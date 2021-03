Agent aangehouden op verdenking lekken uit politiesysteem

Een 37-jarige hoofdagent is dinsdag aangehouden door de rijksrecherche op verdenking van corruptie, schending van geheimhoudingsplicht en computervredebreuk. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gemeld.

De politieman van de eenheid Oost-Nederland wordt ervan verdacht informatie uit interne systemen te hebben doorgespeeld aan derden. Hij deed dat waarschijnlijk in ruil voor geld. De man is verhoord en werd vrijdag voorgeleid bij de rechtbank Zwolle. Hij blijft in ieder geval nog twee weken in voorarrest terwijl het onderzoek wordt voortgezet.

De zaak kwam voort uit het politieonderzoek naar berichtendienst Encrochat, die criminele groepen gebruikten om te communiceren. Doordat de politie de server van Encrochat wist te kraken, kon zij allerlei drugsproductie- en opslagplaatsen oprollen. Ook werd bewijsmateriaal gevonden in de zaak tegen Ridouan Taghi, die momenteel wordt vervolgd vanwege zijn vermoede betrokkenheid bij meerdere liquidaties.