Al die parlementaire enquêtes een gevaar voor Rutte IV? Dat is voorbarig

Nooit eerder lagen zoveel parlementaire enquêtes als een schaduw over een komende regeerperiode. Vlak voordat de Tweede Kamer met verkiezingsreces ging, verklaarde zij zich akkoord met een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. In maart nam de Tweede Kamer een motie aan waarin uitgesproken werd om naar de Toeslagenaffaire een parlementaire enquête te houden. Ten slotte moet rekening worden gehouden met een derde enquête, die de aanpak van corona als onderwerp zal hebben. Gaan die gevolgen hebben voor Rutte IV, zoals enkele commentatoren en journalisten de afgelopen tijd beweerden?

Bert Kreemers is onderzoeker en werkte als secretaris/onderzoeksmanager voor meerdere onderzoekscommissies.

Rond parlementaire enquêtes hangt het beeld van vallende ministers en staatssecretarissen. Staatssecretaris Gerrit Brokx van Volkshuisvesting (CDA) stapte al voor de start van de enquête naar de bouwsubsidies in 1986 op. De enquête naar de paspoortaffaire in 1988 leidde tot het aftreden van minister Wim van Eekelen (VVD) en staatssecretaris René van der Linden (CDA). De parlementaire enquête naar opsporingsmethoden in 1994 kostte de ministers Ed van Thijn (PvdA) en Ernst Hirsch Ballin (CDA) de kop. De parlementaire enquête naar de bouwnijverheid bezegelde in 2002 het lot van minister Benk Korthals (VVD). De enquête naar de val van Srebrenica, ook in 2002, was mosterd na de maaltijd. Het hele kabinet-Kok II was al op 16 april 2002, nog voor het begin van de parlementaire enquête, afgetreden na de verschijning van het NIOD-onderzoeksrapport erover. De enquête naar de Fyra in 2015 luidde het vertrek van staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) in. Op 15 januari 2021 dienden de ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte III hun ontslag in vanwege de uitkomsten van de mini-enquête (een parlementaire ondervraging) naar de Toeslagenaffaire.

Alles bij elkaar, vanaf de jaren tachtig, elf enquêtes en drie mini-enquêtes. En zeven afgetreden bewindspersonen en een kabinet in het zicht van de verkiezingen. Parlementaire enquêtes zijn geen reuzendoders.

Jaren durende trajecten

Het is de vraag of de komende enquêtes het bestaan van het nog te vormen nieuwe kabinet voortijdig afbreken. Voor de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen zoekt de Tweede Kamer momenteel acht onderzoekers. Zij vormen met een griffier en een onderzoekscoördinator het onderzoeksteam van de parlementaire enquêtecommissie. De enquêtecommissie bestaat uit negen Kamerleden. Er zijn vier vacatures: vier van de negen leden zijn op 17 maart niet herkozen. Geen van de leden van de commissie heeft – zo blijkt uit hun cv op hun websites – ervaring als onderzoeker. De commissie staat dus niet in de startblokken.

Parlementaire enquêtes zijn doorgaans jaren durende trajecten. De parlementaire enquête naar de val van Srebrenica nam weliswaar ruim een half jaar in beslag, maar berustte op een onderzoek van het NIOD dat meer dan vijf jaar had gekost. Bij de enquête naar de gaswinning bestrijkt het onderzoek een periode van meer dan zestig jaar. Dat gaat de nodige tijd duren. Het voorstel voor een enquête naar de Toeslagenaffaire werd gedaan met als argument dat ‘nog lang niet alles’ bekend is. Maar wat dan moet worden onderzocht, moet nog worden bepaald.

Het rapport van de parlementaire enquête naar de gaswinning wordt – dat is de planning – in februari 2023 verwacht. De openbare verhoren voor de parlementaire enquête Toeslagenaffaire zijn gepland voor de zomer van 2022. Dit zijn geen harde deadlines, maar gewenste tijdlijnen. Wishful thinking.

Hooggespannen verwachtingen

Een parlementaire enquête naar de bestrijding van Covid-19 en de gevolgen van die aanpak hangt in de lucht. Maar ook nu weer is er veel onzeker. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is in mei 2020 met een uitgebreid onderzoek begonnen dat in september 2020 wat meer vaart heeft gekregen. De vraag is echter wanneer zo’n onderzoek kan worden afgerond. Stellige conclusies over wat er goed of fout is gegaan kunnen pas worden getrokken als we het virus de baas zijn en de gevolgen van Covid-19 bekend zijn. Dat kan nog jaren duren.

We hebben „nog geen idee hoe diep de coronacrisis is”, schreef Tom-Jan Meeus vorige week in NRC. Dat de schulden die nu worden gemaakt de wereldeconomie gaan raken staat vast. Maar hoe en hoelang is niet te overzien. Bovendien beperkt het onderzoek van de Onderzoeksraad zich tot de niet-medische aanpak van Covid-19. Een parlementaire enquête zou met inbegrip van het onderzoek van de Onderzoeksraad best wel eens vier tot vijf jaar in beslag kunnen nemen.

De verwachtingen over het explosieve effect van de komende enquêtes zijn hooggespannen. De uitkomsten van de enquête naar de gaswinning zouden niet lovend zijn voor minister-president Rutte; naar aanleiding van de enquête naar de Toeslagenaffaire zouden Rutte en zijn achtereenvolgende kabinetten worden geslacht. En als hij die gevaren weet te ontlopen, wacht een derde enquête. Zo’n vaart gaat het niet lopen. De enquête naar de gaswinning (onderzoek over een periode van decennia!) vraagt veel meer tijd dan de strakke planning nu aangeeft. De enquête naar de Toeslagenaffaire moet nog beginnen. Wat het allemaal gaat betekenen, is nog lang niet bekend. Ferme uitspraken zijn voorbarig.