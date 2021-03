‘Links moet bám, in één fractie zitten’

Het lijkt diep van binnen te komen. Job Cohen, oud-partijleider van de PvdA, zucht en zegt: „Verdomme nog aan toe.” Hij had van twee „favoriete PvdA’ers” gehoord dat ze lid waren geworden van BIJ1. Ze vonden, zegt hij, dat ze „onvoldoende gehoord” werden bij de PvdA. „Toen dacht ik: kom op, voer die discussie over racisme en discriminatie óók in de linkse beweging.”

Foto Roger Cremers

Wie waren die PvdA’ers?

„Ik weet niet of ik dat mag vertellen. Maar het was een schok.”

Job Cohen (73), oud-staatssecretaris en oud-burgemeester van Amsterdam, was in 2010 dé linkse kandidaat-premier. Onder zijn leiding verloor de PvdA met één zetel verschil van de VVD. Cohen werd daarna gezien als een zwakke oppositieleider. Zijn eigen partijvoorzitter, Lilianne Ploumen die nu de PvdA leidt, had harde kritiek op hem. Ze vond Cohen niet zichtbaar genoeg, ze vond dat hij veel steviger de leiding moest nemen bij de ‘linkse samenwerking’. In 2012 verliet hij de politiek.

Negen jaar later valt er weinig meer te dromen voor links. Het grote verlies van het linkse blok bij de verkiezingen op 17 maart noemt Cohen in een vraaggesprek via Zoom „een dreun”, „een verwoesting”. Híj vindt dat de linkse partijen nu dringend met elkaar moeten gaan praten, met als doel: een grote, progressieve „beweging” vormen.

In de gefotografeerde notitie van Kajsa Ollongren, nu ex-verkenner, stond dat de linkse partijen elkaar ‘niet echt vasthouden’. Wat denkt u dan?

„Ik hoop ontzettend dat ze dat wél doen. Anders wordt het alleen nog maar beroerder. Als je elkaar nu niet vasthoudt, wat kun je dan nog doen?”

Kan het nog beroerder?

„Dat kan altijd, dat is wel gebleken. Ik snap natuurlijk wel dat Rutte denkt: twéé linkse partijen erbij, dat wordt wel veel en dan moet ik veel meer gaan inleveren.”

Hoe erg zou het zijn als het ‘elkaar vasthouden’ betekent dat links niet meeregeert?

„Dan is er alle tijd om plannen te gaan uitwerken. Om klaar te zijn voor als er over twee jaar weer verkiezingen zijn. Ik heb, als je diep in mijn hart kijkt, veel liever dat er nu grondig wordt nagedacht over herbronning.”

U vindt dat PvdA, GroenLinks en SP niet alleen samen moeten formeren, maar ook moeten fuseren. Waarom?

„Wat mij betreft gaan ze in één keer, bam, in één fractie zitten met z’n allen. Al zie ik dat niet zomaar gebeuren. In Den Haag ziet iedereen hoe groot de verschillen zijn, vooral in cultuur, maar als je een paar stappen buiten het Binnenhof zet weet niemand wat de verschillen zijn.”

Wat zijn de cultuurverschillen volgens u?

„Dat vind ik niet eens zo makkelijk om te zeggen. Als je zo lang met elkaar samenwerkt, ken je elkaar en ontwikkel je allerlei gewoontes en in iedere partij zijn die weer anders. Maar ik hoop dat ze nu denken: we zijn zo in elkaar gestampt, laten we nu samen bedenken wat we de samenleving aan belangrijks te bieden hebben. Over het probleem voor de nieuwe generatie bijvoorbeeld, het klimaat. Of internet. De ongelooflijke macht van eigenaren van Amazon en Facebook, wat heeft dat nog met democratie te maken? En denk bijvoorbeeld aan dat arme jongetje van 12 die van acteur Bilal Wahib zijn piemel moest laten zien op Instagram. Twee levens verwoest. Hoe gaan we daarmee om? Je moet herbronnen met het idee: als we iets willen bereiken, moet dat samen.”

Hoe duidt u de verkiezingsuitslag?

„In de hele wereld gaat het beroerd met de sociaal-democratie. Kijk naar Duitsland, Italië, Frankrijk. En ook Labour in het VK doet het niet geweldig. Dan hoor je dat dat komt omdat de sociaal-democratie veel heeft bereikt. Het ging Joop den Uyl om het eerlijk delen van kennis, macht en inkomen. Dat trok mij als jonge sociaal-democraat al enorm aan. Je kunt zeggen dat het bij kennis is gelukt, in míjn tijd studeerde alleen nog maar de elite. Maar het is niet gelukt bij de verdeling arm-rijk. Linkse partijen signaleren dat en moeten heel duidelijk maken waar ze voor staan. Dan heb je dus macht nodig. Een partij als Volt vind ik interessant door hun Europese blik.”

De komst van Volt en BIJ1 betekent toch ook meer versplintering?

„Dat is waar, maar ik denk ook: geef ze een kans om zich te ontwikkelen, maar liefst als onderdeel van die beweging. PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, im Grossen und Ganzen willen ze dezelfde kant op: eerlijk delen.”

U werkte als PvdA-leider ook aan linkse samenwerking. Hoe is dat gelukt?

„Niet.”

Niet?

„We hebben een paar bijeenkomsten gehad, dat was het. En herinnert u zich die schitterende brief van mijn partijgenoot Frans Timmermans nog? Dat het absoluut niet kon, dat de SP zo ver van ons af stond.”

Waarom mislukte het?

„Door de verschillende partijculturen. En de leiderschapsvraag gaat dan meteen spelen. Eerst heb je drie leiders en dan nog maar één. Gedoe.”

Was u bereid opzij te stappen?

„Ik was sowieso bereid opzij te stappen.” Hij lacht. „Maar zo ver is het nooit gekomen.”

Wat had u als PvdA-leider anders moeten doen om die linkse samenwerking wel tot stand te brengen?

„Wat daar aan de hand was: ik was gewoon een ongelofelijk slechte leider van de Partij van de Arbeid. Ik ben veel meer een bestuurder dan een politicus. Ik was gewoon niet goed genoeg. De pogingen die ik heb gedaan waren dus ook niet goed genoeg. De PvdA was toen veel groter dan die andere partijen, dat maakte het ook ingewikkeld. En er waren er in mijn fractie die dachten ‘ja hallo, die kleintjes...’”

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar vooral veel sorry gezegd – voor beleid uit Rutte II. Hoe zag u dat?

„Toen dat kabinet-Rutte II tot stand kwam dacht ik: eindelijk eens niet een samenwerking die bol staat van de compromissen waarbij iedereen die gaat verdedigen alsof-ie het volledig daarmee eens was. We gingen het delen: jullie krijgen een aantal punten en wij ook. Maar achteraf denk ik: hartstikke fout. Het heeft ertoe geleid dat de PvdA dingen heeft moeten accepteren waar de partij het tot in de vezels mee oneens is.”

Zoals?

„Denk aan de bezuinigingen in de zorg, de sociale woningbouw, de sociale werkvoorziening. Ik vind het terecht dat daar voortdurend sorry over is gezegd.”

Wat zou u missen aan de PvdA-cultuur als er op een dag een grote linkse partij komt?

„Misschien een soort saamhorigheidsgevoel, omdat je elkaar snapt. Maar dat kan je in zo’n nieuwe beweging snel genoeg opbouwen. Wat de PvdA betreft is het misschien vooral de geschiedenis, wat we bereikt hebben en dat is natuurlijk ook wel heel veel. En tegelijk is er veel door onze handen geglipt. Dat hele neoliberalisme, daar zijn we in doorgeslagen.”

Zegt u dit ook in de partij zelf?

„Ik doe niet zoveel meer. Echt contact met de fractie in Den Haag heb ik eigenlijk niet. Ook vanuit de overtuiging dat ik niet zoals Hans Wiegel wil worden. Ik zeg altijd: ík heb mijn tijd gehad, je moet niet aan mij gaan vragen hoe het allemaal moet. Daar is dit gesprek dus een verschrikkelijke uitzondering op. Maar vooruit maar.”

Wat gaat de partijtop vinden, denkt u, van wat u nu zegt?

„In Den Haag zullen sommigen het niet zo leuk vinden, maar ik hoor ook wel mensen die het hartstikke met mij eens zijn. Ach ja, je hebt zo’n aardige uitspraak: zet twee Joden bij elkaar en je hebt drie opvattingen. Zo is het bij sociaal-democraten eigenlijk ook.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021