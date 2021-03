Schilderij van Vincent van Gogh geveild voor 14 miljoen euro

Een tot voor kort onbekend schilderij van Vincent van Gogh uit 1887 is donderdag geveild voor 16,5 miljoen dollar (14 miljoen euro). Dat gebeurde bij veilinghuis Sotheby’s in Parijs. Scène de Rue à Montmartre is meer dan een eeuw in het bezit geweest van een Franse familie en was nooit te bezichtigen.

Recent was het schilderij in het kader van de veiling kortstondig voor belangstellenden te bekijken bij Sotheby’s in Amsterdam. Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar van het doek is. Het veilinghuis had voorafgaand aan de veiling de prijs geschat op vijf tot acht miljoen euro.

Het gaat om een werk dat Van Gogh in de lente van 1887 in Parijs schilderde. Afgebeeld is een passerend echtpaar en een spelend kind met prominent de Moulin de la Galette, een uitgaansgelegenheid op de heuvel van Montmartre in Parijs. De schilder woonde daar samen met zijn broer Theo vlakbij. Hij heeft op en rond het terrein van de molen diverse keren getekend en geschilderd. Bij de Moulin de la Galette was het ‘s avonds altijd druk met uitgaanspubliek, maar Van Gogh koos er bij dit schilderij voor om de molen overdag te schilderen.

Lees ook: Sotheby’s veilt onbekend schilderij van Vincent van Gogh