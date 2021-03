Lege beurshulzen duiken op elektrische auto’s

Een flitsend prototype in huis van een elektrische auto? Check. Een paar knappe koppen in de bedrijfstop met plannen om de auto-industrie op z’n kop te zetten? Check. Je draait nog geen omzet? Check. Gefeliciteerd: je bedrijf is een perfecte kandidaat om overgenomen te worden door een SPAC.

Een wat? Een special purpose acquisition company, hét beursfenomeen van dit moment. Bijnamen: ‘lege beurshuls’ of ‘blancochequebedrijf’.

Het werkt als volgt: beleggers steken geld in een nieuw vehikel dat naar de beurs gaat, opgericht door een of meerdere zakenmensen. Die gaan vervolgens met de opbrengst van de beursgang op zoek naar een écht bedrijf om te kopen. Of, in SPAC-jargon: een bedrijf om in dat nieuwe beursfonds te ‘hangen’

SPAC’s zijn de afgelopen paar maanden met name in de Verenigde Staten aan de orde van de dag. Dit jaar werd er wereldwijd al zo’n 170 miljard dollar (144 miljard euro) mee opgehaald, meer dan in heel 2020. SPAC’s zijn aantrekkelijk voor beleggers, die bijna wanhopig op zoek zijn naar manieren om hun geld te laten renderen. Voor de bedrijven die worden overgenomen, kan het een aantrekkelijke manier zijn om snel naar de beurs te gaan. Zonder de rompslomp van roadshows en dikke prospectussen die nodig zijn voor een reguliere beursgang én zonder de hoge kosten.

Lees ook dit eerdere achtergrondstuk over SPAC’s: Waarom zijn SPAC’s zo populair?

De SPAC blijkt een perfecte match te zijn met nóg een trend: tech-start-ups die zich bezighouden met elektrische auto’s. Producenten van geheel nieuwe auto’s zoals Lordstown en Lucid, ontwerpers van radartechnologie om medeweggebruikers te spotten zoals Luminar, of nieuwe batterijfabrikanten zoals QuantumScape: de afgelopen tijd gingen ze allemaal via een SPAC-overname naar de beurs, net als een handvol laadpaalbedrijven.

Afgelopen donderdag nog ging de volstrekt onbekende Britse elektrischebestelbusjesfabrikant Arrival via een SPAC naar de beurs op de Nasdaq. Beurswaarde: 13,6 miljard dollar, de grootste beursgang van een Brits bedrijf ooit.

Beleggers doen graag mee – niemand wil het succes van een tweede Tesla missen. De verwachtingen van de elektrischeautomarkt zijn torenhoog, nu overheden in steeds meer landen voorzichtig aansturen op het afschaffen van de brandstofmotor. In totaal haalden de autotechbedrijven in 2020 zo’n 63 miljard dollar op via SPAC-beursgangen, becijferde de Financial Times.

De omzet van al die bedrijven samen bedroeg maar 139 miljoen dollar. Sommige voorzien zelfs de komende jaren nog helemaal geen verkopen.

Dat is wel een érg grote discrepantie, menen sommige analisten. Inmiddels klinkt steeds vaker de vraag: gaat het met de SPAC’s, en in het bijzonder de auto-SPAC’s, niet iets té hard? De FT schreef over een mogelijke double bubble’, van SPAC’s én elektrischeautobedrijven. Want in welke mate zijn de waarderingen op de werkelijke kansen van deze bedrijven gebaseerd?

Auto’s uit Helmond

De opmerking is al vaak gemaakt: de auto van de toekomst komt misschien wel uit Helmond en niet uit Wolfsburg of Ingolstadt. Natuurlijk klinkt dat lekker – maar het begint ook steeds concreter te worden.

Op de ‘automotive campus’, net buiten de Brabantse stad, werkt de Nederlandse start-up Lightyear (140 werknemers) aan een personenauto met zonnecellen die geïntegreerd zijn in het dak – handig voor het opladen. Het is allang geen studieproject meer van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), zoals een paar jaar geleden. Eind 2021 gaan de eerste met de hand in elkaar gezette auto’s naar klanten, na jaren van sleutelen en optimaliseren. Vooral aan de buitenkant van de auto, om die zo aerodynamisch mogelijk te maken. „We besteden maar zo’n 15 procent van onze tijd aan de integratie van de zonnecellen”, zegt oprichter en directeur Lex Hoefsloot (30).

De vraagprijs: zo’n anderhalve ton. „Dat is voor ons een beetje een inconvenient truth”, zegt Hoefsloot. „We hebben dit bedrijf niet opgericht om auto’s te verkopen voor 150.000 euro. Maar het is een noodzakelijke tussenstap op weg naar de massamarkt.” Van de eerste versie zijn er in totaal zo’n 120 besteld. Voor de massaproductie moet Lightyear op zoek naar kapitaal. „De auto-industrie is een kapitaalintensieve sector”, zegt de directeur. „Voor echt hoge volumes zijn miljarden nodig.”

Het bedrijf overweegt daarom een ‘gewone’ beursgang, of een SPAC. „We zien dat onze concullega’s daarom ook bezig zijn met een beursgang. Of ze hebben het al gedaan.”

Lightyear, dat recent 40 miljoen ophaalde bij particuliere investeerders voor kleinschalige productie, is één van de honderden auto-start-ups die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. In de transitie naar elektrisch rijden zien veel nieuwe ondernemers een kans om in te breken in een normaal – vanwege de hoge kosten – moeilijk te betreden markt.

Bij elektrisch rijden, is de gedachte, hebben de traditionele autobouwers niet van nature een voorsprong. Misschien zelfs een achterstand, omdat ze zich net te lang blijven vastklampen aan de brandstofmotor en niet genoeg kennis hebben over elektrificatie. Als je dan een paar knappe koppen bij elkaar zet, zou er zomaar een briljante auto uit kunnen komen.

Het grote voorbeeld is Tesla, het bedrijf van Elon Musk, dat de traditionele autobouwers dwong om concrete stappen te zetten richting elektrificatie. Nu hopen tal van start-ups een deel van de markt te veroveren. Als ze het geld voor de uitbreiding tenminste bij elkaar kunnen sprokkelen.

Met de snelle SPAC-route lukt dat de laatste tijd aardig. Zo brak de overname van Lucid Motors door een SPAC afgelopen januari alle records. Met een waardering van 24 miljard dollar was dit de grootste beursgang via een SPAC die ooit heeft plaatsgevonden. Deze Amerikaanse zelfbenoemde Tesla-uitdager heeft overigens nog geen auto geproduceerd, dat moet ergens het komende jaar gebeuren. Desondanks lijken beleggers veel vertrouwen te hebben in het elektrische merk, dat is opgericht door een paar ex-Tesla-managers en superieure batterijprestaties belooft. Binnen vijf jaar zou de omzet naar 20 miljard dollar kunnen stijgen, denkt het bedrijf. Zulke voorspellingen zijn bij een gewone beursgang niet toegestaan.

‘Apart fenomeen’

Voor de elektrischeauto-industrie is het een goede ontwikkeling, daar zijn zelfs de grootste SPAC-critici het over eens. Met het opgehaalde geld kunnen bedrijven uitbreiden, wat ook goed is voor de economie. Technologieën die wellicht veelbelovend zijn, krijgen de kans zich sneller te ontwikkelen. In de Financial Times wees SPAC-scepticus en columnist Richard Waters erop dat ook in de dotcombubbel veel digitale technologieën gefinancierd zijn die later gemeengoed werden.

Maar die vergelijking met het verleden roept ook al meteen totaal andere beelden op. Van beleggers die veel geld verliezen, bijvoorbeeld.

„Het is een apart fenomeen”, zegt Nico Inberg, van beleggingssite DeAandeelhouder.nl. Er zitten ook voor de belegger best veel voordelen aan een SPAC, benadrukt hij. Je kunt als belegger vaak nog uitstappen op het moment dat een beursfonds gaat fuseren met een bedrijf. En het aandeel stijgt bijna altijd wanneer de deal wordt aangekondigd. „Maar je moet wel goed opletten bij wie je op de bagagedrager springt.” Hoe schat je de club in die op zoek gaat naar een overnamekandidaat? En wat vind je van de uiteindelijke kandidaat en de vaak enorme financiële projecties? „Die start-ups gaan het niet allemaal winnen.”

Dat weten alle analisten, en dat is ook normaal. Daar heb je venture capital voor: mensen die graag investeren in start-ups en die zich bewust zijn van de bijbehorende risico’s. Maar die fase van financiering wordt dankzij SPAC’s opeens breed beschikbaar voor een hele waaier aan beleggers. Normaal gesproken zou er voor deze jonge bedrijven niet direct een beursgang in het hebben gezeten. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee.

Daar komt nog eens bij dat het SPAC-systeem in theorie niet per se stimuleert om de best mogelijke deal te sluiten. Natuurlijk willen de dealmakers een goed bedrijf in hun huls hangen – al is het maar omdat ze zelf een deel van de aandelen bezitten. Maar naarmate de tijd dringt bestaat er een prikkel om maar in ieder geval met íéts te komen. En hoe meer SPAC’s er zijn, hoe steviger de concurrentie.

Sommige SPAC-deals maken een lukrake indruk

Inmiddels maken sommige deals een wel erg lukrake indruk. Er zijn al SPAC-beursgangen geweest van bedrijven in vliegende taxi’s en ruimtevaartvoertuigen.

De risico’s van SPAC’s hebben inmiddels ook de aandacht van de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten. Donderdag kondigde beurswaakhond SEC aan dat het banken die betrokken zijn bij SPAC-deals een lijst vragen heeft gestuurd. De toezichthouder wil meer weten over hoe de deals precies tot stand komen en hoe banken de betrokken risico’s afdekken.

Eerder had de SEC al gewaarschuwd dat de betrokkenheid van beroemdheden bij sommige SPAC-deals niks zegt over de financiële kansen van de investeringen. Zo is basketballer Shaquille O’Neal adviseur bij de SPAC die fitnessbedrijf Beach Body heeft overgenomen.

Futuristische Volkswagenmodellen

In het geval van de auto-SPAC’s speelt er nog iets cruciaals. Hoelang blijft de autowereld nog een industrie in een overgangsfase? Start-ups profiteren van traditionele spelers die uit logheid een markt links laten liggen, maar inmiddels zijn ook de grote bestaande merken serieus bezig met elektrificatie.

We nemen bedrijven als Lucid serieus, twitterde Herbert Diess, topman van het gigantische Volkswagen-concern (660.000 werknemers) afgelopen week. Hij voegde een paar plaatjes bij van futuristische, potentiële Volkswagen-modellen, ontworpen om zo efficiënt mogelijk te rijden gegeven de batterij aan boord. Onze designers kunnen óók wat, leek hij te willen laten zien.

Beleggers en auto-analisten zijn de laatste weken geneigd hem gelijk te geven. Mede dankzij een aantal positieve zakenbankrapporten – UBS verbaasde zich over de staat van de technologie van de nieuwste elektrische Volkswagen – is de koers in 2021 flink gestegen. Het aandeel Volkswagen begon zich te gedragen als Tesla, klonk het.

Lees ook dit profiel van Volkswagen-topman Herbert Diess: altijd wachten op de volgende ruzie

Toch betwijfelt bijna niemand dat er voor sommige start-ups ruimte zal zijn op de markt. Uiteindelijk lopen er bij veel van de nieuwe autobedrijven figuren rond met kennis waar de traditionele autobouwers maar al te graag gebruik van zouden willen maken.

„Wij leven al negen jaar in een wereld waarin we alleen maar bezig zijn met een zo efficiënt mogelijke auto ontwerpen”, zegt Hoefsloot van Lightyear. „Het is het enige waar we mee opstaan.” Dat kun je volgens hem niet van alle ‘oude’ merken zeggen. „Een ontwerper bij een groot merk is gewend: het moet er zo en zo uitzien. Het gaat heel erg om de looks. Daarna kijken ze of ze het efficiënt kunnen krijgen.” Met een brandstofmotor was dat misschien prima – maar aerodynamica is bij een auto met een zware batterij een stuk belangrijker.

Lightyear heeft 34 patenten aangevraagd. Traditionele automerken loeren daar volgens Hoefsloot maar al te graag naar, en contacteren de start-up soms. „De auto-industrie is heel concreet. Als ze iets nodig hebben, dan gaan ze het zoeken.” Natuurlijk, de meeste aandacht gaat bij Lightyear uit naar het zelf bouwen en verkopen van een auto. Maar in theorie zou het bedrijf ook bepaalde technologieën los kunnen verkopen. Sommige auto-startups doen dat al, Lightyear nog niet.

Het bedrijf onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een beursgang. „Een SPAC zou best logisch kunnen zijn. Het is een interessante trend, je krijgt in een keer een hoop geld. Tegelijkertijd voelt een gewone beursgang misschien cleaner, omdat de oprichter van een SPAC een deel van het geld krijgt. Aan beide opties zitten voor- en nadelen.”