Chatplatform is strategisch interessant voor Microsoft

Het zou de grootste overname door Microsoft moeten worden sinds 2016. Toen nam het technologiebedrijf de zakelijke netwerksite LinkedIn over, voor 26,6 miljard dollar (nu omgerekend zo’n 22,6 miljard euro).

Nu heeft Microsoft vergevorderde gesprekken om Discord in te lijven, een bedrijf dat minder naamsbekendheid heeft, maar van groot strategisch belang kan zijn voor Microsoft.

Discord is een platform dat vooral gamers gebruiken om via chat, audio en video met elkaar te overleggen en kletsen. Microsoft heeft „10 miljard dollar of meer” over voor dit bedrijf, schreef The Wall Street Journal vrijdag. Met een beetje geluk ligt er volgende maand een akkoord, zeiden bronnen tegen de krant.

Microsoft wil zich graag verbreden naar de consumentenmarkt

Dat hoge bedrag laat zien hoe graag Microsoft, dat nu nog zwaar leunt op zakelijke software en producten, zich wil verbreden naar de consumentenmarkt. En dat de gamingindustrie daarbij niet te negeren is.

De populariteit van Discord is sinds de pandemie explosief gegroeid doordat mensen thuis kwamen te zitten en elkaar online gingen opzoeken. Het bedrijf zag zijn omzet groeien van 45 miljoen dollar in 2019 naar 130 miljoen in 2020, al maakt het nog geen winst. Discord zegt meer dan 140 miljoen maandelijkse gebruikers te hebben.

Breder publiek

Als de overname slaagt, dan is de kans groot dat Microsoft zijn nieuwe aanwinst wil integreren in Xbox. In de hoop dit gamingmerk aantrekkelijker te maken ten opzichte van Playstation van de Japanse concurrent Sony.

En waar het platform kort na zijn oprichting in 2015 nog uitsluitend op gamers was gericht, trekt het nu een veel breder publiek, zoals studiegroepen, sportverenigingen, boekenclubs. Daarnaast kun je er in veel grotere gezelschappen discussiëren over een specifieke film of sportclub.

Discord is gratis en toont geen advertenties, maar wie bereid is 10 dollar per maand te betalen, krijgt allerlei extra’s, zoals een betere videokwaliteit en hogere uploadlimieten.

Microsoft wil al langer een bedrijf kopen dat op deze manier toegang heeft tot gebruikers die zich verzamelen in zulke communities. Het concern probeerde vorig jaar ook al het sociale netwerk TikTok over te nemen en had gesprekken om online prikbord Pinterest te kopen.

Met de beoogde overname kan Microsoft ook een andere strategische slag slaan. Nu draait Discord nog op de cloudservers van concurrent Google. Na een overname zou Discord op de servers van Azure gaan draaien.

Meer aanzien voor clouddienst

Microsoft slaagt er maar niet in om zijn eigen clouddienst net zo succesvol te maken als Amazon Web Services. Door grote publieke platforms als Discord erop te laten draaien, krijgt Azure meer aanzien, is de hoop. Toen Microsoft eerder de maker van het populaire spel Minecraft overnam, werd dat spel ook overgezet van Amazon Web Services naar Azure.

Tegelijk krijgt Microsoft er een uitdaging bij: het modereren van het platform. Doordat je er in besloten groepen kunt samenkomen, trekt het groepen aan die samen hacken, haat zaaien of andere snode plannen smeden.

Zo was Discord de plek waar extreem-rechtse activisten elkaar in 2017 opzochten en de bijeenkomst van wit-nationalisten en neonazi’s in het Amerikaanse Charlottesville, Virginia, organiseerden. Daarna is Discord strenger gaan modereren en extreem-rechtse groepen gaan uitsluiten.

