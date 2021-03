Het lange wachten op een ‘Sarina-plus’ voor de voetbalsters van Oranje

Waar blijft de nieuwe bondscoach? Die vraag zoemt steeds luider rond aan de vooravond van een nieuwe oefeninterlandperiode van de Nederlandse voetbalvrouwen, met nog een paar maanden te gaan tot de Olympische Spelen van Tokio. Volgens insiders zit voetbalbond KNVB in een lastig parket. Er zou zelfs sprake zijn van paniek: hoe vullen we het gat op?

Ruim zeven maanden geleden werd bekend dat Sarina Wiegman na de Spelen bondscoach wordt van Engeland. Haar opvolger zou zich snel aandienen, meende de KNVB, want welke ervaren coach wil nou niet werken met de Europees kampioen en WK-finalist? Met sterren als Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal?

„We zijn op zoek naar een Sarina-plus”, zei Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB, in december opgetogen. „Iemand die Sarina kan overtreffen. Dit team wil verder, nog een keer Europees kampioen worden en nog een keer op het wereldpodium.”

En toen viel het stil. Angstvallig stil. Officieel omdat de KNVB de lat hoog legt en voortvarend te werk gaat – de naam Jill Ellis, de oud-bondscoach van wereldkampioen Verenigde Staten, lag lang op ieders lippen – maar onderzoek van NRC leert dat het selectieproces rommelig is en voor onnodige vertraging zorgt.

Van een bond die zegt de doorstroom van vrouwelijke coaches te propageren, zou je verwachten dat meteen wordt aangeklopt bij Vera Pauw, Hesterine de Reus en Jessica Torny – met Wiegman de enige Nederlandse vrouwen die over de benodigde trainerspapieren beschikken. Voor de een is het predikaat ‘Sarina-plus’ toepasselijker dan de ander, maar ze hebben alle drie veel ervaring en acht tot tien jaar opleiding achter de rug.

Toch zijn Pauw en De Reus nooit voor de opvolging van Wiegman benaderd, zeggen ze, en wordt Torny – ze wil geen commentaar geven – al langer aan het lijntje gehouden. Het is niet ondenkbaar dat Torny de nieuwe bondscoach wordt, maar om nou te zeggen dat zij meteen boven aan de lijst stond? Nee. In de beeldvorming doet de lange radiostilte haar geen goed.

Oud-bondscoach Pauw (58) reageert cynisch op de vraag waarom zij als grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal niet is uitgenodigd voor een gesprek. „Had je dat gedacht dan? Ik heb daar geen moment rekening mee gehouden.”

Ze doelt op het conflict met de voetbalbond uit 2010. Een jaar eerder had haar ploeg verrassend de halve finale van het EK in Finland bereikt, maar daarna was een onwerkbare situatie ontstaan en diende Pauw haar ontslag in. Ze coachte sindsdien vier nationale buitenlandse elftallen, waarvan Ierland de laatste is.

„Iedereen weet dat mijn contract met de Ierse voetbalbond eind vorig jaar afliep”, zegt Pauw. „De KNVB had mij in die tijd kunnen bellen, maar ze hebben dat niet gedaan. Gezien mijn prestaties van de afgelopen jaren zou dat logisch zijn geweest, al was het alleen maar om te sparren.” Haar contract met Ierland heeft ze onlangs verlengd.

Hesterine de Reus (59) leidde het A-team van Australië, een toptienland. Met China kwalificeerde zij zich voor het WK onder-20 in 2018. „Ik heb geen idee waarom ik niet gebeld ben”, zegt ze. „Ik heb dertig jaar ervaring in de hele wereld, het had wel voor de hand gelegen.”

Vera Pauw in 2017 nadat zij vanwege haar verdiensten voor het Nederlandse vrouwenvoetbal door de KNVB was benoemd tot bondsridder. Foto Vincent Jannink/ANP

Te groen voor hoogste podium

Jessica Torny (40) is een geval apart. De KNVB ziet haar als mogelijke bondscoach, maar acht haar volgens betrokkenen net te groen voor het hoogste podium. Ze bereikte twee keer de halve EK-finales als coach van onder-19, in 2017 en 2019, én ze plaatste zich twee keer voor het WK onder-20. Maar ze heeft nog weinig ervaring met bijvoorbeeld mediadruk. Het liefst laat de bond haar twee jaar onder de vleugels van een ervaren coach rijpen als assistent. Dat vergroot haar houdbaarheidsdatum is de gedachte, want er moet de komende jaren flink doorgeselecteerd worden.

Complicerende factor is wel dat de twee WK’s voor Torny – buiten haar schuld – op een teleurstelling zijn uitgelopen. Het jeugd-WK van 2020 werd afgelast vanwege corona. Voor het eindtoernooi van 2018 schoof de KNVB oud-international Michel Kreek naar voren als gelegenheidsbondscoach – Torny werd zijn assistent. „Michel Kreek kwam destijds als nieuwe coach in dienst bij de KNVB”, legt een woordvoerder uit. „Met zijn ervaring als trainer en eerder als speler leek dit de KNVB een goede stap voor de verdere ontwikkeling van Michel én het vrouwenvoetbal.”

Dat eerste is waar, het tweede twijfelachtig. Het jaar na zijn invalbeurt werd Kreek jeugdcoördinator bij Ajax. Torny liep de ervaring mis die vereist is voor de leiding van het nationale vrouwenelftal. De keuze voor Kreek was bovendien een flinke klap. Haar nu opnieuw passeren ten faveure van een coach als Alex Pastoor of Alfons Groenendijk – ook namen die rondzingen – zou voor de KNVB verkeerd kunnen uitpakken. Ook Torny heeft haar grenzen. Het buitenland lonkt.

Het heeft er alle schijn van dat de KNVB al maanden zoekt naar een grote naam in het mannenvoetbal, van wie Torny iets kan opsteken als assistent. Daarnaast werd ook serieus rekening gehouden met Jill Ellis, die vorig jaar openlijk flirtte met de KNVB in een interview. Probleem in haar geval is het prijskaartje. In haar laatste jaar als bondscoach van de VS verdiende Ellis een basissalaris van 350.000 euro. Met extra’s en bonussen komt dat bedrag enkele tonnen hoger uit. Dat zijn geen bedragen die de KNVB zomaar kan ophoesten.

Lees ook (oktober 2020): Wie treedt bij de Oranjevrouwen in de voetsporen van bondscoach Sarina Wiegman?

Een andere vrouw die aspiraties heeft als bondscoach is Daphne Koster, oud-aanvoerster van Oranje en sinds 2019 manager vrouwenvoetbal bij Ajax. „Het kriebelt wel”, zei ze deze week op de vraag van Op1 of ze belangstelling had voor de functie. Maar ja, ze heeft de benodigde papieren niet.

Anders dan in het mannenvoetbal kent het vrouwenvoetbal geen versnelde trainerscursus Coach Betaald Voetbal voor oud-internationals. Een gemiste kans, want het zou het aanbod vrouwen bij sollicitaties voor de vacature van bondscoach sterk kunnen vergroten. Weinig vrouwen zijn bereid ruim 20.000 euro neer te leggen voor een jarenlange opleiding, waarvan niet zeker is of die zich terugbetaalt. Het verdienmodel bij vrouwen is in het voetbal niet te vergelijken met dat van mannen.

Voor de bühne

Hoe de internationals zelf denken over de opvolging van Wiegman houden zij voor zich. „We zijn in het begin betrokken door de KNVB, maar nu is het aan de bond de juiste keuze te maken”, zei spits Vivianne Miedema in februari na een oefeninterland. Een man of een vrouw? Dat maakte haar niet uit. „Het gaat om de kwaliteiten.” Middenvelder Jackie Groenen was eenzelfde mening toegedaan.

En dat terwijl de ervaringen met mannelijke coaches in de jaren voor Wiegman niet best waren. Arjen van der Laan werd in 2016 per direct ontslagen, wegens gebrek aan vertrouwen. Eerder werd het contract van Roger Reijners vroegtijdig beëindigd.

Kenners stellen dat het coachen van een vrouwenteam vaak wordt onderschat door mannen. Ze weten niet goed hoe ze speelsters fysiek kunnen belasten, ze stellen te lage eisen en hebben niet dezelfde weerstanden in de sport overwonnen als vrouwen.

Een bekende naam uit het mannenvoetbal is aanlokkelijk voor de KNVB, maar lijkt vooral bedoeld voor de bühne, het biedt geen garantie voor succes. En het aantal mannen met een grote staat van dienst in het vrouwenvoetbal, is op één hand te tellen. Het vrouwenvoetbal wordt weliswaar steeds aantrekkelijker, maar wordt nog te vaak als opstapje naar de mannen beschouwd – zie het voorbeeld van Michel Kreek.

De KNVB worstelt met al deze facetten. Wel of geen vrouw? Een grote naam of een veelbelovend talent? En: hoe diep moet je in de buidel tasten voor een ‘Sarina-plus’? Als de bond de doorstroom van vrouwelijke coaches de afgelopen jaren serieuzer had genomen, had zij nu een grotere keuze gehad bij het vervullen van de vacature. Het selectieproces als pijnlijke les, in dat licht moet het lange wachten vooral worden gezien.