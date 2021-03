De zakenpartner ging reorganiseren: ‘Toen had ik 60.000 verpakkingen in mijn achtertuin staan’

‘Als je voor het eerst een bedrijf begint, is het sowieso crisis. Je weet niet wat je overkomt, je weet niet wat je meemaakt.” Ondernemer Stach Schaberg (41) spreekt uit ervaring. In 2011 opende hij zijn eerste eetwinkel in een hoekpand in Amsterdam, met zijn eigen naam in hoofdletters op een uithangbord.

Maar het wás wel crisis – dat kan Schaberg zich ook nog wel herinneren. „Iedereen was somber.” Het was de lange nasleep van de financiële crisis van 2008. Het aantal faillissementen was hoog, de werkloosheid liep op. Met „affordable luxury” – denk aan een ovenmaaltijd met lam en pesto voor 5,50 euro – wilde Schaberg mensen een beter humeur bezorgen.

„Mijn ouders bromden eerst wel een beetje.” Schaberg had rechten gestudeerd en goede banen gehad bij supermarktketens Aldi en Marqt. „Je hebt een vak geleerd, zeiden ze. En dan wil je nu in de crisis beginnen?”

Maar crisis houdt ondernemers in spe niet tegen. Ook deze crisis (nog) niet. De stijging was in 2020 wat minder groot dan in de jaren ervoor, maar het aantal bedrijven nam niettemin toe met 3,7 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt neer op 68.000 bedrijven.

Waar lopen ondernemers tegenaan als ze in crisistijd beginnen? Goeie kans dat mensen die net zijn begonnen middenin de opstartchaos zitten waar Schaberg over vertelt. Daarom sprak NRC vijf ondernemers die in de vorige crisis hun bedrijf begonnen, tussen 2008 en 2012. Omzet- en winstcijfers maken ze niet openbaar, maar volgens de ondernemers zelf gaan de zaken goed. Wat hebben zij van de crisis gemerkt, en misschien geleerd?

Ja, er waren hobbels op de weg, zeggen ze. Sommige dingen zijn misschien eenvoudiger in een hoogconjunctuur. Maar – daar zijn het ondernemers voor – ze benoemen vooral de kansen die voorbij kwamen, soms uit onverwachte hoek.

De hobbels

Eén crisisobstakel springt eruit: zie maar eens startkapitaal te regelen als ondernemer zonder trackrecord. Onaantrekkelijker bestaat ongeveer niet, voor doorsnee financiers. Zéker in de financiële crisis: anders dan nu zijn banken toen hard geraakt.

„Geld was wel een dingetje”, zegt Erik de Weerd (53) van Girav, een webwinkel met T-shirts voor mannen (tien werknemers). Zowel hij als zijn vrouw Jopie Geerts (53) hadden in 2009 door een reorganisatie hun baan verloren, zij bij brouwer Heineken, hij bij kledingmerk O’Neill. Ze hadden een jong gezin, maar besloten de gok te wagen en samen een bedrijf op te richten. Hun ontslagvergoedingen, bij elkaar bijna 80.000 euro, staken ze er helemaal in. Van de bank wilden ze 25.000 euro lenen.

De Weerd: „Dus wij naar ABN Amro. Ze vonden het een geweldig plan, zeiden ze, maar een dag later kregen we een afwijzing.” Uiteindelijk zijn ze maar zonder lening begonnen.

Kirsten Wegener-Toeset van De Kleine Keuken. Op tal van manieren probeerde ze de kosten laag te houden. Ook in haar privéleven trachtte Wegener-Toeset die eerder bij Unilever werkte, heel zuinig te zijn. „Ik ben twee of drie jaar niet uit eten geweest."

Soms lukt het wel om wat te lenen, maar dan veel minder dan gehoopt. Kirsten Wegener-Toeset (41) wilde 400.000 euro voor haar bedrijf in biologisch eten voor baby’s en kleine kinderen, De Kleine Keuken (nu twaalf werknemers). „De Rabobank zei: we geloven erin, maar we beginnen met 1,5 ton. Maar goed, ik had mazzel dat ze dat wilden. Risico’s werden dubbel afgewogen.”

Ik had mazzel dat ze me een lening wilden geven. Risico's werden dubbel afgewogen

Ergens anders geld regelen dan bij de bank kan natuurlijk ook. Dat deed Homam Karimi van Studytube, maker van online ‘leerplatformen’ waarop medewerkers trainingen kunnen aanvragen en volgen. Karimi begon het bedrijf als rechtenstudent in 2009 met twee anderen, inmiddels heeft Studytube zo’n honderd werknemers. „Wij waren zo bleu als wat, qua financiering. In 2011 hebben we investeerders meegekregen, durfkapitalisten – met nadruk op durf. Die investeren ook in crisistijd.”

Schaberg van Stach probeerde het bij rijke particulieren. Gewoon de Quote 500 opengeslagen en bellen maar. „Ik heb meerdere gesprekken gehad, maar uiteindelijk zag niemand het zitten.”

En niet alleen voor financiers is het crisis, je zakenpartners hebben er ook mee te maken. Kirsten Wegener-Toeset had al een berg producten in huis toen de eerste deal met een afnemer ineens niet doorging. Ekoplaza zou haar spullen gaan verkopen, maar de biologische supermarktketen ging reorganiseren en de introductie van De Kleine Keuken ging niet door. „Toen had ik 60.000 verpakkingen in mijn achtertuin staan.”

Halsoverkop belde Wegener-Toeset naar Marqt, die andere duurzame supermarktketen (nu ook eigendom van Ekoplaza). „Twee weken later lag het daar in de winkels.” Inmiddels liggen de rozijntjes, pap en fruitreepjes ook onder meer bij Jumbo en Albert Heijn.

De kansen

Je zou denken: de gemiddelde klant heeft minder te besteden – dat moet een obstakel zijn. Maar dat hebben de ondernemers die NRC sprak niet zo ervaren.

Bram van der Linden (33) richtte in 2009 een webwinkel voor lampen op, Lampdirect.nl, gericht op de zakelijke markt. „Verbouwingen en nieuwbouw van kantoren kwamen tijdens de crisis stil te liggen, of ze werden uitgesteld. Je zou zeggen: negatief voor ons. Maar het was positief.” De lampen van Lampdirect helpen energie en dus kosten te besparen, zegt Van der Linden. „Bovendien is Lampdirect goedkoper dan anderen. In een hoogconjunctuur zitten mensen comfortabel in budgetten, maar in een crisis moeten ze elk dubbeltje omdraaien. Dat leidde naar ons toe.” Het bedrijf heeft nu 275 werknemers.

Een ander mogelijk voordeel: andere ondernemers zetten de rem erop. Bij T-shirtwebwinkel Girav profiteerden ze ervan dat veel adverteerders zich hadden teruggetrokken. „Er waren vaak goede lastminutedeals beschikbaar in landelijke media”, vertelt Erik de Weerd. „Dan gaat het hard met je bekendheid.”

Of denk aan personeel – terwijl anderen reorganiseren, ben jij juist aan het werven. „We hadden in 2013 een vacature uitgezet voor een onderwijskundige, daar kwamen 85 sollicitanten op af”, vertelt Homam Karimi van Studytube. Destijds was het een start-up met een teampje van vier, nu heeft het bedrijf honderd werknemers. „Toen hebben we eerst veertig mensen een assessment laten doen, vervolgens twintig mensen een video-cv laten opnemen, en er tien uitgenodigd voor een in-house dag. Nu mogen we blij zijn als we met hulp van twee recruiters iemand vinden die wil overstappen als we meer betalen.”

In 2013 liep de werkloosheid op tot bijna 9 procent. In de huidige crisis is (nog) geen sprake van grote werkloosheid. Wel nam die sinds maart vorig jaar toe van 2,9 procent naar 3,6 procent.

Een andere mentaliteit

Met de crisis waren de ondernemers helemaal niet zo bezig, zeggen ze. Geen tijd voor. Of niet relevant. Bram van der Linden gelooft niet dat het met Lampdirect anders was gelopen als het géén crisis was geweest. „ Dan hadden we een ander pad bewandeld naar dezelfde uitkomst. De kern van ondernemen is ook: in hoeverre ben je een kameleon? Dat zie je nu ook met corona: sommigen kunnen zich verrassend goed aanpassen, anderen niet.”

Andere ondernemers zijn er wel van overtuigd dat het invloed heeft gehad. „Doordat we moeilijk aan geld konden komen, hebben we geleerd heel veel dingen níét te doen”, zegt Erik de Weerd van Girav. „Je kunt op twintig manieren aan marketing doen, wij kozen er twee. Nog steeds proberen we scherpe keuzes te maken. Het heeft ons gevormd.”

Op tal van manieren probeerde ook Kirsten Wegener-Toeset van De Kleine Keuken de kosten laag te houden. „We kochten van alles op Marktplaats, we onderhandelden over bureaustoelen. We speelden ook vaak de kaart dat we een beginnend bedrijf waren, nog klein. Dat wekte soms wel sympathie, omdat mensen het wel dapper vinden dat je alles loslaat en in het diepe springt.” Ook in haar privéleven probeerde Wegener-Toeset, die eerder bij Unilever werkte, heel zuinig te zijn. „Ik ben twee of drie jaar niet uit eten geweest”

Stach Schaberg, die uiteindelijk een banklening kreeg voor zijn eerste winkel, hoefde daar pas bij zijn zevende winkel weer aan te kloppen. „Met het geld dat in winkel één binnenkwam, bouwden we winkel twee, en zo verder.” Schaberg en zijn compagnon betaalden zichzelf „een laag salaris”, leenden soms een beetje van een particulier, en zo kwam het steeds nét uit. „Toen we drie winkels tegelijk wilden openen, hadden we de bank weer nodig.” In 2019 heeft hij zijn bedrijf verkocht aan cateraar Vermaat, hij is nog wel algemeen directeur.

Als Schaberg nú was begonnen, was de bank er misschien niet aan te pas gekomen, had zijn Quote 500-plan misschien wel gewerkt. „Er is zó veel geld in de markt. Normaal kijk je als starter naar friends, family and fools, is het gezegde. Nu kun je veel verder kijken.”

Of hij zelf binnenkort ook van deze kans gebruik gaat maken? „Ik heb beloofd dat ik nog twee jaar bij Stach blijf.”