Zembla: Rabobank lobbyt tegen verduurzaming landbouw

Bedrijven die zeggen te werken aan het verduurzamen van de landbouw lobbyen ondertussen in Brussel tegen Europese verduurzamingsplannen of verzetten zich tegen de krimp van de veestapel. Dat laatste zou onder andere de Rabobank hebben gedaan, blijkt uit de uitzending ‘De uitgeputte bodem - het grote geld’ van Zembla die donderdag wordt uitgezonden.

In een brief die in 2018 is verstuurd en die in handen is van het tv-programma staat dat een onderzoek naar de krimp van de veestapel in strijd is met het regeerakkoord en daarom „niet acceptabel”. De brief, gericht aan de voorzitter van de sectortafel Landbouw en Landgebruik is ondertekend door de Rabobank, LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

De ondertekening van Rabobank is saillant, omdat de bank partner is van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat loopt tot 2030 en moet zorgen voor meer natuur, insecten, vogels en een gezondere bodem. Tegen het tv-programma ontkent Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank, dat met de brief tegen krimp van de veestapel is gelobbyd. Hij zegt tegen Zembla dat het „absoluut” niet zo is dat de bank niet wil praten over de omvang van de veestapel. „Ik vind het heel belangrijk dat wij goed weten hoeveel koeien er in Nederland kunnen zijn, binnen de grenzen van het afgesprokene in het Klimaatakkoord.”

De Rabobank is volgens Zembla niet de enige partner van het Deltaplan die zou lobbyen tegen Europese verduurzamingsplannen. Dat zou onder meer blijken uit vrijgegeven documenten en digitale lobbybijeenkomsten. De uitzending van Zembla is donderdagavond vanaf 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO2.