Als tv-makers het slachtoffer tot figurant maken

De ‘huishoudelijke mededeling’ waarmee Beau van Erven Dorens zijn praatprogramma donderdag begon duurde een half minuutje. De presentator meldde dat acteur en rapper Bilal Wahib, die dinsdagavond een minderjarige jongen dusdanig manipuleerde dat deze zijn geslachtsdeel toonde in een livestream op Instagram, zijn komst te elfder ure had afgezegd.

Het management van de artiest had een verklaring afgegeven. Van Erven Dorens las voor: „Het slachtoffer en zijn ouders hebben aangegeven dit niet te zien zitten, ze willen er alles aan doen om verdere publiciteit te voorkomen. Bilal respecteert deze wens. De wensen van het slachtoffer en de familie zijn op dit moment het belangrijkste.”

RTL sloot zich daar bij monde van de presentator bij aan. „Wij begrijpen dit natuurlijk volkomen. Het welzijn van deze jongen gaat voor alles.” Vrome woorden, maar zoals dat vaker gaat met vrome woorden: ze verhulden iets. Namelijk dat dit voor RTL een volkomen nieuw inzicht was. In de 24 uur daarvoor was het welzijn van het Wahibs slachtoffer keihard ondergeschikt gemaakt aan het bedrijfsbelang.

Want waarom moest de familie van het slachtoffer zich tot het management van Wahib wenden? Had niemand bij Beau bedacht dat het een goed idee was om zich er zelf van te vergewissen of de jongen wiens welzijn „voor alles” ging het een fijn idee zou vinden als de zaak binnen twee dagen in detail op televisie doorgenomen zou worden? Een geschiedenis die, o ironie, was begonnen toen dat kind, verleid door geld („zeventien doezoe”) en geïntimideerd door macht, gedwongen werd iets prijs te geven wat privé is.

RTL Boulevard had aan het begin van de avond nog een enthousiaste voorbeschouwing (grapje op de site: „Op de bilalaren zitten”) aan het aanstaande interview besteed. „Misschien heeft hij het wel afgestemd met het slachtoffer”, speculeerde advocaat Richard Korver. Zoiets „kon lastig zijn voor het slachtoffer”, erkende Peter R. de Vries, maar een consequentie verbond hij daar niet aan. De presentatoren bouwden de spanning richting de uitzending van Beau nog wat op, want het was volgens hen de vraag wat Wahib daar zou zeggen. In werkelijkheid had deze via zijn advocaat allang laten weten enorme spijt te hebben. De artiest had het stof vast wel weten vinden.

Nu liepen er verschillende belangen van het RTL-concern parallel. Die omroep zendt niet alleen Beau uit, maar via het streamingplatform Videoland óók de succesvolle serie Mocro Maffia, waarin Wahib een van de sterren is. Die offline halen (zoals de NPO Wahibs kinderprogramma Teenage boss dadelijk stopzette, zijn platenlabel de samenwerking beëindigde en Instagram hem voor het leven buitensloot) zou forse kapitaalvernietiging betekenen. RTL had belang bij een snelle publieke boetedoening.

Het ellendige interviewvoornemen was onderdeel van een misverstand dat een groot deel van de mediawereld in zijn greep heeft. Namelijk dat een beroemdheid die in de fout gaat iets aan ons uit te leggen zou hebben, dat de kijkers recht zouden hebben op een verklaring. Het pijnlijke is dat door die denktrant het verhaal van de dader de hoofdzaak wordt en het slachtoffer een figurant – óók bij degenen die zich erover beklagen dat die dader ‘een podium’ krijgt.

We zouden na alles wat er de afgelopen jaren is gezegd en geschreven over machtsmisbruik en seksuele intimidatie, mogen verwachten dat ook bij tv-makers is doorgedrongen bij wie je de afweging moet beginnen. Het compromisloze sturen op een exclusief interview met de dader maakte één ding duidelijk: desinteresse in het slachtoffer.