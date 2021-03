Welk rapportcijfer geven kinderen hun ouders?

Isabel (11) en Christian (9) van Dijk-Berkenvelder uit Molenhoek, bij Nijmegen

‘Mama moest ook werken, dus soms had ze weinig geduld’

Isabel en Christian woonden drie jaar in het Zuid-Amerikaanse Uruguay. Papa werkte er als directeur in een fabriek. Zij zaten op een Engelstalige school. In november kwamen ze terug. Het is „raar”, zegt Isabel, om in coronatijd thuis te komen. „Na al die jaren wil ik mijn vrienden knuffelen, maar dat kan nu niet.”

In Uruguay was ook een lockdown. Ze moesten thuis hun schoolwerk doen. Ging het daar anders dan in Nederland? Isabel vond de lessen hier beter geregeld. Maar Christian zegt: „Ik vond de lessen in Nederland irritant.” Ze waren nét verhuisd en zijn Nederlands was wat weggezakt. Daarom had hij weinig zelfvertrouwen. „Ik werd verlegen en vond het achter een scherm nog moeilijker om daarmee om te gaan.”

Hun moeder hielp met het huiswerk. Isabel: „Maar ze moest zelf ook werken, dus soms had ze weinig geduld.” Isabel werkte in een rap tempo. „Normaal zijn we om half drie ’s middags uit, nu was ik om elf uur al klaar.” Christian: „In Uruguay duurde de lesdag langer, de onlinelessen waren met de hele klas samen. Hier is het zelfstandig werken. Dan kan je eerder klaar zijn.” Is er nog een verschil? In Nederland moeten ze ook tekenen, een gezonde lunch maken of een half uur fietsen, zegt Isabel. „Hier is ruimte om creatief te zijn. Daar was het alleen maar werken, ”

Ze zien ook voordelen van hun tijd in het buitenland. Isabel: „We zijn supergoed in Engels, vaak beter dan de meester. Ik verbeter soms zijn uitspraak.”

Christian mag het coronaleven drie woorden geven. Hij zegt: „raar, vervelend en anders.” Zijn leukste dag was toen hij in een onlineles via Snapp een filter pakte: „De juf keek even niet en ik maakte van mezelf een kakkerlak. Iedereen moest lachen. In mijn klas kende niemand dat filter. Ik kende het via een vriend in Uruguay.”

Rapportcijfers van Isabel voor moeder Josien Berkenvelder:

Algemeen rapportcijfer voor thuis lesgeven: 7

Cijfer voor gym:

Cijfer voor geduld: 5

Begrijpelijk uitleggen: 4

Computer skills: 2

Beloning aan het einde van de lesdag? Vrij zijn en buiten spelen

Rapportcijfers van Christian voor zijn moeder

Algemeen rapportcijfer voor thuis lesgeven: 6

Cijfer voor gym: 6

Cijfer voor geduld: 5

Begrijpelijk uitleggen: 3

Computer skills: 7

Beloning aan het einde van de lesdag? Naar buiten of op de iPad

Lieke Smit (8) uit Dordrecht

‘De periode thuis was stom, maar ook leuk en gezellig met oma’

De vader van Lieke Smit is eerste stuurman op een baggerschip. Hij is daarom telkens zes weken van huis. Haar moeder zou het thuisonderwijs moeten doen, maar moest ook werken. Daarom werd de oma van Lieke ingeschakeld. Jorry Smit, „64 en helemaal gezond”, vaart en woont met haar man op een boot. Ze waren vier maanden weg, naar Zeeland, toen Lieke vroeg of ze naar huis wilden komen om haar tijdens de lockdown te helpen met school. Oma kwam meteen.

Oma Jorry werkte jarenlang in de mediatheek op een middelbare school. Ze had nog nooit lesgegeven, maar toch ging het lekker tussen hen. Oma vond maar één vak moeilijk, zegt Lieke: burgerschap. „Vragen over de maatschappij vond ze lastig. Liever werkte ze aan rekenen en taal.” Ook bij aardrijkskunde en geschiedenis hielp oma. Ze begonnen om half tien ’s ochtends en om twaalf uur ging oma naar huis. Knutselen, gymmen en tafels oefenen deed Lieke ’s middags zelf.

De periode thuis vond Lieke „stom, maar ook leuk en gezellig met oma”. Het heeft hun band versterkt, denkt ze. Aan het einde van de lockdown kregen oma en Lieke een diploma van haar ouders. Een A4 met foto’s van Lieke en oma aan het werk, versierd met slingers en ballonnen. Oma Jorry: „Het diploma hangt bij ons thuis aan de muur. Ik ben er hartstikke trots op.” Oma glundert ook als ze vertelt dat Lieke haar rekenachterstand heeft ingehaald. „Ik heb veel tijd en geduld in dat vak gestoken.”

Als je Lieke vraagt of ze meer thuis heeft geleerd of op school, zegt ze: „Op school. Thuis ben ik minder uren aan het werk. De dagen met oma zijn minder lang.” Maar als ze mag kiezen tussen les van oma of van de meester? „Oma.”

Rapportcijfers van Lieke voor oma Jorry

Algemeen rapportcijfer voor thuis lesgeven: 8

Cijfer voor gym: niet met oma gedaan

Cijfer voor geduld: 10

Begrijpelijk uitleggen: 8

Computer skills: 7

Beloning aan het einde van de lesdag? Een dikke knuffel

Zakariyya Nasibdar (13) uit Rotterdam

‘Zonder corona had ik een hoger niveau kunnen halen’

Het is een huis vol bij Zakariyya thuis. Hij is de jongste van vier kinderen. Zakariyya moest thuis onlinelessen volgen, en zijn twee zussen deden eindexamen.

„Zij kregen de laptop, dus ik kon mijn lessen niet doen.” Zijn moeder Nasrien zegt: „We leven in armoede, ik heb geen vier laptops hier.” Na een paar weken kreeg ze een laptop te leen via een actie van een goed doel. Zakariyya vindt het „vervelend” dat hij een paar weken school heeft gemist. Zijn advies was eerst pro-plus/vmbo, maar dat ging omlaag naar praktijk. „Zonder corona had ik een hoger niveau kunnen halen. Die kans heb ik gemist.”

Zakariyya wilde zijn camera niet aan. Hij werd gepest en was bang dat andere kinderen foto’s van hem maakten. Nasrien: „Ik heb dat aan school uitgelegd. Maar de juf zei: ‘Geen camera, geen les’.” Dus nam zijn moeder het lesgeven over. Uren per dag zaten ze samen aan school.

Nasrien zag het wanneer haar zoon het moeilijk vond en gefrustreerd raakte. Ze nam alle tijd, zegt ze, en legde hem de opdracht net zo lang uit tot hij het begreep.

Zakariyya: „Optellen vond ik altijd moeilijk. De uitleg van school begreep ik nooit. Nu heeft mijn moeder het me op de ouderwetse manier geleerd, waarbij je de getallen onder elkaar zet. Ineens snapte ik het.”

Rapportcijfers van Zakariyya voor moeder Nasrien Nasibdar

Algemeen rapportcijfer voor thuis lesgeven: 10

Cijfer voor gym: 10

Cijfer voor geduld: 10

Begrijpelijk uitleggen: 10

Computer skills: 10

Beloning aan het einde van de lesdag? Verstoppertje spelen in het donker en sjoelen met snoepjes

Anne Fleur Lasthuizen (11) uit Delft

‘Opruimen is niet mijn sterkste kant. Overal lagen boeken, pennen, borden met kruimels’

Voor de lessen thuis had ze geen hulp nodig, zegt Anne Fleur uit Delft. Haar moeder werkt in het ziekenhuis dus was veel weg. Haar vader is ict’er in het onderwijs, dus hij werkt nu ook thuis. Als ze hem iets vroeg, nam hij altijd de tijd om haar te helpen.

„School ging altijd lekker. Ik deed de lessen zelf op mijn kamer”, zegt Anne Fleur. Fijn voor haar ouders, alleen was haar moeder niet zo blij met de puinzooi op haar kamer. „Opruimen is niet mijn sterkste kant. Overal lagen boeken, papieren, bekers, borden met kruimels, pennen, lege zakjes snoep.”

Haar klas miste ze tijdens de lockdown niet. „Ik heb niet veel vriendinnen op school. Bijna al mijn vriendinnen wonen in België.” Voor corona ging ze namelijk elke maand met haar ouders en broertje naar hun caravan op een camping in België. „De meisjes op school vinden hockey belangrijk, en populair en grappig zijn. Ik vind dat niet belangrijk. De meiden die ik in België ontmoet, passen beter bij mij.” Volgend jaar gaat Anne Fleur naar de middelbare school. Daar heeft ze zin in. Misschien komen er leuke vrienden bij.

Intussen spreekt ze veel af met Roos, die ze kent van dansen. Ze geven samen onlinedanslessen. Gratis. Aan kinderen van 5 tot 10 jaar, helemaal zelf bedacht. De twee verzinnen de danspasjes en leren die uit hun hoofd. Op zaterdag geven ze een uur les. Op welke liedjes dan? ‘All we need is Music’ van het Junior songfestival. En op ‘Oeps’ van Kinderen voor Kinderen. Het opzetten van de lessen geeft haar een goed gevoel. Zelfvertrouwen. „Voor corona had ik nooit verwacht dat ik zoiets kon.”

Rapportcijfers van Anne Fleur voor vader Martijn Lasthuizen

Algemeen rapportcijfer voor thuis lesgeven: 8

Cijfer voor gym: 5

Cijfer voor geduld: 9

Begrijpelijk uitleggen: „Had ik niet nodig”

Computer skills: 10 „Hij is ict-er in het onderwijs!”

Beloning aan het einde van de lesperiode? Kalligrafeerset, T-shirt met logo van dansles