Suezblokkade is symptoom van grotere containercrisis

Het containerschip ‘Ever Given’ ligt op het moment van schrijven muurvast in het Suezkanaal met grofweg twintigduizend containers aan boord. Het blokkeert daarmee de belangrijkste slagader van de wereldhandel, cruciaal voor het functioneren van de nog steeds sterk verweven wereldeconomie. Deze logistieke ramp staat niet op zichzelf en is gerelateerd aan een bredere crisis waarin het containersysteem zich bevindt.

Bart Kuipers en Michel van Dijk zijn werkzaam bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics respectievelijk Van Berkel Logistics.

De container is door een van ons ooit bestempeld als de beste uitvinding van de afgelopen honderd jaar en was een voorwaarde voor de globalisering, met name voor de rol van China als werkplaats van de wereld. De coronacrisis liet de nadelen van dit globaliseringsmodel zien. Door de lockdown konden cruciale onderdelen die diep in China werden geproduceerd niet meer vervoerd worden waardoor industriële sectoren stil vielen, zoals de auto-industrie. Ook lange, compliceerde ketens van voedingsmiddelen kwamen in een slechte reuk te staan: inmiddels zijn korte ketens populair – ‘rechtstreex’ van de boer. De vraag is wat bedrijven hebben geleerd van de lockdown van vorig jaar.

Ruim voor dit vastlopen dreef de containervaart logistieke managers tot wanhoop door een verviervoudiging van het tarief om een container van China naar Noordwest-Europa te vervoeren. Eind 2020 nam het tarief toe van 2.000 tot bijna 9.000 dollar. Door de gevolgen van de coronacrisis is er grote druk op het containersysteem ontstaan, een druk waar dit systeem niet op berekend is.

Tekort aan lege containers

Ten eerste is sprake van een verschuiving van de consumptie van diensten – vliegvakanties, cruises, uitgaan – naar producten, vooral via internet aangeschaft. Ten tweede is er een grote vraag naar elektronische apparaten en sportartikelen door thuiswerken ontstaan. Ten derde worden al deze goederen nog steeds voor een groot deel in China geproduceerd. De veelgenoemde ‘deglobalisering’ met productie nabij de thuismarkten, waarbij toeleveringsketens ‘robuuster’ worden vormgegeven, speelt al wel een rol, maar dit is een langdurig proces. Ten slotte is sprake van een logistieke ontwikkeling die het ‘bullwhip-effect’ wordt genoemd: een opslingereffect door sterke vraagdynamiek, waarbij voorraden zich door ketens heen bewegen. In de crisis zijn productievolumes massaal teruggebracht vanwege negatieve marktverwachtingen, maar door de plotseling toegenomen vraag werd fors bijgeproduceerd. Dit volume kwam massaal op de markt.

Het zeer omvangrijke steunpakket in de VS zal waarschijnlijk ook een dergelijk opslingereffect veroorzaken. Als de Chinese export met dubbele cijfers groeit, betekent dit een groot beslag op de capaciteit van het wereldwijde containersysteem. Een groei die het systeem niet aan kan.

De gevolgen zijn dramatisch. Producenten laten hun goederen in China staan omdat het te duur is om ze te verschepen. De prijs van consumentenproducten loopt op. Er is een groot tekort aan lege containers. Dit tekort is zo groot dat dure koelcontainers worden ingezet om gewone producten te vervoeren, waardoor ze niet beschikbaar zijn voor de fruitexport en de recordoogst in Zuid-Afrika aan het wegrotten is. Ook worden kleine standaard vrachtschepen tussen Azië en Europa ingezet: betaalbaar en nog wel beschikbaar. Door deze tariefschok – samen met de weer oplopende olieprijs – duikt het woord inflatie weer op.

De blokkade van het Suezkanaal vergroot al deze gevolgen nog eens, en kan het tekort aan containers en de containertarieven verder laten oplopen.

Piekbelasting op de terminal

Een deel van dit probleem is toe te schrijven aan het containersysteem zelf. Daarom spreken wij van een containercrisis. De containersector werkt met steeds grotere schepen die erg langzaam varen – op zich goed voor het brandstofverbruik – maar die zeer onbetrouwbare aankomsttijden kennen. Vaak worden diensten eenzijdig door reders geannuleerd om de capaciteit op pijl te houden. Doordat de schepen overvol zijn – de Ever Given is een goed voorbeeld – vallen recordaantallen containers in zee. Als zo’n groot en vol schip opeens in een haven aankomt betekent dat een piekbelasting op de terminal, met als gevolg verstopping, waarna de afhandeling vaak via wegvervoer in plaats van met de binnenvaart gaat. De gevolgen van de blokkade in het Suezkanaal zullen vooral op de containerterminals voor grote uitdagingen zorgen.

Daarnaast speelt het probleem van lege containers: een paar miljoen keer twee of vier ton staal gevuld met lucht op weg van Europa naar Azië. De reders werken samen in allianties en zijn momenteel zeer winstgevend: wrang tegen de achtergrond van deze crisis.

Al deze nadelen meegenomen is dit containersysteem op de lange termijn onhoudbaar. Het containersysteem moet terug naar de tekentafel: een fundamentele vernieuwing is nodig om systeemnadelen weg te werken. Maak realistische verwachtingen tot uitgangspunt, waarbij niet het aanbod van de containerreders, maar de vraag leidend moet zijn: welke goederen zijn echt nodig, in welke hoeveelheden en in welke tijd? Overvraag het systeem niet!

Nederland heeft topexperts werken aan de universiteiten in Rotterdam en Delft. Daarnaast zijn er innovatieve bedrijven, zoals het Delftse bedrijf TBA dat besturingssystemen voor containerterminals ontwikkelt. Ook hebben we een topinstituut voor de logistiek: Dinalog.

Waar wachten we nog op?