weer grapjes gemaakt over wie het 76ste Kamerlid zou worden”, zegt Segers, doelend op de krappe meerderheid die het derde kabinet-Rutte had.

Zelfs als het eerste debat van de nieuwe Tweede Kamer voldoende antwoorden verschaft op de vele vragen die de gefotografeerde notitie heeft opgeroepen, staat vast dat deze valse start het verdere verloop van de formatie onnodig heeft gecompliceerd. En de politieke verhoudingen waren al lastig, met zeventien partijen in de Kamer.

De politicus die zich dit mag aantrekken, Kajsa Ollongren, beleeft zo een pijnlijk einde van haar ministerschap.