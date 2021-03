Alliander-commissaris Jorritsma had niets te zoeken in de kabinetsformatie

In het verlengde van het integriteitsbeleid voor Tweede Kamerleden en ministers rijst de vraag hoe het gesteld is met de integriteit van diegenen die in een andere hoedanigheid bij de kabinetsformatie betrokken zijn. In het bijzonder gaat het dan om de verkenners aan het begin van de formatie, de informateurs en tenslotte de formateur.

Paul Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een gedragscode ontbreekt voor deze personen. De vraag is relevant met name vanwege de dubbele rollen van de donderdag teruggetreden verkenner Annemarie Jorritsma (VVD). Zij is behalve lid van de Eerste Kamer onder meer ook president-commissaris van energieconcern Alliander.

De laatste jaren is in het Nederlandse parlement terecht veel aandacht besteed aan het bevorderen van de integriteit in de politiek. De voorbeelden lopen uiteen van een slechte registratie van financiële belangen en inkomsten tot snoepreisjes op kosten van derden en nevenfuncties die leiden tot belangenverstrengeling met het Kamerlidmaatschap.

Gedragscode

Daarom is het belangrijk dat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een gedragscode voor Kamerleden is vastgesteld. Een belangrijk aspect van die gedragscodes heeft betrekking op het tegengaan van belangenverstrengeling in de politiek. Kamerleden vervullen een openbaar ambt. Zij worden geacht hun functie onafhankelijk te vervullen en vanuit hun politieke opvattingen het algemeen belang te behartigen.

Voor de behartiging van het algemeen belang dienen persoonlijke (zakelijke/financiële) belangen per definitie te wijken. Kamerleden moeten ervoor waken dat zij niet tevens activiteiten verrichten die hun functioneren als Kamerlid op oneigenlijke wijze kunnen beïnvloeden. Zij moeten zich onthouden van handelingen of activiteiten die de schijn van belangenverstrengeling oproepen.

Voor ministers is vooralsnog geen officiële gedragscode vastgesteld, maar bij de kabinetsformatie maakt de formateur doorgaans strikte afspraken met kandidaat-ministers, die rigoureus afstand moeten doen van nevenfuncties en zakelijke belangen. Een uitwerking in een gedragscode is overigens wel gewenst.

In het formatieproces gelden er geen afspraken over het voorkomen van belangenverstrengeling. In het verleden is het wel voorgekomen dat een informateur op eigen initiatief maatregelen trof om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Zo nam Wouter Bos (PvdA) voor de duur van zijn werkzaamheden als informateur tijdens de formatie van 2012 onbetaald verlof bij zijn toenmalige werkgever KPMG. Hij wilde daarmee de indruk van belangenverstrengeling zoveel mogelijk voorkomen. En in 2017 schortte informateur Gerrit Zalm (VVD) zijn positie en honorering als lid van de raad van commissarissen van Shell op.

Iets dergelijks heeft zich dus nu opnieuw voorgedaan bij deze kabinetsformatie. Oud-verkenner Annemarie Jorritsma is niet slechts lid van de Eerste Kamer en daar fractievoorzitter van de VVD, maar vervult ook een aantal belangrijke zakelijke nevenfuncties. Naast diverse andere commissariaten gaat het, zoals gezegd, om de functie van president-commissaris bij Alliander. Dit is een netwerkbedrijf dat als een van de grootste spelers in de energiesector naar eigen zeggen „werkt aan de energie van vandaag en morgen”. Het moge duidelijk zijn dat dit netwerkbedrijf grote financiële belangen heeft bij het verloop van de komende kabinetsformatie, vooral op het punt van de coalitiekeuze en afspraken in het komende regeerakkoord over het klimaat- en energiebeleid. Dit is een van de belangrijkste punten van regeringsbeleid voor de komende periode.

Het risico van oneigenlijke beïnvloeding is niet denkbeeldig

En Allianders president-commissaris werd meteen na de verkiezingen aldus nauw betrokken bij de politieke keuzes die gemaakt worden tijdens de formatie. Het is duidelijk dat Jorritsma niet in haar hoedanigheid van president-commissaris de onderhandelingen in de formatie tezamen met Ollongren ter hand nam, maar als vooraanstaand VVD-politicus.

Sowieso onverenigbaar

Niettemin roept haar dubbelfunctie serieuze integriteitsvragen op. De schijn van belangenverstrengeling kan wel degelijk worden gewekt door deze combinatie van functies. Het risico van oneigenlijke beïnvloeding is niet denkbeeldig.

Voor wat betreft de combinatie van functies van verkenner bij de kabinetsformatie en president-commissaris bij Alliander is de vraag aan de orde hoe dit integriteitsprobleem het beste getackeld had kunnen worden. Mij is niet bekend of Jorritsma haar zakelijke functies tijdens haar opdracht tijdelijk heeft neergelegd. Zij heeft daar in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Maar is het eigenlijk voldoende als zij haar werkzaamheden in die andere functie zou hebben opgeschort in navolging van Wouter Bos en Gerrit Zalm? Of moeten we ervan uitgaan dat een dergelijke combinatie van functies bij een kabinetsformatie sowieso onverenigbaar is?

Ik vrees dat het tijdelijk opschorten van haar zakelijke functie bij Alliander in dit geval te weinig betekenis zou hebben. Na afloop van haar formatieklus zou zij dan weer gewoon terugkeren naar haar topfunctie bij Alliander dat, zoals gezegd, een groot financieel belang heeft bij de uitkomst van de formatiebesprekingen. Zal een redelijk denkend burger hier een risico van oneigenlijke beïnvloeding zien? Ik denk het wel. En daarmee is de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

De conclusie moet dan ook zijn dat het bepaald geen verstandige keuze was om Jorritsma in de formatie te belasten met een verkenningsopdracht, gelet op haar zakelijke nevenfuncties. En voor wat betreft het vervolg is het nu wel zaak dat de betrokken fractievoorzitters bij formaties beter kijken naar mogelijk ongewenste combinaties van functies bij aan te wijzen verkenners, informateurs en formateurs.