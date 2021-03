Zo gaat het bij het Jeugdjournaal

Onze verslaggever Bart Hinke ging langs bij het Jeugdjournaal. Hij mocht achter de schermen meekijken. En presentatrice Evita Mac-nack (26 jaar) vragen stellen.

Heb jij corona gehad?

„Nee! Op de redactie had wel iemand corona. Die moest thuisblijven.

Er werken weinig mensen op de redactie. De mensen die er wel zijn, mogen niet naast elkaar zitten. Je moet een bureau tussen jezelf en je collega vrijhouden.”

Kom jij nog wel vaak op de redactie?

„Als ik moet presenteren wel natuurlijk. Maar verder niet. Dus als we ergens buiten hebben gefilmd, gaan we niet terug naar de redactie in Hilversum. Samen met de cameraman en de editor maken we de reportage af in bijvoorbeeld een hotel. Samen monteren we dan het filmpje. Ik was laatst bij de grens met Duitsland in een hotel dat stond in een bos, daar was de wifi-verbinding heel slecht. Ik rende met mijn laptop door het hotel in de hoop op goede wifi. En dan is het al half zeven, en om zeven uur moeten mijn collega’s van het Jeugdjournaal het filmpje hebben. Dat levert dan stress op. We hadden nog maar een half uur!”

Aan het einde van het Jeugdjournaal doe je altijd een dansmove. Wanneer heb je voor het laatst gedanst met anderen?

„Heeeel lang geleden. Dat is… als ik eerlijk ben, kan ik me dat niet meer herinneren. Maar ik maak het goed in de uitzending. Dat hou ik er wel in, want dan kijken jullie de hele uitzending uit!”

Heb je ook wel leuk nieuws kunnen brengen dit jaar?

„Poeh, daar moet ik even over nadenken. Nou, kinderen zijn ook nieuwe dingen gaan doen. Zo waren er kinderen die bloemen langsbrachten bij oude mensen. En sommigen voeren nu actie omdat hun musical niet doorgaat of omdat ze heel graag op kamp willen met groep 8. Ze verzamelen handtekeningen of schrijven een brief aan premier Rutte. Dat soort dingen zijn wel hartverwarmend. Je kunt zien hoe kinderen er het beste van maken in deze tijd.”

Wat hebben kinderen geleerd van dit coronajaar denk je?

„Ze zijn heel zelfstandig geworden. Voorheen gingen je ouders met alles mee. Nu gaan kinderen alleen de school binnen of zijn ze alleen op de sportclub omdat ouders er niet mogen komen. Kinderen hebben thuisonderwijs, dat moeten ze voornamelijk zelf doen. Dus die zelfstandigheid is positief. Maar je hebt ook kinderen die al een jaar thuiszitten omdat ze zelf al ziek zijn en niet ook nog besmet mogen raken met corona . Of omdat ze een familielid dat kwetsbaar is niet ziek willen maken. Dat is heel zielig.”

Foto Niels Blekemolen Foto Niels Blekemolen Foto Niels Blekemolen Foto Niels Blekemolen Foto Niels Blekemolen

Jullie gingen altijd veel naar klaslokalen om met kinderen te praten. Dat ging nu niet. Hoe losten jullie dat op?

„Via Skype en Zoom konden we toch met kinderen praten. Mijn collega Youssef had bijvoorbeeld een Zoom-meeting met allemaal kinderen. Het was ook wel weer heel leuk. En we hadden een interview vanuit een hoogwerker!

Vanuit een hoogwerker?

„Ja, presentator Tamara stond op die hoogwerker. Ze wilde een paar kinderen interviewen die in een appartement woonden en die al weken niet naar buiten konden vanwege corona. Ze mocht natuurlijk niet bij hen naar binnen, maar wilde hun wel vragen stellen. Zoals: hoe is dat, als je niet naar school kunt al die tijd? En wat vind je ervan dat je zo lang binnen moet blijven?

Wat laat je achter van het afgelopen jaar?

„Ik hoop corona. Haha.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021