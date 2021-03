Amerikaans stembedrijf eist 1,6 miljard dollar van Fox News

Het Amerikaanse bedrijf Dominion Voting Systems heeft televisiezender Fox News voor de rechter gesleept. De inzet is een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar (1,35 miljard euro) wegens reputatieschade. Dat meldt persbureau AP.

Dominion, dat voor de presidentsverkiezingen van afgelopen jaar stemmachines en -technologie leverde aan zo’n twintig staten, werd op Fox News verantwoordelijk gehouden voor (nooit aangetoonde) grootschalige verkiezingsfraude bij de stembusgang. Die claims kwamen vooral vanuit het kamp van oud-president Donald Trump, dat de verkiezingsuitslag niet accepteerde. In de dagen na de verkiezingen werd op de zender herhaaldelijk gezegd door Trump, diens advocaten en medestanders dat stemmen waren vervalst en verdwenen, mede door toedoen van Dominion. Daarnaast werd het bedrijf beschuldigd van banden met het Venezolaanse regime.

Alle beschuldigingen werden nooit gerectificeerd door de zender. Volgens Dominion heeft Fox News de uitingen enkel gedaan uit commerciële overwegingen en voor hoge kijkcijfers, terwijl Dominion daardoor grote reputatieschade opliep. In de aanklacht wordt gesproken van „enorme en onherstelbare economische schade”. Werknemers van het bedrijf zouden daarnaast doodsbedreigingen hebben gekregen.

Lees ook dit stuk uit januari: Uit Trumps intimidaties blijkt: hij wil écht een tweede termijn

Giuliani en Powell

Eerder spande Dominion ook rechtszaken aan tegen twee advocaten die voormalig president Donald Trump verdedigden in de nasleep van de verkiezingen. Van zowel Rudy Giuliani, die geregeld naar Dominion wees in tirades over verkiezingsfraude, als van Sidney Powell werd 1,3 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) geëist - deze zaken lopen nog. Volgens de advocaten van Dominion zouden specifieke televisiepersoonlijkheden van Fox News ook nog kunnen worden aangeklaagd.

Fox News, Giuliani en Powell werden eerder ook aangeklaagd door stembedrijf Smartmatic, dat stemsystemen leverde voor Los Angeles County en ook doelwit werd van een lastercampagne. Smartmatic eist een schadevergoeding van in totaal 2,2 miljard dollar (1,9 miljard euro). Ook deze zaak loopt nog.