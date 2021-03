Test jezelf: welk nieuws is écht en welk nieuws is nep?

Goed! Japanse onderzoekers hebben ontdekt dat een chemische stof een behandeling tegen kaalheid verbetert. Die stof zit ook in de frietjes van McDonald's. 1+ 1= 2 dachten zij! Dat is heel erg overdreven. Het stofje is maar een klein deel van de hele behandeling tegen een kaal koppie, dat ook nog alleen maar werkt om meer haarvaatjes te krijgen. En dat is alleen getest bij... muizen! Van het stofje zelf krijg je dus geen extra haar.

