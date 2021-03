Het was een vreemd jaar: wat neem je mee en wat mag weg?

Mee in de koffer

De oppas die juf werd

Sarah Hogenkamp (7): „Dat ik les kreeg van Judith – een pabostudente – die op mij en mijn broertje Lars (5) kwam passen, maar ook samen met mij al het huiswerk deed. Ik vond dat eigenlijk fijner dan naar school gaan. Ik had namelijk al mijn huiswerk af inclusief alle extra opdrachten en ik snapte het ook nog! Mijn papa zit in het coronacrisisteam en moet heel veel vergaderen. En door Judith waren Lars en ik toch niet alleen.”

De kleine dingen

Laila Ouhakou: „Wat ik meeneem van het coronajaar is toch wel dat we echt dankbaar moeten zijn voor de kleine dingen.”

Een beetje luiheid

Daan Bernard: „Wat ik zou meenemen uit dit coronajaar zijn goede cijfers en ook een beetje luiheid van al het zitten.”

Samen fitnessen voor de tv

Emily Schut (9): „We hebben een fitnessprogramma op de Nintendo Switch. Dit doen we iedere avond en dat wil ik graag blijven doen. Het is echt heel leuk en gezond.”

iPads verstoppen

Jasmijn Schut (7): „We hebben een verstoppertje-spel bedacht waarbij we de iPad verstopten en dan moest iemand anders die zoeken. Ook deden we memory met oma via de iPad.”

Echte vrienden

Marwa Aafar: „Uit dit coronajaar neem ik heel veel mee. Ik heb namelijk ontdekt wie mijn echte vrienden zijn.”

Schattige cadeautjes

Nasrien Saleh: „Ik neem al mijn herinneringen van mijn verjaardag met mijn vriendinnen mee. Het was echt een topdag. Zij hadden lieve briefjes geschreven en mooie schattige cadeautjes gegeven. Echt lief dat ze nog iets hadden geregeld tijdens deze coronatijd.”

Minder luchtvervuiling

Guus van Bentum (9): „Minder luchtvervuiling!”

Toch leuk: online schaken

Laurens Terwee (12): „Ik neem mee dat schaken ook leuk is online. Je kan het altijd spelen en dat kan niet op de club.”

Nieuwe hobby’s

Dirk Schrander (11): „Ik heb veel nieuwe hobby’s leren kennen. Stopmotionfilmpjes maken, bijvoorbeeld, en tuinieren en fietsen. En ik was echt blij dat ik een broer en een zus heb. En vooral dat ik in Nederland woon. Voor de toekomst hoop ik dat het erg groen wordt, maar ik weet 99 procent zeker dat dat wel nooit zal gebeuren.”

In de prullenbak

Balen: de Action dicht

Rosa van Bentum (10): „Dat de winkels dicht zijn, vooral de Action. Omdat je daar allemaal knutselspullen kan kopen, vooral voor mijn bullet journal.”

Buiten de winkel wachten

Febe van Traa (8): „Dat ik afstand moet houden en in de winkels die nog open zijn niet met mijn moeder of vader mee naar binnen mag en dus buiten moet blijven.”

Als je pa nog in Spanje zit

Julen Jan Portales Ruijter (10): „Wat ik graag achterlaat is mijn vader die in Spanje is blijven wonen voor het werk. Hij mag niet zomaar naar Nederland komen. Daar in Spanje zijn de maatregelen veel strenger. Daarom gaan de zaken beroerd. Ik mis hem erg.”

Alleen maar trainen :-(

Justin Trim: „Ik ben al zo lang niet op vakantie geweest, ik mis het warme weer. Ik mis ook alle feestjes die niet door konden gaan door corona. Maar wat ik nog het meeste mis is het voetballen. De competitie is stilgezet vanwege corona dus er zijn alleen nog maar trainingen.”

Mijn pa was soms woedend

Laurens Terwee (12): „Zelfstandig thuiswerken met mijn vader als meester dat vond ik niets. Mijn vader kreeg er soms woedeaanvallen van. Dan werd ik verdrietig.”

Mondkapjes blijven raar

Marwa Aafar: „Ik laat heel veel dingen achter. Zo vond ik het moeilijk dat kinderen hun mening niet konden uiten tijdens de persconferenties. En om afstand van elkaar te houden en een mondkapje te dragen. Het is zo raar om te dragen! Ik wen er nu wel aan maar het is anders dan het was.”

Mijn opa stierf aan corona

Zonne Brouwer (9): „Vorig jaar april was helemaal niet leuk. Mijn opa (eigenlijk overgrootvader) is overleden aan corona en daarna was ik best bang om weer naar school te gaan. Nu gaat dat weer beter.”

De eerste schooldag

Britt van der Geest (14) over de eerste schooldag na de lockdown: „De conrector – de ruige baas. Lang krullend haar dat nodig naar de kapper moet. Een mondkapje bedekt het hele gezicht. Je ziet geen emotie door het stuk stof voor het gezicht. Hij klinkt blij maar het is moeilijk te lezen. Ik kom het plein op lopen met de fiets aan de hand, door de kale, saaie hekken. Het voelt leeg. Ik had gedacht dat er veel mensen zouden staan, net als normaal. Maar normaal bestaat niet echt meer. Het voelt raar hier te zijn. Ik zet mijn fiets neer en wil naar huis. Wat heb ik hier te zoeken? Tot ik een aantal vage schimmen naar mij toe zie komen lopen. Het voelt hetzelfde als de eerste keer dat ik naar school kwam, maar dan met minder mensen. Maar deze keer is het anders. Nu ken ik hier mensen en deze mensen zijn mijn vrienden.”

Videobellen :-(

Adelheid Bannink (9): „Het videobellen met de klas wil ik absoluut niet meenemen. Het duurde elke dag superlang. De juf leek meer een stopmotionfilmpje en kinderen praatten erdoorheen.”

Spelling: zo ontzettend saai!

Julia Stam (7): „Op school was spelling het moeilijkste, zo op afstand. En het is ontzettend saai. Paardrijden, toneel en zwemles gingen vaak niet door. En ook sommige klasgenoten heb ik niet gemist.”