Raad Rotterdam hard over aanpak racisme bij agenten

In de Rotterdamse gemeenteraad is met grote verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat agenten uit het eigen korps in 2019 met regelmaat racistisch hebben geconverseerd in een eigen appgroep.

Politiechef Fred Westerbeke vertelde donderdag in de raad dat een groep agenten van Marconiplein in 2019 zes keer foute appgesprekken hadden in tien maanden. Eerder had hij gezegd dat er vier incidenten waren geweest. Het gaat om racisme, antisemitisme, seksisme en homofobe uitlatingen. Ook hebben ze zich zeer discriminerend uitgelaten over de moord op de 16-jarige Hümeyra Ergincanli. „Weer een Turk minder”, appte een agent een maand na die moord.

Stephan van Baarle (Denk) sprak van „walgelijke, schokkende en misselijkmakende discriminatie en racisme door de politie van stadsgenoten”. Hij vindt dat burgemeester Aboutaleb excuses moet aanbieden aan de familie van Hümeyra „over de racistische drek”. Aboutaleb zou ook het vertrouwen moeten opzeggen in Westerbeke wegens diens te lankmoedige aanpak van deze affaire.

Tweede kans

De meeste partijen zeiden niet te begrijpen dat agenten de lichtste disciplinaire sanctie – een schriftelijke berisping – hebben gekregen. Raadsleden wilden weten waarom agenten die appten dat burgers „kutafrikanen” zijn op „wie ze willen schieten” een tweede kans verdienen. „Ze lopen op straat met een dienstwapen en zeggen dat op bepaalde mensen mag worden geschoten. Dan past geen gele kaart maar donkerrood, einde wedstrijd”, aldus Van Baarle.

De raad is ook ontstemd dat ze vrijwel alle informatie over de racistische agenten via NRC moesten vernemen. De politie heeft de familie van Hümeyra pas geïnformeerd toen ze hoorde dat NRC ging publiceren over deze zaak. Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) noemde de apps „schandalig en goor” en zei niet te begrijpen dat Westerbeke spreekt over „goede dienders”.

„Dan voel je je als agent met een migratieachtergrond niet meer veilig in je eigen organisatie”.

‘Ontsla agenten’

D66 en CDA vinden dat de politieleiding ook het eigen handelen moet onderzoeken in deze zaak. De leiding zou vooral bezig zijn geweest zaken die misgaan weg te moffelen.

Alleen de VVD steunt de aanpak van politiechef en burgemeester. „We moeten oppassen voor een politieke rechtszaak met de politie in het verdachtenbankje en politieke partijen als aanklager”, aldus fractievoorzitter Vincent Karremans.

Aboutaleb waarschuwde voor „polarisatie in de stad” door te hard op te treden. Hij zei „een potentiële brand te willen voorkomen”. De burgemeester kiest naar eigen zeggen voor een aanpak van „zacht tegen hard”.

De familie van Hümeyra vraagt bij monde van advocaat Richard Korver de politie om racistische agenten te ontslaan. „Mensen die deze taal bezigen, horen niet thuis bij de politie.”

