Privégegevens miljoenen Nederlanders mogelijk op straat na hack ict-bedrijf

De privégegevens van klanten van RDC, een bedrijf dat ict-diensten verzorgt voor autogarages, zijn in handen gevallen van criminelen. RDC laat donderdag weten dat op internet voertuig- en persoonsgegevens zijn aangeboden die afkomstig zijn van het bedrijf. Via een hack hebben cybercriminelen de gegevens gestolen. Volgens RDC gaat het om verouderde gegevens tussen september 2018 en januari 2019. De NOS meldt dat het om privé-adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, kentekens en geboortedata van mogelijk miljoenen Nederlanders gaat.

Die gegevens zijn te koop aangeboden op een populair hackersforum. Het is niet bekend hoeveel mensen precies door het lek zijn getroffen. De hacker die de gegevens aanbood, stelde volgens de NOS dat de gegevens herleidbaar zouden zijn naar 7,3 miljoen personen. In dat geval is het een van de grootste Nederlandse datalekken ooit. RDC noemt het aantal „reëel”, al kan het zo zijn dat de data van dezelfde mensen meerdere keren voorkomen in de gegevens. Het bedrijf onderzoekt het lek en heeft er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De data zijn volgens het ict-bedrijf verouderd, maar onbekend is wanneer de systemen zijn gekraakt. RDC biedt autogarages services aan waarmee ze klanten automatisch een mail sturen als hun auto een apk-keuring moet ondergaan. Ook omvatten de data voertuiginformatie, daarmee kunnen dieven bijvoorbeeld precies zien in welke staat en waar dure auto’s geparkeerd staan. Het is niet bekend hoe het bedrijf precies is gehackt.

Duizenden klachten

Vorige maand was ook sprake van een groot datalek, waarbij gegevens werden geconfisqueerd van klanten die kaarten hadden besteld via Ticketcounter. Naast e-mailadressen ging het daarbij ook om adresgegevens. Voor internetcriminelen kunnen grote hoeveelheden persoonlijke data interessant zijn, om mensen persoonlijker te treffen of chanteren. Volgens de NOS zijn er bijvoorbeeld persoonlijke gegevens aangeboden van een fractieleider in de Tweede Kamer na de hack bij RDC. Bij criminelen is nu bekend waar die woont en welke auto hij of zij gebruikt.

Het aantal slachtoffers van privacyschendingen is vorig jaar opgelopen. De AP heeft vorig jaar meer dan 25.000 klachten binnengekregen van meldingen over mogelijke misstanden met persoonsgegevens. De toezichthouder kampt met een grote achterstand van ruim tienduizend klachten. Daardoor duurt het gemiddeld een halfjaar voor AP een klacht kan behandelen.

Lees ook: Privacywaakhond kan duizenden klachten niet behandelen door achterstand