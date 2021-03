Concertgebouworkest annuleert Matthäus-Passion

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft de geplande semi-livestream van Bachs Matthäus-Passion voor zaterdag 27 maart afgezegd. De registratie onder leiding van Philippe Herreweghe, die vrijdagavond in de Grote Zaal van het Concertgebouw zonder publiek zou worden opgenomen, kan niet doorgaan omdat een externe productiegebonden medewerker tijdens de voorbereiding positief is getest op corona. Uit voorzorg is daarom besloten het concert niet door te laten gaan.

Dat maakte het orkest vrijdag bekend. Voor de uitvoering is deze week wel door het orkest met Herreweghe gerepeteerd. Het Concertgebouworkest streamt ter vervanging de uitvoering van de Matthäus-Passion onder leiding van Iván Fischer uit 2012.