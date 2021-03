De steeds terugkerende spanning tussen dynastie en democratie

Een verliefde prinses. Een premier die zich in de Tweede Kamer moet verantwoorden voor haar verloving. Een conflict tussen de koninklijke familie en ministers dat in het openbaar wordt uitgevochten.

Het voorgenomen huwelijk van prinses Irene, met een katholiek die ook nog de troon van Spanje claimde, zorgde in 1964 voor het „eerste volwassen debat” over het Koninklijk Huis, beschrijft historicus Daniela Hooghiemstra in een nieuw boek. Niet de veel bekendere Greet Hofmans-affaire, de aanwezigheid van de gebedsgenezeres op het paleis die in 1956 leidde tot een constitutionele crisis, maar de verloving van Irene is volgens haar „de oer-affaire” van alle daaropvolgende koninklijke affaires.

‘Hofmans’ werd vrijwel buiten het zicht van parlement, (Nederlandse) pers en publiek opgelost. Irenes bekering tot het katholicisme, haar verloving en huwelijk werden een openbare „confrontatie tussen een moderne democratie en een oude dynastie, waar zij middenin zat”. Hooghiemstra: „De prinses wilde een eigen leven leiden en botste op het keurslijf van de ministeriële verantwoordelijkheid. We zijn inmiddels jaren verder, maar die contradictie blijft bestaan. Het is de essentie van alle volgende kwesties.” Meest recente voorbeeld: de Griekenland-reis van het koninklijke gezin.

De affaire-Irene heeft meer elementen in zich die nog steeds in binnen- en buitenland voor koninklijke kwesties zorgen: de wens van een prinses die vrij wilde zijn maar tegelijkertijd verknocht was aan haar bijzondere status, de zoektocht van de tweede in lijn voor de troon naar een rol, omdat alleen de oudste koning wordt, en een pr-campagne om de dynastie, in dit geval de familie Van Bourbon-Parma, vooruit te helpen. Voortdurend botsen democratie en absolutisme, moderniteit en tradities, elite en volk tijdens deze affaire. Hooghiemstra vindt die paradoxen interessant, vertelt ze.

De historicus had voor haar boek Om de liefde, voor de troon inzage in het persoonlijke dagboek van Antoon (‘Buurt’) van Nispen tot Pannerden, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en raadadviseur van toenmalig premier Victor Marijnen. De notulen van de ministerraad uit deze periode zijn niet openbaar, het Koninklijk Huisarchief is gesloten. Maar tijdens de hele affaire maakte Van Nispen nauwkeurige, niet eerder door buitenstaanders ingeziene, persoonlijke dagboeknotities. Zo kon Hooghiemstra de reacties van politiek en paleis gedetailleerd beschrijven.

Spindoctor avant la lettre

De affaire begint niet in Nederland, maar in het Spanje van dictator Franco. De carlisten streven naar een monarchistisch-federalistisch land, met Carlos Hugo van Bourbon-Parma aan het hoofd, telg uit een eeuwenoud vorstengeslacht dat wel kastelen bezat maar geen macht meer had. En aan zijn zijde zou een prinses moeten staan, zo had de bevlogen pr-man van de carlisten bedacht.

Deze spindoctor avant la lettre, Ramon Massó Tarruella, „heeft drie dagen lang door tijdschriften en kranten gebladerd om een inventarisatie te maken van welke prinsessen er in Europa waren en wie geschikt zou zijn”, vertelt Hooghiemstra. Irene was net bruidsmeisje geweest bij de andere Spaanse troonpretendent, Juan Carlos, en viel Massó daarom op. „Irene is gescout op een ouderwetse manier.”

De toen 23-jarige prinses viel voor de bevlogenheid en het idealisme van Carlos Hugo, voor een man die avontuurlijk was, maar tegelijk begreep hoe zwaar tradities wogen. In Spanje, had Irene al ontdekt, kon ze bovendien de wereld verkennen zonder beveiliging, zonder hofhouding, als een ‘gewone’ moderne vrouw. Het probleem was alleen dat ze niet katholiek was, al voelde ze zich – al voor de ontmoeting met Van Bourbon-Parma – wel aangetrokken tot die religie die in haar ogen vrijer en warmer was dan het protestantisme. In het geheim bekeerde ze zich, waarna een verloving zou volgen.

Maar alles raakte in een stroomversnelling nadat Massó met een anoniem telefoontje een Spaanse societyfotograaf op een in een katholieke kerk knielende Irene afstuurde. Een mediastorm volgde: wanneer had de prinses zich bekeerd, ging ze zich verloven, welke staatsrechtelijke consequenties zou dat hebben?

Bemoeienis pers en politiek

Die intensieve bemoeienis van pers en parlement waren nieuw, zegt Hooghiemstra: „Voorheen werden nooit vragen gesteld, alle terughoudendheid werd losgelaten.” Premier Marijnen, die van niets wist omdat hij door de koninklijke familie niet was geïnformeerd, kreeg de schuld – hij had immers de Tweede Kamer niet ingelicht, een doodzonde.

Uit het dagboek van Van Nispen tekent Hooghiemstra op dat koningin Juliana geen vragen van het kabinet wilde beantwoorden. Pas na aandringen kreeg het te horen dat er een verloving op handen was, en uiteindelijk ook met wie. Van Nispen noteerde dat Juliana moeite had „om als koningin te beslissen, anders dan zij als moeder van haar gezin zou doen”.

Hooghiemstra: „Juliana hanteerde de driekringentheorie: sommige zaken vielen volgens haar onder de ministeriële verantwoordelijkheid en sommige waren privé. Maar sommige waren gemengd, die waren maatschappelijk misschien relevant, maar zo privé dat Juliana 100 procent verantwoording niet nodig vond. Irene – en Juliana – vonden dat dat gold voor het geloof en voor een verloving.”

Die derde kring, zegt Hooghiemstra, is nog steeds hét probleem. Tot aan de Griekenland-reis vorig jaar toe: terwijl het kabinet net iedereen had opgeroepen vanwege de coronapandemie thuis te blijven, ging het koninklijk gezin op reis. Hoewel het om een privéreis ging, nam de premier de verantwoordelijkheid op zich. Hij had, zo schreef Mark Rutte, immers moeten beoordelen of „het openbaar belang in acht” werd genomen.

Troonpretendent

Marijnen voelde die wrijving ook, zegt Hooghiemstra. Terwijl de verloving voor allerlei staatsrechtelijke discussies zorgde – met name over de claim van Carlos Hugo op de troon van Spanje en de vraag of Irene afstand zou moeten doen van haar rechten op de Nederlandse troon – leek Juliana met een familieprobleem bezig. In het dagboek van Van Nispen staat dat Marijnen de ministerraad zei dat de ministers zich ervan bewust moesten zijn „dat men te maken heeft met een familie die niet begrijpt wat democratie is”.

Hooghiemstra ziet nog iets anders: twee families voor wie het vanzelfsprekend was hun dynastieke belang voorop te stellen. „Prins Bernhard stond nog met één been in de feodale Duitse traditie van de negentiende eeuw, waarin de vorst nog gewoon mocht doen wat hij wilde” en „Carlos Hugo vond het heel gewoon dat door een huwelijk twee tronen verenigd zouden worden.” Irene maakte uiteindelijk „een sprong in het diepe” door afstand te doen van haar recht op de troon en naar Spanje te vertrekken.

„Het was een ongewis avontuur”, zegt Hooghiemstra. Waarbij Irene niet goed nadacht over wat haar rol dan zou worden. „Dat past ook bij de tijd: stand by your man. Dit gekke avontuur om de Spaanse troon te bestijgen was het zijne. Zij steunde hem in dat avontuur, maar was intussen wel gehecht aan dynastieke privileges en structuren. Ze gingen in Spanje geen strandtent openen. Nee, de bedoeling was wel dat hij op de troon kwam.”

Uiteindelijk zouden die ambities stranden: eerst werd Carlos Hugo door dictator Franco Spanje uitgezet. Een poging na de dictatuur met een socialistische agenda zetels in het parlement te winnen mislukte. Het boek houdt op in 1980, als Irene van Carlos Hugo scheidt en terugkeert naar Soestdijk.

Hooghiemstra zegt: „De tegenstelling heeft ze nooit kunnen oplossen: vrij zijn en toch prinses.” Ze denkt dat Irene „niet zonder status kan”. „Dat zal ze zelf waarschijnlijk ontkennen, maar ik denk niet dat ze beseft hoezeer het prinses-zijn onderdeel van haar is. Dat de koninklijke identiteit verstikkend en voor haar tegelijkertijd wezenlijk is.”

Daniela Hooghiemstra: Om de liefde, voor de troon. Het dynastieke avontuur van prinses Irene en prins Carlos Hugo 1964 - 1980, Uitgeverij Balans, 320 pag., €22,99

CV

Daniela Hooghiemstra (1967) is historicus en journalist. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op Kees Boeke, oprichter van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, waar prinses Irene (en haar zussen) op school zaten.

