In Turkije is geweld gericht tegen vrouwen een groot probleem. In 2020 kwamen volgens cijfers van We'll Stop Femicide 335 vrouwen in het land om door zogenoemd gendergeweld. Tijdens Internationale Vrouwendag gingen honderden Turkse vrouwen de straat op om zich uit te spreken tegen onderdrukking, ongelijkheid en geweld. In Istanbul kwam het tot aanvaringen met de politie toen de vrouwen naar het afgesloten Taksim-plein wilden marcheren.

Foto Sedat Suna/EPA