In Duitsland mogen ouders intersekse kinderen niet meer laten opereren

In Duitsland mogen ouders niet langer medische ingrepen laten uitvoeren op intersekse kinderen. Het Duitse parlement heeft vrijdag besloten operatieve behandelingen te verbieden bij kinderen van wie bij de geboorte niet uitsluitend sprake is van mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen. Daardoor kunnen ouders niet meer via een operatie het geslacht van hun kind „bepalen” als daarvan sprake is. Bij een intersekse persoon komen de geslachtskenmerken niet geheel overeen met hoe de maatschappij een vrouwelijk of mannelijk lichaam ziet.

Het Duitse parlement bleek verdeeld over het verbod. Paul Lehrieder van de christendemocratische partij CDU stelde dat het wettelijke verbod het zelfbeschikkingsrecht van kinderen beschermt. Bovendien zou het verbod volgens Lehrieder kinderen behoeden voor onnodige medische ingrepen. De liberale partij FPD en de linkse fracties Die Linke en Die Grünen onthielden zich van de stemming, omdat ze stelden dat de wet kinderen niet voldoende zou beschermen. De rechts-populistische AfD stemde tegen het verbod, omdat die een „ideologische desillusie ten koste van wat het beste is voor het kind” in stand zou houden.

Volgens een onderzoek in opdracht van de Duitse regering bestaat zo’n 1,7 procent van de bevolking uit intersekse kinderen of volwassenen. In de wet geldt een uitzondering voor kinderen voor wie een medische ingreep noodzakelijk is en voor wie uitstel onmogelijk is. In zulke gevallen moet een speciale commissie wel eerst toestemming verlenen.

