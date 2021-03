Kwestie van hoogmoed

We hebben er een goed, eeuwenoud spreekwoord voor, gebaseerd op een passage uit de Bijbel: Hoogmoed komt voor de val. Toch blijft zelfoverschatting een terugkerend verschijnsel in Nederland. Misschien komt het juist omdat we zo’n klein landje zijn en alleen op die manier ons minderwaardigheidscomplex kunnen overwinnen.

Nog niet zo lang geleden waanden we ons een ethisch gidsland voor de hele wereld, nu hebben we bescheidener doelen. Twee daarvan liepen deze week naadloos in elkaar over. Terwijl er in de Tweede Kamer geklaagd werd over de traag verlopende vaccinaties, speelde het Nederlands voetbalelftal in Istanbul tegen Turkije. Van beide doelen hadden we ons aanvankelijk veel voorgesteld. Die vaccinaties zouden we wel even efficiënt fiksen met al die goed toegeruste organisaties in de gezondheidszorg.

En het voetbal? Ach, Turkije.

In de NOS-studio hadden de analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk onder leiding van presentator Tom Egbers al vooraf besloten dat er in Istanbul weinig gevaar te duchten viel. Het Nederlands elftal was al een poosje op de goede weg, vond vooral Van Hooijdonk. Die Turken konden er niet erg veel van, dat was duidelijk.

Nu wist ik dat je met dit analistentrio moet oppassen. Egbers is een gehoorzame aangever, die zich slecht op zijn gemak voelt bij de melige humor van Van der Vaart; hij heeft te veel ontzag voor hem. Maar Van der Vaart is als analist even lui als hij soms als topspeler was. Zo wist hij nu niet dat rechtsback Tete niet meer voor Olympique Lyon speelt, maar voor Fulham. Als het oordeel wat ingewikkelder moet worden, laat Van der Vaart het graag aan Van Hooijdonk over.

Terwijl zij uitlegden hoezeer een overwinning van Nederland voor de hand lag, bekeek ik de opstelling van het elftal nader. Bij enkele namen rezen meteen grote vraagtekens. Waarom Tete, de man van tikkie terug op de keeper en tikkie breed? Waarom Van Roon, óók een man van tikkie breed? En wat deed Malen op die linksbuitenplaats?

Tijdens de wedstrijd moesten er al snel enkele vraagtekens bij, sterker nog, er bleven alleen maar vraagtekens over. Waarom een invaller-keeper die steeds nét niet bij de bal kwam? Waar was aanvoerder Wijnaldum? We zagen hem wel lopen, maar hij leek verdwaald in de sloppen van Liverpool.

En wat was er gebeurd met sterspeler Depay? Had hij langer voor de spiegel gestaan dan op het trainingsveld? Hij eiste weer alle vrije trappen en zelfs een strafschop op, maar hem lukte niet één actie. Een moedige trainer zou hem vervangen hebben, maar Frank de Boer is geen Louis van Gaal, hij is vooral een voorzichtige trainer die met voorzichtig voetbal iets wil bereiken. Daarom ging hij met hetzelfde, falende elftal ook de tweede helft in: hij wist wat hij had (een 2-0 achterstand) en hij wist niet wat hij zou krijgen (een 4-2 nederlaag).

Na afloop bleven de NOS-analisten beteuterd achter in de studio. Egbers mompelde enkele dooddoeners, Van der Vaart citeerde een flauwe grap van zijn maatje Wesley Sneijders en liet de analyse zoveel mogelijk over aan Van Hooijdonk, die toegaf dat ze in de studio, net als de spelers, aan zelfoverschatting hadden gedaan.

Over een paar maanden weten we hoe het is afgelopen met de vaccinaties en het EK voetbal. Ik houd mijn hart vast.