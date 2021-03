Philips verkoopt huishoudelijke apparaten aan Chinese partij

Philips verkoopt zijn divisie huishoudelijke apparaten aan het Chinese private-equitybedrijf Hillhouse Capital. Dat bevestigt het Amsterdamse concern na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Hillhouse betaalt 4,4 miljard euro voor het onderdeel dat onder meer airfryers, stofzuigers en Senseo-machines verkoopt.

Van de koopsom is 3,7 miljard euro bedoeld voor de verwerving van de huishoudtak zelf. Daar bovenop betalen de Chinezen nog eens 700 miljoen euro om de merknaam Philips de komende vijftien jaar te blijven voeren. Zo verzekert het Nederlandse bedrijf zich, ook na de verkoop, van inkomsten uit technologie waarvoor het zelf de basis heeft gelegd.

De verkoop vormt het sluitstuk van een proces van enkele decennia waarbij Philips is afgeslankt van een zeer divers industrieel concern tot een bedrijf dat zich focust op zorgtechnologie.

Topman Frits van Houten kondigde vorig jaar aan dat de afslanking met de verkoop van de huishoudelijke apparaten voltooid zou zijn.

Lees ook: Van Houtens metamorfose van Philips is bijna voltooid

Drie Chinese bieders

Afgelopen januari werd duidelijk dat nog drie Chinese partijen in de race waren voor de overname. Zij boden elk meer dan 3 miljard euro en mochten daarom uiterlijk afgelopen maandag een tweede bieding doen. Philips had daarnaast zakenbank Lazard in de arm genomen om een beursgang van dit bedrijfsonderdeel te onderzoeken. Mocht de overname in China op politieke bezwaren stuiten, dan heeft het bedrijf een alternatief achter de hand.

„Met deze transactie ronden we onze grootste desinvesteringen af”, zegt Van Houten in een toelichting op de verkoop. „Vanaf nu kunnen we ons richten op ons leiderschap in gezondheidstechnologie.”

Nieuwe eigenaar

Met Hillhouse Capital als nieuwe eigenaar komen de huishoudelijke apparaten in handen van een kapitaalkrachtige partij. De durfkapitalist investeert onder meer in consumentenelektronica en gezondheidszorg. Zakenblad Forbes schat het vermogen van de Chinese oprichter Zhang Lei op 5,3 miljard dollar (bijna 4,5 miljard euro). Hillhouse beheert een vermogen van meer dan 100 miljard dollar.