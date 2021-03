Opnieuw beginnen, met diepe argwaan

Wat donderdagochtend begon met een positieve coronatest eindigde in de loop van de middag met een kabinetsformatie waarin het onderlinge vertrouwen diep geschaad is, nog voordat die formatie écht is begonnen. Het heeft de toch al ingewikkelde vorming van een nieuw kabinet op een ongekende wijze in een impasse gestort en het zicht op een nieuwe coalitie verder vertroebeld.

De begin deze week begonnen verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) traden kort na het middaguur terug na een faux pas van Ollongren. Ze werden vrijwel direct vervangen door een nieuw VVD-D66-duo: Tamara van Ark en Wouter Koolmees, ministers in het demissionaire kabinet.

Ollongren (Binnenlandse Zaken) verlaat donderdagochtend halsoverkop het Binnenhof nadat blijkt dat ze positief is getest op het coronavirus. Op weg naar haar dienstauto draagt ze een deel van het ‘verkenningsdossier’ zichtbaar onder haar arm, een fotograaf van het ANP legt het vast. Een uitvergroting op Twitter toont opmerkingen die het formatieproces op twee fronten onder hoogspanning zetten: zowel in de verhouding met het CDA als met twee mogelijke linkse gesprekspartners, de PvdA en GroenLinks.

Die ochtend zou er gepraat worden met VVD-partijleider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. Boven het geheime document staat dan ook: „Aantekeningen 2e ronde VVD en D66.” Daaronder: „Linkse partijen houden elkaar niet echt vast.” Daarmee doelt Ollongren mogelijk op de afspraak tussen de PvdA en GroenLinks om niet zonder elkaar te gaan regeren. Kennelijk is die niet zo sterk, denken de verkenners. Maar na het lek voelen de partijleiders van die partijen, Lilianne Ploumen en Jesse Klaver, zich juist genoodzaakt om publiekelijk hun samenwerking nog eens te benadrukken. Ploumen twittert: „Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel.”

De opmerkingen in het document van Ollongren over het CDA zijn pijnlijker en hebben mogelijk grotere gevolgen. „Functie elders” staat er achter de naam van het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich in de Tweede Kamer onafhankelijk opstelt en het kabinet-Rutte III geregeld tot wanhoop dreef. Ook lijken er vragen te worden gezet bij CDA-leider Wopke Hoekstra, vooral bij zijn „onderhandelingsstijl”. Hoekstra heeft als minister van Financiën binnen het demissionaire kabinet de reputatie dat hij onredelijk, star en weinig creatief is.

Omtzigts positie is precair, niet alleen binnen het CDA, maar ook in zijn verhouding met de huidige regeringspartijen VVD en D66: hij is razend populair, kreeg vorige week ruim 350.000 voorkeursstemmen, maar wordt door zijn vasthoudendheid en kritische opstelling als lastige ‘tegenmacht’ gezien. De samenwerking met partijleider Hoekstra is gedurende de verkiezingscampagne ook verre van ideaal gebleken. Al dagen doet het verhaal de ronde dat de CDA-top een ‘fluistercampagne’ voert tegen Omtzigt en het document van Ollongren lijkt te bevestigen dat men de populaire politicus op een zijspoor wil zetten.

Hoekstra reageert ontsteld op het lek. Op Twitter zet hij meteen de tegenaanval in. „Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van [alle] met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.” Later zegt Hoekstra dat het vertrouwen in het formatieproces erdoor geschaad is.

Roep om opheldering

Volgens Ollongren en Jorritsma zijn de gelekte notities „geen directe weergave” van de gesprekken eerder deze week met de zeventien fractievoorzitters. In een persbericht verklaren ze dat het „inventariserende voorbereidingsnotities” zijn. Toch voelen de twee aan dat ze na de misser niet langer geloofwaardig – „onbevangen en onbevooroordeeld” – kunnen aanblijven als verkenners.

Binnen een paar uur staan er twee opvolgers klaar: de ministers Van Ark en Koolmees. Daarmee hopen de twee grootste partijen, die het initiatief in het onderhandelingsproces hebben, de valse start van de formatie snel te repareren.

Andere partijen denken daar anders over. Het beschadigde vertrouwen is niet zomaar te herstellen, klinkt het. Bovendien betreft het twee bewindslieden die in het middelpunt van de coronabestrijding staan – Van Ark als minister voor Medische Zorg, Koolmees als minister van Sociale Zaken. Meerdere partijen eisen een debat over de gang van zaken, ook met de twee vertrokken verkenners.

Inhoudelijk het schadelijkst zijn de opmerkingen over het CDA, de partij die Rutte zo graag in zijn volgende kabinet wil. Wat bedoelden de verkenners met een toekomstige functie „elders” voor Kamerlid Pieter Omtzigt? Verkenners noch partijen gaan over het functioneren van een parlementariër van een andere partij. Als die daar tijdens hun gesprekken wél iets over opgemerkt hebben, zet dat het noodzakelijke onderlinge vertrouwen in een kabinetsformatie zwaar onder druk. Bij andere partijen is te horen dat het CDA zal moeten beslissen wat het wil: regeren of de oppositie in? Die afweging is een uiting van de dynamiek tussen Omtzigt en Hoekstra: de één een dualistisch Kamerlid, de ander naar eigen zeggen meer bestuurder.

Hoekstra zei begin deze week, voorafgaand aan zijn gesprek met Jorritsma en Ollongren, niet zomaar aan te willen schuiven bij het „liberale blok” van VVD en D66. Na de crisis in de eerste fase van het formatieproces zal Hoekstra daar nog minder zin in hebben – of alleen onder strikte voorwaarden.