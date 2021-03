Senseo en stofzuigers pasten niet meer bij Philips en dus gaan ze naar China

Toen de Chinese miljardair Zhang Lei rond de eeuwwisseling via een beurs aan de Amerikaanse universiteit Yale kon gaan studeren, nam hij gretig alle kennis over investeren tot zich. „Toen ik erachter kwam dat jaarverslagen gratis waren, ging ik alle bedrijven in de S&P 500 langs. Ik kon gewoon niet geloven dat ze gratis waren!”, vertelde hij zeven jaar terug aan de Financial Times. „Ik verslond de secties waarin het management schreef over rendement op geïnvesteerd vermogen en aandelen. Het was een hele goede training.”

De lessen mag Zhang komende jaren gaan toepassen bij de verkoop van airfryers, stofzuigers en Senseo-machines. Zhang’s private equity-bedrijf Hillhouse Capital is de winnaar geworden in een biedingenstrijd om de tak huishoudelijke apparaten van Philips. Hij troefde twee Chinese concurrenten af die in januari na een eerste ronde waren overgebleven.

Hillhouse betaalt 3,7 miljard euro voor de divisie die in 2020 een omzet draaide van 2,2 miljard euro, zo maakte Philips donderdagochtend bekend. Na aftrek van belastingen en andere met de transactie gemoeide kosten blijft er voor het Nederlandse bedrijf onder de streep zo’n 3 miljard euro over. Daar komt de komende vijftien jaar nog 700 miljoen euro bij voor het gebruik van de merkrechten door de Chinezen.

Hoofdkantoor in Amsterdam

Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf blijft in Amsterdam, waar ook Philips sinds enkele jaren gevestigd is. Er komen straks zo’n zevenduizend mensen te werken.

Met Hillhouse Capital krijgt de huishoudtak een vrij onbekende eigenaar. Oprichter Zhang Lei geeft zelden interviews. Toch is Hillhouse met een beheerd vermogen van 100 miljard (85 miljard euro) dollar een aanzienlijke spelers in de wereld van private equity. Het bedrijf deed met name in Azië succesvolle investeringen.

Dat Zhang miljardair zou worden, was geen gegeven. Tijdens zijn studie bleek dat hij in de VS maar moeizaam aan een stage kon komen. Tijdens een van de sollicitaties moest hij een casestudie oplossen. Hoeveel tankstations heeft een bepaald bedrijf binnen een regio idealiter nodig? Zhang antwoordde: waarom hebben mensen benzinestations nodig? „Het was geen gekke vraag. Wie weet zijn er op termijn wel elektrische auto’s”, herinnerde hij zich later in gesprek met de Financial Times. Hij werd niet gekozen. „Misschien heb je niet het intellect om adviseur te zijn.”

Het zegt iets over wat de afgesplitste divisie te wachten staat. Zhang investeert niet in bedrijven om er winsten uit te persen en ze snel weer te verkopen. „We concentreren ons altijd op hoe het bedrijf er op zeer lange termijn uit zal zien. We stellen de meest basale vragen en dat leidt ons vaak tot andere inzichten.”

Zo bezit Hillhouse Capital nog altijd een belang in één van haar eerste en uiteindelijk meest succesvolle investeringen. Zhang had in 2004, toen hij voor de New York Stock Exchange weer even in China werkte, ervaren dat het er broeide met vele techstart-ups. Zhang zag erin een kans zijn droom waar te maken: zijn eigen investeringsfonds.Bij Yale geloofden ze wel in Zhang. Ze vertrouwden hem een startkapitaal toe van 20 miljoen dollar uit het investeringsfonds van de universiteit. Met geld kocht hij een belang in Tencent, inmiddels een van de belangrijkste socialemediabedrijven van Azië. Daarna volgden deelnemingen in onder meer consumentenelektronica en zorg- en techbedrijven.

Zhang staat erom bekend dat hij leidinggevenden van zijn bedrijven bijeenbrengt om van elkaar te leren. Wie veel weet van fysieke verkopen heeft misschien iets aan de inzichten van iemand die thuis is in webshops. Zo werd de Chinese marktplaats JD.com, een e-commercegigant in Azië en een van de weinigen die zich kan meten met Jack Ma’s Alibaba. Ook heeft Zhang een belang in videobelbedrijf Zoom. De succesvolle investeringen maakten van Zhang een miljardair. Inmiddels heeft hij volgens Forbes een geschat vermogen van 5,3 miljard dollar (bijna 4,5 miljard euro).

Afslanking voltooid

Philips is met de verkoop verlost van een divisie die niet meer paste bij wat het bedrijf wil zijn: een volwaardig zorgtechnologiebedrijf. Eerder werd onder topman Van Houten ook al de lichtdivisie als Signify verzelfstandigd en naar de beurs gebracht. Van Houten zei „tevreden” te zijn dat de huishoudelijke apparaten een eigenaar hadden gevonden die groeimogelijkheden biedt. „Met deze transactie ronden we onze grootste desinvesteringen af. Vanaf nu kunnen we ons richten op ons leiderschap in gezondheidstechnologie.”