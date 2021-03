Met veel moeite is er een exotisch spinnetje gered uit een doos bananen bij een groenteboer uit een dorp verderop. Een attente dierenvriend neemt de moeite om het onooglijke beestje in een speciaal insectenbakje naar de kleinedierenopvang te rijden, een flink end verderop. De beheerder daarvan wordt vervolgens geïnterviewd door onze regionale omroep en glundert van trots. Hij is groot spinnenvoorvechter en zal extra goed op zijn bijzondere immigrantje passen. Op de vraag wat hij hem dan voert, antwoordt de redder: „Hij eet andere spinnen.”

