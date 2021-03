Eritrea trekt alle militairen terug uit grensgebied in Ethiopië

Eritrea trekt alle militairen die zich aan de grens op Ethiopisch grondgebied bevinden per direct terug. Dat heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed vrijdag in een verklaring op Twitter bekendgemaakt, daags nadat hij voor het eerst überhaupt had toegegeven dat Eritrese troepen de noordelijke Tigray-regio wel degelijk waren binnengedrongen tijdens de vijf maanden durende oorlog.

Ahmed is sinds donderdag in de Eritrese hoofdstad Asmara voor een ontmoeting met de president van dat land, Isaias Afwerki. Volgens de Ethiopische premier heeft Eritrea met de terugtrekking ingestemd. De Ethiopische defensie zal de beveiliging van het grensgebied „met onmiddellijke ingang overnemen”, zo staat in zijn eenzijdige verklaring. Van Eritrese zijde is deze stap nog niet bevestigd, zo meldt persbureau Reuters.

Massamoorden en oorlogsmisdaden

Aanvankelijk ontkenden de regeringen van beide landen alle betrokkenheid van Eritrea bij de gevechten, ondanks dat onder meer Amnesty International meermaals berichtte over massamoorden en oorlogsmisdaden op ongewapende burgers door Eritrese troepen.

Lees meer over het geweld in de Ethiopische deelstaat Tigray: Tigreërs van alle kanten bestookt

Abiy Ahmed zette begin november het leger in teneinde de in de deelstaat Tigray regerende partij (Tigray People’s Liberation Front) omver te werpen. Dat ontaardde in bloedige gevechten. Een officieel dodental is door de autoriteiten nog niet verstrekt. Honderdduizenden mensen moesten noodgedwongen hun huizen verlaten. In reactie op de door mensenrechtenorganisaties geclaimde massamoord in Tigray, eiste de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Eritrese troepen per direct werden vervangen door militairen die de mensenrechten zouden respecteren.

Lees ook dit artikel: VS en EU dringen aan op ingrijpen in Tigray