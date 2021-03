Hij snapt ’t niet

Aan de ontbijttafel lees ik het feministische boek Women Don't Owe You Pretty van Florence Given. Als mijn vader naar beneden komt, raken we verwikkeld in een verhitte discussie over seksisme. Onze meningen lopen nogal uiteen. Vol ongeloof vraag ik aan hem of hij werkelijk denkt dat er geen seksisme plaatsvindt bij hem op kantoor. Hij antwoordt nee, en ik vraag hoe hij daar zo zeker van is, waarop hij antwoordt: „Er werken bij mij op kantoor alleen maar mannen!”

