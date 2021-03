’s Ochtends was Jan Klink bijna Kamerlid

In de hal van de Tweede Kamer kregen nieuwe, net gekozen Kamerleden hun toegangspas, een eigen e-mailadres, een telefoon. Ze gingen op de foto en werden geïnterviewd door ambtenaren die korte stukjes over hen zouden schrijven voor de website van de Tweede Kamer. Daar stonden twintig minuten voor, maar er waren er die meer dan drie kwartier bleven zitten om te vertellen wie ze waren, waar ze vandaan kwamen, wat ze wilden bereiken in de politiek.

Het was maandagmiddag. Langs de tafels met nieuwelingen liep een Kamerlid in een joggingbroek en een trui. Bijna weg, hij stond niet meer op de kandidatenlijst van zijn partij. Vier jaar geleden had hij, in een grijs pak en met een roze das, tegen zo’n ambtenaar gezegd dat hij „de kloof tussen bevolkingsgroepen” wilde dichten en „het wederzijds respect” vergroten.

Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU, liep op maandagmiddag ook langs de tafels. Hij had net opgetreden in een filmpje om nieuwe Kamerleden uit te leggen hoe ze wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk konden gebruiken. Duisenberg had jarenlang in de top van het bedrijfsleven gewerkt voordat hij in 2012 zelf Kamerlid was geworden – voor de VVD.

We keken samen naar de nieuwkomers en Duisenberg zei dat híj eerst nog dacht dat hij door die achtergrond zijn partij en het land veel te bieden had. Maar niemand had hem gevraagd wat hij te bieden had. Hij kreeg onderwijs als portefeuille. Duisenberg klonk niet verbitterd. Hij vond dat hij veel had kunnen doen, veel had geleerd.

Op maandagochtend zat Jan Klink aan tafel in de hal. Boerenzoon uit Groningen, landbouweconoom, nummer 35 op de kandidatenlijst van de VVD, 36 jaar. Die ochtend was hij volgens de voorlopige verkiezingsuitslag een nieuw Kamerlid. ’s Middags niet meer, toen stond zijn partij ineens op 34 zetels.

Als ik Jan Klink een dag later aan de telefoon heb, noemt hij het „heel jammer”. Hij is wethouder in Wijdemeren, en er is al een opvolger. Nu moet hij bijna zeker, de definitieve uitslag komt vrijdag, wachten tot er een nieuw kabinet is mét de VVD en Kamerleden minister of staatssecretaris worden. De VVD is gewend geraakt aan de macht, Klink maakt zich geen zorgen.

In zíjn gesprekje met een ambtenaar had hij gezegd dat hij „de kloof tussen stad en platteland” kleiner wilde maken. Wat hij zelf meemaakte op de boerderij van zijn ouders lijkt op het verhaal van demissionair minister van Landbouw Carola Schouten, die als kind haar vader verloor door een ongeluk met een landbouwmachine. Klink was 15 toen zijn vader onder een mestinjecteur terechtkwam, misschien door een hersenbloeding, en overleed.

Als Kamerlid wil hij graag het woord voeren over landbouw. Maar als ze het hem niet vragen? „Ik ga als wethouder ook over kinderopvang, onderwijs, de omgevingswet. We zien wel.”

En de kloof die dicht moet – daar zullen over vier jaar dezelfde stukjes over verschijnen.

