CDA’ers stappen uit college Limburg na schandaal

De twee gedeputeerden van het CDA in Limburg stappen uit het college van Gedeputeerde Staten. Daarmee reageren ze op de jongste onthulling in NRC over vriendjespolitiek, fraude en corruptie rondom de provinciale afdeling van de partij.

De gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus hebben per direct hun functie opgegeven. Koopman treedt ook terug als politiek leider van het CDA-Limburg. Dat hebben beiden vrijdagmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Provinciehuis. NRC werd hiervoor niet uitgenodigd.

Het draait om een schandaal rond de landschapsstichting IKL. Inmiddels zijn drie onderzoeken aangekondigd naar de integriteitsschendingen rond de directeur van die stichting, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen: een door de raad van toezicht van de stichting, een door het CBF, de toezichthouder op goede doelen in Nederland, en een door de provincie Limburg, de voornaamste subsidiegever.

Subsidie naar eigen bv’s

De onderzoeken volgen op een publicatie in NRC dinsdag over Vrehen. Die sluisde als directeur van de goededoelenstichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) tonnen naar zijn eigen bv’s. Dat deed hij door IKL-medewerkers in te huren via zijn eigen bedrijven, producten van zijn bedrijven via de stichting te verkopen en zichzelf tegen een te hoog tarief te laten inhuren.

Bij het schandaal zijn de gedeputeerden Koopmans en Mackus betrokken. Koopmans nam in het CDA-verkiezingsprogramma op dat een bedrijf van zijn partijgenoot Vrehen ingezet diende te worden door de provincie. Mackus deelde een opdracht uit aan het bedrijf van Vrehen, hoewel deze onderneming toen nog moest worden opgericht.

In een verklaring schrijft Koopmans dat de onthullingen over IKL „haaks [staan] op mijn morele opvattingen”. Koopmans: „Ik verwijt mijzelf dat ik in deze casus onvoldoende totaaloverzicht had om te kunnen acteren.” Mackus zegt dat hem inmiddels duidelijk is geworden dat „op onoorbare wijze is omgegaan met de besteding van subsidiegelden”.

Politieke partijen in Provinciale Staten – geconfronteerd met het vierde schandaal in korte tijd rond Limburgse CDA’ers – toonden zich geschokt. Een meerderheid lijkt te voelen voor nog een, vierde, onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de provincie.