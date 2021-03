Peinzende held tilt klassieke western naar hoger niveau

De stripliefhebber die van westerns houdt, zit er al tijden warmpjes bij. Per jaar verschijnen tientallen nieuwe titels, om de haverklap worden nieuwe series geïntroduceerd. Zes jaar geleden werd de herwaardering ingezet met de geslaagde lancering van series als Undertaker en Tex Willer Classics (zie inzet). Dat succes zette een bekende reflex in werking: als iets aanslaat, duiken kopieerders op de formule. De stripmarkt is er een van aanhaken; originaliteit is meestal weinig lucratief.

De hernieuwde belangstelling voor het klassieke genre laat ook zien waar de westernstrip tekortschiet: het genre heeft een beperkt idioom. Er is een kleine club historische helden, alle markante gebeurtenissen zijn intussen al tig keer afgestoft en ook thema’s als macht, wraak en liefde kennen allemaal hun wildwest-variant. Nóg een keer Calamity Jane, wéér de bankoverval en altijd de corrupte sheriff.

Een western kan meer zijn dan knokpartijen in saloons en pistoolduels in stoffige straten

Chinaman, een vrijwel vergeten stripreeks uit de jaren negentig van het Franse duo Olivier TaDuc en Serge Le Tendre, is een welkome afwisseling. Dat we van de reeks spreken, komt door het onlangs verschenen De tijger ontwaakt, dat kan worden gelezen als het sluitstuk van de Chinaman-reeks. Voor de gelegenheid zijn de eerdere negen albums intergraal gebundeld in drie kloeke delen. Het verhaal van Chinaman is daarmee afgerond.

Chen Long Anh was ooit een huurling in dienst van de Kantonese triaden, waar hij leerde vechten. In 1850 vergezelt hij zijn baas op reis naar Amerika om daar goedkope arbeidskrachten af te leveren. Chens landgenoten werken er aan spoorlijnen en in de mijnbouw. Wat hij ziet, bevalt hem niet: onverholen racisme, onderdrukking en een respectloze behandeling zetten hem aan het denken.

Extra laag

Hij spreekt zijn baas hierop aan; het blijft niet bij woorden. Vanaf dan is Chen op de vlucht, en noemt hij zich Chinaman. Hij strijdt voor waardigheid en uiteindelijk eerherstel. Geen gemakkelijke opgave voor een eenzame Aziaat in een land vol rouwdouwers, ratten en racisten. Hij treft een vrouw, met wie hij enkele gelukkige jaren heeft voordat ze hem verlaat – moe van alle intimidatie en geweld.

De Tijger ontwaakt maakt een flinke sprong in de tijd. Nog voordat Chen zelf in beeld komt, maken we kennis met een jonge aspirant-detective. Deze Matt Monroe werkt voor de Pinkertons en blijkt Chens zoon. Alles valt uiteraard op zijn plaats en samen raken ze verzeild in een strijd om grootgrondbezit en olievelden. Zal de moegestreden Chen nog één keer zijn reputatie eer kunnen aandoen?

Uit ‘Chinaman’ Olivier TaDuc en Serge Le Tendre

Wat Chinaman bijzonder maakt is de afwisseling van klassieke actie met meer beschouwelijke momenten. Chen is geen vechtersbaas, hij wordt gedreven door het onrecht dat hij om zich heen ziet. Westerns zijn actiestrips, daar past geen gepeins bij. Juist deze extra laag zorgt voor een zalige vertraging van de gebeurtenissen. Ineens blijkt het prairieleven meer dan knokpartijen in saloons en pistoolduels in stoffige straten.

Westerns zijn altijd doelgericht. Het is entertainment, dat langs ijzeren lijnen loopt: het realistische tekenwerk moet vooral niet te veel uit de maat lopen, de personages moeten niet al te onvoorspelbaar zijn. En toch steken sommige reeksen met kop en schouders boven de rest uit. Zoals Chinaman: perfect vermaak, met wat diepgang. Niks mis mee.

Meer strips Laurent Astier - Het venijn. (Twee van vijf delen verschenen). Daedalus, 64 blz. € 10,25 per deel.

Pittige western rond een ijskoude jongedame die zint op wraak nadat haar man is vermoord. Ze belandt in de prostitutie wat haar een ideale dekmantel verschaft om met een ongekende koelbloedigheid op zoek te gaan naar vergelding. Een drieste bedoening in een ongebruikelijke, karikaturale tekenstijl. Paul Gastine & Jérome Félix - Tot de laatste. Saga Uitgaven, 72 blz. € 9,95.

Perfecte strip in het westerngenre over een moord die wordt verdoezeld. Reden is dat de dorpsbewoners bang zijn dat ze anders geen station op de nieuwe spoorlijn krijgen. Op grafisch vlak mist dit verhaal zijn uitwerking al niet, maar het is vooral het tempo dat Tot de laatste memorabel maakt, met zenuwslopende vertragingen en angstaanjagende versnellingen die de lezer alert houden. Tex Willer Classics. (Intussen 14 delen verschenen). Uitgeverij Hum!, 228 blz. € 18,95 per deel.

Al sinds 1948 bestaan de strips van de legendarische rangers Tex Willer en Kit Carson. Tussen 1971 en 1981 verschenen 128 avonturen in het Nederlands, in herkenbare pulpboekjes die nog altijd flink gelezen en gezocht worden. Tex Willer Classics zijn lekker dikke pillen met zijn beste verhalen, steeds door andere tekenaars - onder wie Colin Wilson (Blueberry) en Jordi Bernet (Torpedo).

STRIP

Olivier TaDuc & Serge Le Tendre - De tijger ontwaakt. Dupuis/Vrije Vlucht, 152 blz. (hardcover). € 29,95. Olivier TaDuc & Serge Le Tendre - Chinaman integraal, (3 delen). Dupuis, 152 blz. per deel (hardcover). € 24,95. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 maart 2021