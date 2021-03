De mooiste vis van de oceaan

Een vis heeft z’n imago niet mee. Het maakt niet uit of er prachtige prentenboeken over hem worden gemaakt (De mooiste vis van de zee) of blockbusterfilms (Finding Nemo): echt hoog zal hij op lijstjes van lievelingsdieren nooit scoren. Zalm, tonijn, ansjovis: veel mensen weten beter hoe ze er op een bord uitzien dan in het water.

Lars Kvamme: Zalm een biografie Atlas Contact, 256 blz., €22,99 ●●●●●

Toch is er, nog afgezien van vissers, een beroepsgroep die vissen hoog in het vaandel heeft staan. En die beroepsgroep bestaat uit schrijvers van populair-wetenschappelijke boeken. Schol in de Noordzee, Het oog van de school, De begaafde sardine – zomaar wat titels van vissenboeken die de afgelopen jaren een groot lezerspubliek bereikten.

Aan dat rijtje kan nu Lars Kvamme worden toegevoegd: een Noorse ex-bankier, die zich toelegde op een monografie over de zalm. Of, zoals de ondertitel zegt: een biografie, al wordt dat woord tegenwoordig voor vrijwel elk boek gebruikt over een niet-menselijke hoofdpersoon.

Kvamme beziet de vissoort vanuit diverse perspectieven – evolutionair, ecologisch, economisch. En toch komt de zalm nergens echt tot leven.

Geen kwaad woord over de zalm: die verdíént ook een uitgebreid lezerspubliek. Dierenmonografieën doen het over het algemeen goed, dat blijkt bijvoorbeeld uit de succesbolle vogelboekenserie van AtlasContact. En Zalm is een degelijk boek, vol lezenswaardige feiten, vlot geschreven. Maar toch bekruipt je bij het lezen van Kvamme’s boek het gevoel: dit trucje kennen we al. Alsof Zalm over willekeurig welke soort dan ook kan gaan. Misschien hangt het ermee samen dat in de meeste hoofdstukken niet de zalm maar de mens de echte hoofdrolspeler lijkt.

Tot slot: de enige zalmillustratie die je als lezer tegenkomt, staat op het omslag. Een gestileerde, glimmend blauwe zalm tegen een zalmroze ondergrond. Het boek bevat wel illustraties, maar dat zijn alleen kaarten van de locaties waar het boek zich afspeelt. En dat is jammer.

De zalm verdient naast een eigen biografie ook een eigen prentenboek: De mooiste vis van de Atlantische Oceaan.