De economische kloof tussen de VS en Europa groeit door het coronabeleid

Ongeveer 2,5 centimeter: dat is hoeveel Europa en de Verenigde Staten jaarlijks uit elkaar drijven. Economisch is het tempo minder tektonisch. De coronacrisis, en dan vooral de verschillende reactie daarop in de Europese Unie en de VS, zorgen ervoor dat beide economieën zich deze jaren in hoog tempo van elkaar verwijderen.

De rol van de staat in de crisisbestrijding is dé bepalende factor. De 1.900 miljard dollar van Biden kent in Europa zijn gelijke niet. De VS richten zich vooral op inkomenssteun, dat heeft een sneller effect op de consumptie dan bedrijfssteun.

Groeiverschillen waren er altijd al. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar was de economische groei van de VS 0,6 procentpunt hoger dan die van de EU. Dat lijkt bescheiden, maar cumulatief levert het door de tijd heen flinke verschillen op. Het transatlantische gat wordt steeds groter. Dat heeft vooral te maken met het verschil waarmee de overheid in beide economieën de pandemie te lijf gaat.

In Nederland zal het economisch herstel dit jaar tegenvallen, zo was de boodschap van De Nederlandsche Bank deze week. Niet 3 procent wordt de economische groei, zoals in december nog geraamd, maar iets meer dan 2 procent. De reden: de „contactbeperkende maatregelen” zijn aangescherpt, in plaats van afgebouwd. Economisch adviseurs van de Duitse regering verlaagden hún groeiprognose laatst van 3,7 naar 3,1 procent.

Hoe anders gaat het aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar dalen de coronabesmettingen en begint de reusachtige som van 1.900 miljard euro aan stimuleringsgeld van president Biden naar de burger te vloeien. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, voorspelde vorige week maar liefst 6,8 procent groei in de VS dit jaar, 2,3 procentpunt hoger dan de vorige raming. 6,8 procent groei – daarmee zou de VS dit jaar misschien zelfs China achter zich laten. De Chinese communistische partij wil de economie met meer dan 6 procent laten groeien.

De eurozone dreigt dit jaar dé economische verliezer te worden. De OESO, denktank van rijke landen, en de Europese Centrale Bank gaan nog uit van zo’n 4 procent groei dit jaar voor het eurogebied, maar gezien de laatste Nederlandse en Duitse aanpassingen lijkt dat optimistisch. De groeikloof met Amerika is extra groot als je bedenkt dat de krimp in de eurozone vorig jaar bijna dubbel zo groot was als in de VS (krap 7 procent versus 3,5 procent).

Smijten met geld

Waar komt de transatlantische kloof vandaan? Hoe groot de economische ravage door ‘corona’ is in landen, hangt in sterke mate af van aard en de omvang van hulppakketten van de overheid. Dat was vorig jaar zo – en is dit jaar nog steeds zo. De rol van de staat in de crisisbestrijding is dé bepalende factor. Dat gaat niet alleen om hulppakketten, maar ook om de effectiviteit van de bestrijding van het virus. Anno 2021 gaat dat vooral over vaccinaties.

De Amerikaanse begrotingsimpuls die op de crisis wordt losgelaten, is veel groter dan de Europese. De 1.900 miljard dollar van Biden kent in Europa zijn gelijke niet. De 900 miljard aan steun die in december in het Congres al overeen werd gekomen, mag bij Bidens 1.900 miljard worden opgeteld. Dat geeft 2.800 miljard dollar – een kleine 2.400 miljard euro. Europa heeft 750 miljard euro opzij gezet in een coronanoodfonds, maar de eerste euro daarvan moet nog worden uitgekeerd. Uitgaven van de lidstaten blijven achter.

Bovendien is er een verschil in aard. De VS richten zich vooral op inkomenssteun en laten de destructie die corona oplevert veel meer gebeuren – in de hoop dat die destructie ‘creatief’ blijkt. Europa concentreert zich meer op het behoud van werkgelegenheid, via steun aan bedrijven.

Inkomenssteun heeft een sneller effect op de consumptie dan bedrijfssteun. Dat is een reden waarom het Biden-plan een vrijwel onmiddellijk effect heeft als de cheques in de brievenbus vallen. En dan is er nog het relatieve verschil: het gat tussen wat de economie kán en wat de economie op dit moment dóét (de zogenoemde output gap) is in Europa nu veel groter dan in de VS. Amerika lost dus een minder groot probleem op met méér geld.

Economische steun in de VS is zowel in absolute als in relatieve zin veel groter en acuter dan die in Europa

Jabs en jobs

Precies hetzelfde verschil in zuinigheid komt terug in de vaccinatiestrategie. Hoe meer jabs, zegt de OESO, hoe meer jobs. Hoe meer inentingen, hoe meer banen. Bij een hoge vaccinatiegraad kunnen lockdowns eerder versoepeld worden. Als er één terrein is waarbij overheden hun hand níét op de knip moeten houden, dan is het vaccinatie. „Het beste economische beleid”, zegt de OESO in zijn economisch rapport deze maand, is „het versnellen van productie en toepassing van vaccins”. „Alle middelen die nodig zijn” dienen daarvoor te worden aangewend.

Tot dusver slagen de VS – en het VK – beter in dit ‘economisch beleid’ dan de EU, afgaande op cijfers over vaccinatiegraden. Het VK zette tot dusver zo’n 45 prikken per 100 inwoners, de VS 47 en de EU 14 (Nederland: 12). Vaccins zijn wereldwijd schaars, de verdeling ervan gaat over vraag, aanbod en keiharde machtspolitiek. Meerdere landen tegelijk zijn de vragende partij en ‘Big Pharma’ de aanbieder. Tussen EU en VS (plus VK) bestaan nogal wat verschillen in de rol die de overheid speelt in de strijd om de vaccins.

In de eerste plaats bleek weer de reflex van de Amerikaanse overheid om, als de nood aan de man is, snel en royaal met miljarden te smijten. Dat doet Biden nu en dat deed zijn voorganger Trump vorig jaar mei met Operation Warp Speed. Dit programma, bedoeld om vaccinontwikkeling te versnellen, kreeg eerst 10 miljard dollar uit de staatskas, in oktober nog eens 8 miljard. Veel van dat geld vloeide direct naar farmabedrijven als Pfizer en Moderna, voor onder meer klinische tests.

De Europese Commissie bleef „ver achter” bij de VS, schrijft econoom Jacob Funk Kirkegaard van het Amerikaanse Peterson Institute for International Economics (PIIE). Brussel volgde een maand na Washington met een veel kleinere pot geld: 2,7 miljard euro, later aangevuld met Duitse subsidies, onder meer 375 miljoen euro aan de Duitse co-producent van het eerste coronavaccin, BioNTech.

De VS sloot vlotte deals waarbij de prijs per vaccin er minder toe deed dan snelle levering mét voorrang

Brusselse spaarzaamheid

Het tekent de Brusselse spaarzaamheid en voorzichtigheid, die je ook zag in de onderhandelingen met de farmabedrijven. De Amerikaanse overheid sloot vlotte leveringsdeals waarbij de prijs per vaccin er minder toe deed dan snelle levering mét voorrang. Aansprakelijkheidsrisico’s werden met graagte door de Amerikaanse overheid overgenomen, de grens tussen staat en bedrijfsleven vervloeide. In de EU liep dit anders. Financiële discipline en een duidelijke afbakening van aansprakelijkheid tussen bedrijven, staat en burgers waren in Brussel de leidende principes.

Sandra Gallina, de EU-onderhandelaar die de vaccins aankocht, zei begin februari tijdens een hoorzitting in het Europarlement: „In mijn wereld groeit geld niet aan de bomen”. En burgers moeten naar de rechter kunnen stappen als een vaccin niet blijkt te deugen, zei ze. Je ziet het terug in de prijzen die worden betaald. Politico maakte op uit documenten dat de Amerikanen zo’n 4 dollar voor een AstraZeneca-vaccin betalen, de EU minder dan 2 dollar. Voor een Pfizer/BioNTech-vaccin betalen de Amerikanen 20 dollar, de EU minder dan 15.

Later in februari gooide Brussel de strategie om. Eurocommissaris van Volksgezondheid Stella Kyriakides zei toen dat „alle financiering die nodig is” moest worden aangewend. De Britse overheid, zo valt op te maken uit reconstructies in de Britse pers, opereerde meer ‘Amerikaans’ dan ‘Europees’.

Een verschil in moraal?

De Europese voorzichtigheid levert aan beide kanten van de Atlantische Oceaan kritiek op. „We hebben de fout gemaakt te weinig ambitie te tonen, te weinig gekte, bij wijze van spreken”, zei de Franse president Macron deze week op de Griekse televisie. De Amerikaanse econoom Paul Krugman betitelde in zijn column in The New York Times het Europese tekort aan vaccins deze week als „een zeer Europese ramp”. „Hier in Amerika”, schrijft Krugman, „hebben we natuurlijk een veel meer ontspannen houding tegenover bedrijven die winst maken – té ontspannen, vaak. Maar in dit geval hebben we daarvan geprofiteerd, omdat we niet middenin een gezondheidscrisis elk dubbeltje drie keer omdraaien.”

De afgelopen dagen kwam de EU extra onder vuur te liggen nadat het had gedreigd met een verbod op export van AstraZeneca-vaccins naar het VK. Maar dergelijk ‘vaccinnationalisme’ is allesbehalve een Europese uitvinding. De reden van de schaarste in de EU is óók dat de Amerikanen en de Britten in hún contracten clausules opnamen over voorrang bij levering aan het eigen land. Feit is dat de EU vaccins exporteert (al 45 miljoen doses, volgens cijfers van de Commissie), en het VK en de VS niet (hoewel wel grondstoffen voor vaccins worden uitgevoerd). Maandblad The Atlantic spreekt van een ‘America First’-beleid van Biden, dat hij – overigens net als de hele handelspolitiek – overgenomen heeft van zijn voorganger Trump.

Misschien dat dáár wel het grootste verschil tussen Angelsaksische en de continentale wereld ligt: in het Angelsaksische kapitalisme domineert het idee dat het streven naar eigenbelang uiteindelijk het algemeen belang dient. En dat is een morele rechtvaardiging die in Europa veel moeilijker ligt.