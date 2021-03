Onduidelijkheid over vervolg formatie na positieve test verkenner Ollongren

Verkenner Kajsa Ollongren (D66) is positief getest op corona, en thuis in isolatie gegaan. Daarom is een streep gezet door de gesprekken die donderdag gepland stonden. Ollongren zou met de andere verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) een inventariserend onderhoud voeren met VVD-voorman Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. Daarin zouden ze bespreken hoe beide lijsttrekkers de vorming van een nieuw kabinet bij voorkeur zouden vormgeven. Het is niet bekend wanneer en hoe de gesprekken worden hervat. Ollongren was volgens een woordvoerder al vertrokken uit de Stadhouderskamer voordat Rutte arriveerde.

De andere verkenner Jorritsma zei zojuist tegen journalisten op het Binnenhof te verwachten dat het eindrapport over de verkenning vertraging zal oplopen. Aanvankelijk zouden de verkenners hun verslag op 30 maart presenteren, maar Jorritsma stelde dat ze dat waarschijnlijk niet zal halen. Later op de dag maakt ze bekend hoe de gesprekken verder zullen gaan. De vertraging zou een domper zijn voor verschillende lijsttrekkers die pleiten voor een vlotte formatie, zodat het nieuwe kabinet zich snel kan richten op het herstel na de coronacrisis.