Katholieke kerk Nieuw-Zeeland biedt excuses aan voor misbruik

De katholieke kerk van Nieuw-Zeeland heeft vrijdag officieel excuses aangeboden aan de slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik binnen kerkelijke instellingen. Dat melden Nieuw-Zeelandse media donderdagavond, waaronder de The New Zealand Herald. Kardinaal John Dew, de rooms-katholieke aartsbisschop van Wellington, erkende bovendien dat de cultuur binnen de kerk moet veranderen.

Het is voor het eerst dat de top van de katholieke kerk in het land excuses maakt voor een misbruikschandaal. De kerk reageert hiermee op de resultaten van een onderzoek in opdracht van de overheid waaruit afgelopen december bleek dat een kwart miljoen kinderen en kwetsbare volwassenen de afgelopen vijftig jaar zijn mishandeld of seksueel zijn misbruikt in Nieuw-Zeelandse zorginstellingen van de overheid en de kerk.

De slachtoffers hadden de kerk en degenen die hen misbruikten moeten kunnen vertrouwen, zo stelt Dew nu. In plaats daarvan krijgen zij „pijn en trauma en dat zal impact op hun leven blijven hebben”. Hij zei alle slachtoffers te erkennen, ook diegenen die nog niet hebben kunnen spreken en bedankte hen voor hun „moed”. De kardinaal is ook voorzitter van de Nieuw-Zeelandse Katholieke Bisschoppenfederatie.

Elektrische schokken

Premier Jacinda Ardern richtte in 2018 een koninklijke commissie op die het „duistere hoofdstuk” in de geschiedenis van haar land moest onderzoeken. Uit de voorlopige conclusies bleek in december dat 256.000 kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen jarenlang zijn misbruikt door personeel van zorginstellingen van de kerk en de overheid. Slachtoffers werden verkracht, mishandeld, kregen elektrische schokken als straf en werden „wreed, vernederend en racistisch” behandeld.

De zorginstellingen huisvestten vooral kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen uit de meest achtergestelde en arme gezinnen, onder meer van de inheemse volksstam Maori. Percentages worden niet genoemd. De commissie citeerde wel een eerder rapport waaruit bleek dat 69 procent van de kinderen in de zorg Maori waren en dat 81 procent van hen eerder waren misbruikt.

Ongeacht hoe slecht hun gezinsleven mogelijk was, zo concluderen de onderzoekers, „velen vertrokken in een slechtere toestand dan toen ze aankwamen, vaak met verwoestende en langdurige gevolgen”. De commissie, een van de langstlopende en meest complexe ooit in het land, zal later dit jaar in de eindrapportage aanbevelingen doen aan de regering.