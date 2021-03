De coronacrisis is een wonderlijke

Een beetje optimisme is ook weleens fijn. „Na de zomer ziet het er gewoon heel goed uit”, zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, dinsdag in Het Financieele Dagblad. „Ik ga zeker niet mee met apocalyptische scenario’s over een tsunami van faillissementen. Tot op heden is in economische zin alles meegevallen.”

Je had het een jaar geleden niet kunnen bedenken: dat de baas van DNB na een jaar van lockdowns zou zeggen géén golf aan faillissementen te verwachten. Net zo min als je een jaar geleden zou hebben bedacht dat na een jaar van lockdowns het aantal faillissementen lager zou zijn dan in de afgelopen twintig jaar. Terwijl de tweede lockdown nóg ingrijpender is: de horeca is al bijna een halfjaar dicht voor bezoek, de detailhandel werd in december voor het eerst gesloten.

Het contrast met de inschattingen voor de economie aan het begin van de crisis is groot

Het contrast met de inschattingen van economische duiders aan het begin van de crisis is groot. Die waren toen buitengewoon zwartgallig. Er kwam een historische krimp van de economie aan, die zelfs de ‘Grotere Depressie’ werd genoemd. Het IMF waarschuwde voor de littekens die zouden ontstaan: scarring van de economie. Ook het Centraal Planbureau analyseerde de mogelijk permanente schade.

Sindsdien heeft de economie keer op keer positief verrast. Natuurlijk, de schade is groot. In 2020 kromp de Nederlandse economie met 3,7 procent. Dat is gigantisch. En de aanhoudende lockdown en de trage vaccinatie verlengen de pijn: DNB verlaagde deze week haar groeiprognose voor 2021 van 3 naar ruim 2 procent. Het leed van getroffen ondernemers, zzp’ers en flexwerkers is groot. Ook Knot denkt dat als de economie weer open mag, ondernemers coulance en hulp nodig hebben bij de (belasting)schulden die ze hebben opgebouwd in de crisis. En als de steun wordt afgebouwd, verwacht ook hij wel degelijk faillissementen.

De coronacrisis is dus met recht een crisis. Maar DNB dacht dat de economie met meer dan 6 procent zou krimpen in 2020. De krimp bleek kleiner, en de veerkracht tussen de lockdowns in groter. Nu zijn economische duiders als DNB van uitermate somber naar verrassend weinig pessimistisch gegaan. Ondanks al het Europese gehannes met vaccinaties. En terwijl je zou verwachten dat de ellende toeneemt hoe langer het duurt. (Ze kunnen er natuurlijk opnieuw naast zitten.)

Vanwaar deze omslag? De economische schade blijkt geïsoleerder dan gedacht. Met name de sectoren in lockdown krijgen harde klappen, de rest van de economie draait beter dan verwacht door. Bovendien vallen de littekens tot nu toe mee, omdat de werkloosheid minder dan verwacht is opgelopen, en de investeringen door bedrijven minder dan verwacht zijn gedaald. Waarschijnlijk houdt de uitzonderlijke overheidssteun niet alleen banen in de lucht, maar heeft het ook de diepe aantasting van vertrouwen in de brede economie voorkomen, die normaal gezien in een crisis plaatsvindt. Volgens DNB staat er 42 miljard euro op spaarrekeningen te wachten, dat niet wordt gebruikt om hypotheken af te lossen en misschien dus wel gaat rollen zodra het weer mag.

Valt het dan allemaal wel mee? Nee. De crisis vergroot de sociale ongelijkheid. De mensen die al kwetsbaar waren, verloren wél hun baan. En de schoolsluitingen hebben alle kinderen op achterstand gezet, maar juist de kinderen die al meer risico liepen op achterstanden, worden harder geraakt.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021