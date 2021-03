Ruim twee jaar cel voor man die paardenvleesfraude bedreef

Jan F., de man wiens bedrijf in 2012 en 2013 paardenvlees verkocht alsof het rundvlees was, heeft donderdag 28 maanden cel opgelegd gekregen door de rechtbank in Breda. Dat melden regionale media zoals Omroep Brabant. F. is 71 en woont in Spanje. Hij woonde de zitting niet bij.

De zaak draait om het in Cyprus geregistreerde Bredase bedrijf Draap Trading - ‘paard’ achterstevoren geschreven. Het bedrijf verkocht via Frankrijk aan heel Europa zo’n 850 kilo paardenvlees terwijl de papieren zeiden dat het rund was. Zo belandde het in diepvriesmaaltijden die in verschillende lidstaten zijn verkocht. Het vlees was onder andere afkomstig uit Roemenië.

‘Criminele organisatie’

De rechter oordeelde dat Jan F. een criminele organisatie leidde die documenten vervalste. Het bedrijf kreeg een boete opgelegd van 100.000 euro. Het OM had vijf jaar cel geëist.

Een medeverdachte werd in 2019 al veroordeeld tot 13 maanden cel. F. werd in 2012 ook al een keer voor vleesfraude veroordeeld, toen omdat hij paardenvlees als halal rundvlees wist te slijten. Destijds kreeg hij een jaar cel opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

F. ontkende de aantijgingen jaren geleden al, toen de fraude aan het licht kwam. Hij zei dat hij openlijk paardenvlees heeft verkocht en legde de verantwoordelijkheid bij de Franse vleesverwerker Spanghero. De rechter ging hier niet in mee.

