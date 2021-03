Amerikaanse fabriek kan Europa verlichten met extra vaccins

Terwijl Europa met het Verenigd Koninkrijk ruziet over de onderlinge verdeling van AstraZeneca-vaccins uit vier fabrieken, is er al die tijd een vijfde fabriek in het spel waar het nauwelijks over gaat.

In het eind januari gepubliceerde contract tussen de Europese Commissie en AstraZeneca was het bestaan ervan nog zwartgelakt. Maar in de ongeredigeerde versie die onlangs opdook in de Italiaanse pers staat het onomwonden: het Amerikaanse Catalent, bij Baltimore, kan als „back-up” dienen voor het leveren van vaccinvloeistof en mag „naar behoefte” worden ingezet.

Dat die behoefte er is, is een understatement. Als woensdag het eerste kwartaal van het jaar om is, zouden er volgens afspraak 120 miljoen doses vaccin van AstraZeneca aan de Europese Unie moeten zijn geleverd. Zoals het er nu uitziet, worden dat er met moeite dertig miljoen.

Zonder dat iemand er veel ruchtbaarheid aan geeft helpt Catalent, vermoedelijk al weken, met het aanvullen van de AstraZeneca-vaccinvloeistof in Europa. Een gebaar dat in deze tijd van vaccinprotectionisme voor wrijving tussen de Verenigde Staten en Europa had kunnen zorgen, ware het niet dat het belang van dit vaccin voor de VS in rap tempo afneemt. President Biden kondigde donderdag aan de prikambitie van de VS te kunnen verdubbelen naar 200 miljoen doses vóór eind april. Europa steggelt intussen met AstraZeneca en het VK over enkele miljoenen doses.

Blokkades

Centrale vraag was deze week hoe ver Brussel moet gaan met exportrestricties voor vaccins die op het continent zijn gemaakt. Terwijl er 77 miljoen doses uit de EU zijn geëxporteerd, zijn in de lidstaten zelf pas 66 miljoen prikken gezet. Na lang overleg kwamen de regeringsleiders donderdag overeen dat de EU de uitvoer van vaccins kan tegenhouden naar landen die zelf ook blokkades opwerpen. Deze ingreep is op maat gemaakt voor het Verenigd Koninkrijk, dat wel AstraZeneca-vaccins uit de fabriek in het Belgische Seneffe en van Halix BV in Leiden heeft ontvangen, maar andersom geen vaccins uit de twee Britse fabrieken naar het vasteland laat gaan.

Rond Halix ontstond deze week ondanks de bescheiden productie (vijf miljoen doses per maand) rumoer toen de vraag rees waar de daar geproduceerde vaccinvloeistof was gebleven. Had AstraZeneca het spul verstopt om het naar het VK te kunnen verschepen? Donderdag dook een onbekend aantal Halix-vaccins op bij een inspectie van de Italiaanse fabriek waar de vloeistof in flesjes wordt gedaan. Dit weekeinde zouden Brussel en de Britse overheid wellicht een compromis bereiken over de verdeling van deze vaccins, zei premier Rutte donderdag.

De VS hoeven niet tot dit soort geschraap over te gaan. Zij beschikken over ruim voldoende vaccins van Pfizer, Moderna en Janssen, vrijwel allemaal van eigen bodem. AstraZeneca moet het vierde beschikbare middel worden, maar wegens wekenlange vertraging in de testfase in de VS heeft het concern daar nog geen markttoegang aangevraagd. Tegen de tijd dat die vergunning er is, zijn de meeste volwassen Amerikanen vermoedelijk al met een ander merk ingeënt.

Het ziet er dus naar uit dat de VS misschien wel wat vaccinvloeistof van AstraZeneca kunnen missen. En dat komt voor de EU als geroepen. Volgens Ruud Dobber, hoofd van AstraZeneca’s biofarmacietak, is de Europese bevoorrading zelfs „in hoge mate afhankelijk van twee fabrieken: die in de VS en die in België”, zei hij deze week tegen persbureau Bloomberg. Waarmee hij maar weer bevestigde dat de EU niet hoeft te rekenen op vaccinvloeistof uit de twee Britse fabrieken die wel in het Europese contract staan.

Trump

Dat de VS hun zaken zo goed op orde hebben, komt door de Amerika-eerst-tactiek die president Trump inzette en die Biden grotendeels heeft voortgezet. Via een wet die nog stamt uit de Koreaanse oorlog, zorgde de regering ervoor dat vaccinontwikkelaars voorrang kregen boven andere bedrijven bij het inkopen van grondstoffen. Daarnaast regelde een presidentieel bevel dat Amerikaanse vaccins als eerste ten goede komen aan de Amerikanen.

Europese leiders hebben zich meermaals kritisch uitgelaten over dit vaccinprotectionisme, omdat het niet solidair is, maar nu profiteren ze er via een omweg alsnog van. Al zullen ze er ook niet al te veel van verwachten: de productie van AstraZeneca-vaccin verloopt namelijk in vrijwel álle fabrieken moeizaam. Het Amerikaanse Catalent zal niet kunnen voorkomen dat de EU ook in het tweede kwartaal veel minder vaccins krijgt dan verwacht.

De schaarste aan AstraZeneca-vaccin leidde er deze week ook toe dat India, waar de grootste vaccinproducent ter wereld is gevestigd, besloot voorlopig geen vaccins uit te voeren. Dat is vooral slecht nieuws voor de tientallen armere landen die zitten te wachten op hun eerste partijen en die hun hoop hadden gevestigd op India.

Of AstraZeneca de productie zodanig kan verbeteren dat het Europese doel – 70 procent van de volwassenen gevaccineerd voor het einde van de zomer – nog kan worden gehaald, is afwachten. Het bedrijf werkt daar naar eigen zeggen hard aan maar zit voorlopig in de hoek waar de klappen vallen. Van de koerswinst die het concern het afgelopen jaar op de aandelenbeurs boekte, is nog maar weinig over.

De EU neemt intussen de vlucht naar voren. Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) zei vrijdag dat Europa voor het einde van het jaar het continent met de grootste vaccinproductie ter wereld moet zijn. Volgens zijn plannen rollen er dan jaarlijks twee tot drie miljard doses van de band. Op dit moment is dat nog moeilijk voorstelbaar. Als er op het hoogste niveau onderhandeld moet worden over een relatief kleine speler als Halix, is er nog een lange weg te gaan.

Halix-vaccin Groen licht van EMA

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA heeft vrijdag het gebruik van AstraZeneca-vaccins uit de Leidse fabriek Halix BV goedgekeurd. Naast algemene toetsing van een vaccin wordt namelijk ook elke productielocatie gekeurd. Tot nu toe mocht Halix wel produceren, maar mochten de vaccins nog niet worden toegepast. AstraZeneca heeft pas zeer recent om deze goedkeuring gevraagd, wat voor spanningen zorgde in de relatie met de Europese Unie. Een rol hierbij speelde de verdenking dat AstraZeneca talmde met de aanvraag om zodoende vaccins van Halix naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen sturen. Volgens AstraZeneca is er niets opmerkelijks aan de timing en is alles volgens plan verlopen.

