Kunstinstellingen Groningen beginnen eigen steunloket

Acht Groningse culturele instellingen beginnen zelf een snelloket voor kunstenaars en zzp’ers in de culturele sector die buiten de bestaande regelingen vallen. Dat heeft RTV Noord donderdagavond gemeld.

De organisaties stellen een deel van de steunbudgetten van de Rijksoverheid beschikbaar aan hun minder bedeelde collega’s. Het gaat in totaal om een bedrag van 170.000 euro.

Het steunloket is opgezet door het Noord Nederlands Toneel, Noord Nederlands Orkest, Club Guy & Roni, Noorderzon, Eurosonic Noorderslag, het Jonge Harten Festival, het Grand Theatre en Het Houten Huis. Ook de gemeente en provincie Groningen en de Kunstraad Groningen hebben bijgedragen.

Groningse (podium)kunstenaars en zelfstandigen in de cultuursector kunnen vanaf 1 april subsidie aanvragen via de website van de Kunstraad, omdat de betrokken kunstinstellingen zelf niet over faciliteiten voor een snelloket beschikken. Kleine projecten kunnen ieder aanspraak maken op 2.500 euro, voor grotere projecten is 5.000 euro beschikbaar.

Met het loket hopen de betrokken instellingen een bijdrage te leveren aan een breed en divers cultureel veld in de provincie, zegt Mark Hospers, coördinator namens de Verenigde Podiumkunstenfestivals, op de site van de omroep. „Bij subsidies ligt de nadruk altijd op grotere instellingen, maar de hele keten van cultureel Nederland moet het halen. De grote instellingen kunnen eigenlijk niet bestaan zonder de kleine; het hele netwerk is belangrijk.”

Hospers zegt ook dat het snelloket niet in strijd is met de subsidieregels. „De overheid wil dat het geld neerdaalt in de sector. Dit mag en het is een fantastische oplossing.”